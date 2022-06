Plus de pécule : L'inflation ronge l'argent des consommateurs canadiens et menace la croissance

C'est à peu près le montant que le Canadien moyen a épargné pendant la pandémie, la banque centrale pariant sur 40 milliards de dollars canadiens de dépenses supplémentaires jusqu'à la fin de l'année prochaine, à mesure que les consommateurs puiseront dans ces réserves.

Mais la montée en flèche de l'inflation a déjà annulé les deux tiers du pouvoir d'achat de cet excédent d'argent, selon une estimation, certains Canadiens puisant dans les économies réalisées pendant la pandémie pour payer des produits de première nécessité au lieu d'une nouvelle planche à pagaie ou d'une escapade de week-end.

"Lorsque je corrige pour l'inflation, le pouvoir d'achat supplémentaire provenant de l'épargne excédentaire a été érodé de manière assez significative par la hausse des prix", a déclaré Royce Mendes, chef de la stratégie macro au Mouvement Desjardins.

"Les planches à pagaie n'ont pas augmenté des deux tiers", a-t-il ajouté. "Mais le prix de tout ce que vous consommez a augmenté de 7 %. Et cela ronge ce tampon que vous aviez pour acheter les produits supplémentaires ou pour aller dîner ce soir-là."

La hausse des coûts de la nourriture et du logement a fait grimper le taux d'inflation au Canada à 6,8 % en avril, un sommet en trois décennies. La Banque du Canada a réagi en augmentant de 50 points de base son taux d'intérêt mercredi, portant le taux de référence à 1,5 %, et a laissé entendre qu'un rythme plus agressif était à venir.

Elle a déclaré que des exportations plus fortes et des dépenses de consommation robustes alimenteront une croissance "solide" au deuxième trimestre.

Mais les consommateurs avides de dépenses pourraient disparaître plus rapidement que ne le prévoit la Banque à mesure que leur pouvoir d'achat diminue, ce qui remet en question les projections de croissance optimistes au moment même où les taux d'intérêt plus élevés ralentissent le marché immobilier.

"D'une certaine manière, vous commencez déjà à voir apparaître quelques fissures dans le fondement de la confiance des consommateurs", a déclaré Mendes.

EXCÈS DE TRÉSORERIE

Les économistes estiment que les Canadiens ont épargné 300 milliards de dollars canadiens supplémentaires pendant la pandémie. Une partie de cette somme a été investie dans des actions, des logements et d'autres placements, mais environ 100 milliards de dollars canadiens restent sur des comptes bancaires, attendant d'être dépensés.

Jusqu'à présent, les dépenses résistent à la hausse des prix. Les dépenses par carte de crédit dépassent d'environ 30 % les niveaux de 2019, selon le Suivi des dépenses de consommation de RBC.

Mais l'Indice de progrès financier réel de BMO a révélé que plus de 80 % des Canadiens ajustent leur style de vie pour compenser la hausse des coûts, et près d'un tiers reconsidèrent leurs vacances. Et seulement 14,8 % des consommateurs pensent que c'est le bon moment pour acheter des articles coûteux, selon le Conference Board du Canada.

Ce pessimisme est alimenté par une combinaison de l'inflation galopante, de la hausse des taux d'intérêt et de l'incertitude causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré Sohaib Shahid, directeur de l'innovation économique au Conference Board.

"Les consommateurs n'aiment pas l'incertitude et ces tensions ont engendré beaucoup d'incertitude", a-t-il déclaré.

D'un autre côté, les ménages à revenu élevé ont épargné plus que les autres pendant la pandémie et sont beaucoup moins sensibles à la hausse des prix, selon les économistes.

Pourtant, l'effondrement des prix de l'immobilier et le déclin des marchés boursiers érodent l'effet de richesse, tandis que la flambée des prix de l'essence et la hausse des taux d'intérêt compriment les budgets.

"Pour l'instant, les consommateurs tiennent bon", a déclaré Sal Guatieri, économiste principal chez BMO Economics.

(1 $ = 1,2648 dollar canadien)