Les tests définitifs ne sont pas encore disponibles, a rapporté l'agence, citant l'Institut national de la santé (RIVM). Le RIVM n'a pas pu être joint immédiatement pour commentaire.

Plus de 100 cas de monkeypox, une infection virale plus courante en Afrique occidentale et centrale, ont été signalés en Europe cette semaine, les autorités allemandes décrivant l'épidémie comme la plus importante jamais observée dans la région.