La police de New York a déclaré lundi que plusieurs personnes avaient été blessées par balle dans une station de métro du Bronx, les médias locaux faisant état de six personnes touchées par les balles.

La chaîne de télévision locale ABC, citant des sources policières anonymes, a indiqué qu'une personne avait succombé à ses blessures et que cinq autres personnes avaient été blessées sans que leur vie soit en danger.

Une porte-parole de la police de New York a déclaré qu'elle ne disposait pas encore de détails sur le nombre exact de personnes touchées par les balles, ni sur l'état de santé des victimes. On ne sait pas encore si le tireur est en garde à vue.

Les données les plus récentes montrent que la criminalité reste rare dans le métro de New York : environ 3,8 millions de trajets sont effectués dans le métro en moyenne chaque jour de semaine, et la Metropolitan Transportation Authority a signalé 570 agressions criminelles pour l'ensemble de l'année 2023.

Les fusillades sont particulièrement rares : en 2022, lorsqu'un homme armé d'une arme de poing a blessé 10 personnes dans un train traversant Brooklyn, il s'agissait de la première fusillade de masse dans le métro depuis 1984.

Quelques semaines plus tard, en mai 2022, un homme a abattu Daniel Enriquez, 48 ans, dans une rame du métro Q, dans une attaque que la police a qualifiée de non provoquée.

Les craintes des passagers quant à la dangerosité réelle du métro sont apparues dès le début de la pandémie, lorsque le taux de criminalité dans le métro a grimpé en flèche au début de l'année 2020, avant de retomber à des niveaux normaux en 2021. La perception des dangers par les passagers reste élevée, même si le taux de criminalité est en baisse.

Le maire Eric Adams, démocrate et ancien capitaine de la police municipale, a cherché à rassurer les usagers inquiets en augmentant le nombre de policiers dans les stations de métro.