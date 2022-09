Plus de problèmes à venir pour la roupie indienne meurtrie - sondage Reuters

S'enfonçant avec d'autres devises émergentes face à un dollar fort, la roupie a touché le fond à plusieurs reprises cette année et s'est affaiblie de plus de 7 % en 2022.

Le sondage Reuters du 1er au 6 septembre auprès de 40 analystes de change prévoyait que la roupie s'affaiblirait à 80/$ en un mois et resterait autour de ce niveau jusqu'à fin novembre, malgré le fait que la Reserve Bank of India brûle ses réserves de dollars pour défendre activement la monnaie depuis mai.

Bien que l'on s'attende à ce qu'il se redresse légèrement pour atteindre environ 79,74/$ d'ici la fin février et 78,50/$ d'ici la fin août, le gain attendu de 2 % sur l'horizon de 12 mois serait bien loin de récupérer cette perte de 7 % pour l'année.

Malgré la médiane montrant une reprise marginale, près de la moitié des analystes interrogés, 18 sur 40, s'attendent à ce que la roupie partiellement convertible atteigne ou franchisse la barre des 80/$ dans six mois pour atteindre un nouveau record de faiblesse. Moins de 40 % avaient prédit cela dans un sondage réalisé en août.

"Tant que la Fed ne freinera pas et que les prix du pétrole brut ne continueront pas à baisser de manière significative, l'INR et les autres devises des pays émergents continueront probablement à atteindre des planchers historiques par rapport au dollar américain", a déclaré Brendan McKenna, économiste international et stratège FX chez Wells Fargo Securities.

"La dynamique de croissance décevante et le ralentissement de la Chine sont maintenant de plus en plus présents sur l'écran radar de la RBI... ce qui pourrait exacerber le mouvement de vente au cours des deux prochains mois environ."

À la question de savoir quel serait le point le plus bas de la roupie par rapport au dollar au cours des trois prochains mois, 19 analystes ayant répondu à une question supplémentaire ont donné une médiane de 81, avec une fourchette de 80,00-83,34/$.

C'est un peu plus faible que le consensus de 80,50/$ du sondage du mois dernier.

Près d'une majorité de trois quarts, 41 sur 56, qui ont répondu à une autre question supplémentaire ont déclaré que les devises des marchés émergents baisseraient de façon marginale ou significative par rapport au billet vert au cours des trois prochains mois.

Alors que la croissance de 13,5 % de l'Inde au dernier trimestre était la plus rapide parmi les grandes économies, elle a eu peu d'effet sur la roupie puisque les effets de base étaient principalement responsables de la forte poussée de la croissance.

Déjà ébranlée par la hausse des prix du pétrole et une inflation obstinément élevée, la roupie risque de s'affaiblir encore si la Fed opte pour une nouvelle hausse de 75 points de base lors de sa prochaine réunion.

Cette seule décision, qui sera probablement suivie d'autres hausses, serait supérieure au total des 60 points de base de hausses de taux attendus de la RBI d'ici fin mars. [ECILT/IN]

Le gonflement des déficits commerciaux et des comptes courants, qui devraient se détériorer pour atteindre le niveau le plus élevé de la décennie, devrait également exercer une pression accrue sur la roupie.

(Pour d'autres articles du sondage Reuters de septembre sur les taux de change :)