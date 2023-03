Quatre grands investisseurs de Pitney Bowes ont déclaré à Reuters qu'ils voteraient pour les candidats administrateurs de Hestia Capital, le fonds activiste faisant campagne pour évincer le directeur général de longue date de la société d'expédition et d'envoi de courrier et pour réformer sa stratégie commerciale.

Hestia, qui détient une participation de 8,4 % dans Pitney Bowes, a proposé cinq candidats au poste d'administrateur, dont son directeur des investissements, Kurt Wolf. Le conseil d'administration de la société comptera neuf membres après l'assemblée annuelle du 9 mai.

Park Circle Investors, Anqua Management, DOMO Capital Management et le family office de Bradley Radoff, ancien dirigeant de Third Point, ont déclaré qu'ils soutiendraient les candidats de Hestia, ce qui témoigne d'une frustration croissante quant à la manière dont la société a été gérée.

"Pitney Bowes est vraiment dans un sale état", a déclaré Jeff Legum, qui dirige Park Circle Investors et possède 2,8 millions d'actions. "Le PDG doit partir parce qu'il nous empêche d'aller de l'avant", a ajouté M. Legum, qui a acheté sa participation au début de l'année 2023 parce qu'il s'attend à ce que le cours de l'action grimpe si la société est mieux gérée.

Une demi-douzaine d'investisseurs ont publiquement critiqué Pitney Bowes pour ce qu'ils appellent la mauvaise exécution de la société dans le segment du commerce électronique, l'endettement excessif, les coûts d'entreprise trop élevés et la rémunération de plus de 66 millions de dollars du président-directeur général.

Marc Lautenbach est directeur général depuis 2012.

Au début du mois, la société a nommé l'ancien trésorier de Harley Davidson, Darrell Thomas, et l'ancien président d'UPS, Steve Brill, à son conseil d'administration. La société a également exhorté les investisseurs à élire Katie May, ancien PDG de ShippingEasy.com et ancien membre du conseil d'administration de Stamps.com, qui a été nommée par Hestia. Elle a refusé d'être nommée au conseil d'administration par la société.

Un représentant de Pitney Bowes n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Un représentant de Hestia n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Hestia souhaite que le nouveau conseil d'administration explore des stratégies alternatives pour le segment du commerce électronique mondial de l'entreprise et se concentre sur les segments générateurs de trésorerie tels que Presort Services, son activité de regroupement du courrier, et SendTech Solutions, son activité de machines à affranchir.

Jamie Zimmerman, qui dirige le Litespeed Master Fund d'Anqua Management, a déclaré que l'entreprise avait la possibilité de gagner de l'argent.

Il y a "une valeur non réalisée ici, non seulement dans le segment sous-performant du commerce électronique mondial, mais aussi dans l'activité originale de SendTech, où les opportunités ont été sous-exploitées pendant un certain temps utile", a-t-elle déclaré. Son entreprise votera pour les candidats de Hestia.

Pitney Bowes, qui loue des compteurs postaux et trie le courrier pour des clients commerciaux, a vu le cours de son action baisser de 30 % au cours des 12 derniers mois et de 65 % au cours des cinq dernières années. Basée à Stamford, dans le Connecticut, elle est évaluée à 654 millions de dollars, alors qu'elle avait atteint un sommet de 2 milliards de dollars lors de l'arrivée de M. Lautenbach.

"Les opérateurs historiques ont blâmé tout le monde et tout ce qui n'est pas eux et n'ont proposé aucun plan ou chemin vers la création de valeur", a déclaré Radoff. "Je pense que c'en est assez et qu'un changement significatif est justifié.