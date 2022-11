Plus lent, plus haut, plus long

Si les marchés pensaient qu'un "pivot" de la Fed pourrait signaler la fin ou même une pause dans la campagne de hausse des taux d'intérêt de la banque centrale américaine, ils ont été largement désavoués de cette idée mercredi et ont dû repenser l'horizon des taux une fois de plus.

La hausse de 75 points de base attendue mercredi par la Réserve fédérale américaine était accompagnée d'un libellé qui lui permettait de réduire l'ampleur de ses hausses à des clips d'un demi-point de pourcentage à partir du mois prochain - mais qui a également poussé à la hausse le "taux terminal" maximum supposé l'année prochaine et la durée pendant laquelle les taux resteront élevés.

Après une séance volatile, les actions ont réagi négativement à Wall street, le S&P500 perdant plus de 2 % et l'indice Nasdaq, à forte composante technologique, baissant de plus de 3 %. Les marchés ont chuté dans le monde entier au cours de la nuit, le Hang Seng de Hong Kong perdant quelque 3 % après son rallye du début de la semaine, et il n'y a pas eu de rebondissement dans les contrats à terme sur les actions américaines avant l'ouverture de jeudi.

Les rendements du Trésor américain repartent à la hausse, les contrats à terme sur les taux de la Fed prévoyant désormais un taux final aussi élevé que 5,15 % d'ici le mois de mai, avec des taux pour la fin 2023 légèrement inférieurs à 5 % également, soit un demi-point de plus que le taux final prévu par les contrats à terme il y a tout juste un mois.

Le dollar américain s'est renforcé dans le monde entier.

Comme les marchés du travail américains restent tendus et que le rapport sur l'emploi d'octobre est attendu vendredi, la Fed n'aurait pas vu grand-chose changer au tableau dans la publication mercredi des données sur l'emploi dans le secteur privé américain.

Et le resserrement monétaire se poursuit à un rythme soutenu dans le monde entier plus tard aujourd'hui, alors que la Banque d'Angleterre devrait annoncer une hausse des taux de 75 points de base - sa plus grande décision de ce type en 33 ans.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que la BCE doit être "attentive" aux décisions politiques de la Fed car elle influence les marchés mondiaux - mais elle ne peut pas se contenter de refléter les mouvements à Washington.

L'autre "espoir" du marché de la semaine était que la Chine pourrait bientôt lever ses restrictions draconiennes de zéro COVID - mais cela aussi s'est dissipé lorsque le pays a enregistré 3 200 cas quotidiens pour le 2 novembre, le niveau le plus élevé en deux mois et demi. De plus, l'activité du secteur des services chinois s'est à nouveau contractée en octobre.

Les marchés de l'énergie ont réfléchi à la fiscalité. Alors que certains experts estiment que la menace du président américain Joe Biden d'imposer des taxes sur les effets d'aubaine dans le secteur de l'énergie n'aboutirait pas au Congrès, la presse britannique a rapporté jeudi que le ministre britannique des finances Jeremy Hunt envisage d'étendre les taxes sur les effets d'aubaine aux entreprises pétrolières et gazières de ce pays.

Dans le secteur bancaire, Morgan Stanley devrait entamer une nouvelle série de licenciements dans le monde entier au cours des prochaines semaines.

Les principaux développements qui devraient donner plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de jeudi :

* Décision politique et rapport de politique monétaire de la Banque d'Angleterre ; décisions politiques des banques centrales de Norvège et de République tchèque

* Balance commerciale américaine de septembre, coûts unitaires de main-d'œuvre du troisième trimestre, demandes hebdomadaires d'allocations de chômage, commandes de biens manufacturés de septembre, enquêtes commerciales finales de S&P Global d'octobre

* Résultats des entreprises américaines : Amgen, Starbucks, PayPal, Expedia, Conocophillips, Sempra, Motorola, Consolidated Edison, Warner Bros, Ventas, Moderna, Intercontinental Exchange, Marriott, Kellogg etc

Graphic : La Fed annonce une nouvelle hausse importante -Graphique : Les banques centrales intensifient leur lutte contre l'inflation -

Graphic : L'inflation en Turquie atteint son niveau le plus élevé depuis 1998 -

bs L'inflation en Turquie atteint son niveau le plus élevé depuis 1998.