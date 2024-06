Lausanne (awp/ats) - Les CFF vont commander pour plusieurs milliards de francs suisses 116 nouvelles rames à deux étages pour le RER zurichois et la Suisse romande. Ils ont lancé mercredi un appel d'offres public pour l'acquisition de ces véhicules. Ces trains devraient être mis en service dans les années 2030.

Quelque 95 véhicules circuleront sur les lignes du RER zurichois. Les véhicules prévus pour être utilisés en Suisse romande concerneront les lignes du RER Vaud et la ligne RE33 Martigny-Annemasse, indiquent les CFF dans un communiqué. Les rames acquises pour la Suisse romande et le RER zurichois se distingueront par leur couleur intérieure et extérieure, précisent-ils.

Les trains de la première génération du RER zurichois doivent être remplacés après 40 ans de bons et loyaux services, expliquent les CFF. Il s'agit notamment des trains navettes à deux étages (DPZ) et des trains à deux étages destinés aux heures de grande affluence (HVZ-D).

Rames plus longues

Les nouveaux véhicules seront plus longs (150 m) que les DPZ de 100 mètres et offriront plus de 500 places assises. Avec la longueur maximale possible de 300 mètres, plus de 1000 places assises sont ainsi disponibles aux heures de pointe lorsque deux véhicules circulent en double traction, détaille l'entreprise ferroviaire.

Chaque véhicule disposera de deux toilettes, dont une accessible en fauteuil roulant. Les trains circuleront à une vitesse maximale de 160 km/h.

Le marché comprend également une option pour 84 véhicules supplémentaires. Ces trains supplémentaires sont nécessaires pour des aménagements de l'offre dans le cadre de l'étape d'aménagement 2035 de la Confédération, souligne-elle encore.

Les fabricants de matériel roulant intéressés peuvent soumettre une offre jusqu'au début 2025. La décision d'adjudication du marché sera probablement prise à la fin de l'année 2025. Les nouvelles rames devraient être mises en service dans les années 2030., selon les CFF.

ats/vj