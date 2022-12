Plusieurs disparus après une explosion à Jersey, selon la police

LONDRES, 10 décembre (Reuters) - Plusieurs personnes sont portées disparues à la suite d'une explosion survenue sur l'île anglo-normande de Jersey, au large des côtes du nord de la France, a indiqué samedi la police locale .

"Suite à l'explosion survenue ce matin au Haut du Mont, Pier Road, un certain nombre de résidents sont toujours portés disparus. Les services d'urgence travaillent sur les lieux et ont commencé une recherche en surface du site", a déclaré la police de l'État de Jersey dans un communiqué publié sur Twitter.

La BBC et Sky News ont rapporté qu'une personne avait été tuée, ce que Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat.

Jersey est une dépendance de la Couronne britannique avec ses propres systèmes financiers et juridiques et une population d'un peu plus de 100.000 personnes.

La police avait auparavant indiqué qu'elle répondait à un incident dans des habitations. La route désignée par les autorités est située près du port de Saint-Hélier, la capitale de l'île. (Reportage William James, version française Benjamin Mallet)