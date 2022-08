Plus500 affiche un bénéfice semestriel plus élevé et annonce un rachat d'actions de 60 millions de dollars

La société, qui prévoyait le mois dernier un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels supérieurs aux estimations du marché, a déclaré s'attendre à une "croissance durable" à moyen et long terme.

La volatilité accrue du marché depuis le début de la pandémie de COVID-19 a stimulé les plates-formes de négociation, car davantage de personnes négocient en ligne, la crise entre l'Ukraine et la Russie venant s'ajouter aux chiffres.

Plus500, cotée à Londres, qui permet aux investisseurs d'effectuer des transactions sur des instruments financiers complexes tels que les contrats de différence par le biais de son site Web et de son application mobile, a déclaré que son bénéfice de base était de 305,3 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin, contre 187,6 millions de dollars un an plus tôt.