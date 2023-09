Plusieurs centaines de membres du groupe mercenaire privé russe Wagner sont retournés dans l'est de l'Ukraine pour combattre, mais n'ont pas d'impact significatif sur le champ de bataille, a déclaré mercredi un porte-parole de l'armée ukrainienne.

Les combattants de Wagner ont joué un rôle important dans la prise par la Russie de la ville de Bakhmut, dans l'est du pays, en mai, après l'une des batailles les plus longues et les plus féroces de la guerre de 19 mois menée par Moscou en Ukraine.

Ils ont quitté Bakhmut après la bataille et certains se sont rendus en Biélorussie dans le cadre d'un accord qui a mis fin à une brève mutinerie de Wagner en juin, au cours de laquelle l'organisation a pris le contrôle d'un quartier général militaire russe et a marché sur Moscou.

Depuis que le chef de Wagner, Evgeny Prigozhin, a été tué le 23 août lorsqu'un jet privé dans lequel il voyageait s'est écrasé dans des circonstances inexpliquées, le Kremlin a cherché à soumettre le groupe à un contrôle plus strict de la part de l'État. Des blogueurs militaires russes ont rapporté que certains combattants Wagner étaient retournés en Ukraine.

"Nous avons enregistré la présence d'un maximum de plusieurs centaines de combattants de l'ancienne PMC (société militaire privée) Wagner", a déclaré Serhiy Cherevatyi, porte-parole du commandement militaire oriental.

Il a ajouté que les combattants de Wagner étaient dispersés en différents endroits, qu'ils ne faisaient pas partie d'une unité unique et qu'ils n'avaient pas eu d'impact significatif.

"Ils ne constituent pas une force intégrale, systématique et organisée", a déclaré M. Cherevatyi. "Comme on dit, la partie est terminée. Ce sont des restes pathétiques, rien de bon ne les attend ici".

Mykhailo Podolyak, conseiller présidentiel ukrainien, a déclaré que Wagner n'existait plus.

"Aujourd'hui, il n'y a que d'anciens militants du groupe terroriste qui se sont dispersés dans toutes les directions", a-t-il écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Il a précisé que certains étaient partis en Afrique, d'autres étaient dispersés à travers la Russie, d'autres encore avaient des contrats avec le ministère russe de la défense et combattaient dans le secteur de Bakhmout.

Les informations sur leur retour avaient pour but d'étouffer les nouvelles concernant la reprise par l'Ukraine de deux villages près de Bakhmut, a-t-il ajouté.