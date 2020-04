Plusieurs missiles de croisière nord-coréens tirés en mer du Japon

(Actualisé avec réaction US)

SEOUL, 14 avril (Reuters) - La Corée du Nord a lancé plusieurs missiles de croisière en mer du Japon, au large de sa côte est, a annoncé mardi l'état-major sud-coréen qui ajoute que des chasseurs Soukhoï ont également procédé à des tirs de missiles dans le cadre de manoeuvres militaires.

Ces tirs ont été menés à la veille d'une journée fériée en Corée du Nord commémorant la naissance de Kim Il-sung, fondateur de la République populaire démocratique de Corée et grand-père de son actuel dirigeant, Kim Jong-un.

Les missiles de croisière, tirés de la ville de Munchon, sur la côte orientale, ont parcouru plus de 150 km avant de s'abattre en mer.

A Washington, le général Mark Milley, qui préside l'état-major interarmes des forces américaines, a minimisé l'importance de ces tirs.

"Je ne pense pas que cela soit particulièrement provocateur ou menaçant à notre égard", a-t-il dit à la presse. "Cela pourrait être lié à des célébrations attendues en Corée du Nord, à l'opposé d'une provocation délibérée contre nous." (Hyonhee Shin et Josh Smith avec Idrees Ali et David Brunnstrom à Washington version française Nicolas Delame et Henri-Pierre André)