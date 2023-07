Plusieurs analystes anticipent une suspension des hausses de taux

"La hausse des taux de 25 points de base était attendue et conforme aux prévisions " affirme Charles Seville, Directeur Senior chez Fitch Ratings, suite à la réunion de la BCE ce jour. " Comme l'ont montré les données d'hier, la politique monétaire freine déjà le crédit et les données d'activité se sont également affaiblies depuis la dernière réunion de la BCE, ce qui donne du poids aux arguments des membres du conseil d'administration de la BCE qui souhaitent suspendre les hausses de taux d'intérêt après la réunion d'aujourd'hui ".



Ulrike Kastens, Economiste Europe chez DWS estime également que " la fin du cycle de hausse des taux " est " proche " car " les conditions de financement se sont resserrées et ont freiné la demande ", ce qui " peut être considéré comme un succès pour la réduction de l'inflation ". Pour l'économiste cependant, la BCE " reste fortement dépendante des données " de sorte qu'elle " continue de penser que le taux de dépôt sera relevé à 4 % en septembre ".



Pour Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income chez Neuberger Berman, l'évolution de l'analyse de la BCE " augmente la probabilité d'une pause dans les hausses de taux à l'avenir, ce qui devrait favoriser une surperformance des obligations à court et moyen terme ". Cette perspective est " renforcée par l'autre décision de la BCE de fixer la rémunération des réserves obligatoires des banques à 0% ".



Raphaël Thuin, Directeur des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital, estime que " plusieurs inconnues demeurent néanmoins, et rendent la trajectoire des politiques monétaires particulièrement incertaine " : le fait que la dynamique désinflationniste récente " reste fragile ", tandis que le cycle de désinflation sur l'énergie et l'alimentaire " dépendent en partie de risques difficilement quantifiables, liés à la géopolitique, aux températures, ou au risque de climat extrême ".



Pour Raphaël Thuin, la résilience de l'inflation dans les services " interroge " : " moins sensible au taux d'intérêt, et fortement corrélée aux dynamiques du marché du travail ", elle " pourrait mettre du temps à redescendre, et compliquer la tâche des banquiers centraux ".



Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions, juge pour sa part que la BCE " doit être très prudente maintenant avec le risque d'un resserrement excessif, étant donné la baisse de l'offre et de la demande de crédit ".