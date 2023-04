TUNIS, 18 avril (Reuters) - La police tunisienne a interpellé trois responsables du parti islamiste Ennahda mardi matin, quelques heures après avoir arrêté le dirigeant historique du mouvement Rached Ghannouchi, un des plus virulents critiques de la dérive autoritaire du président Kaïs Saïed, ont déclaré une avocate et des membres d'Ennahda.

Les trois responsables - Mohamed Goumani, Belkacem Hassan et Mohamed Chnaiba - ont été arrêtés pendant une descente de police au siège d'Ennahda, où se déroule une perquisition qui devrait durer plusieurs jours, a déclaré à Reuters l'avocate Monia Bouali.

La police a interdit tout rassemblement au siège du parti islamiste mais aussi au quartier général du Front de salut national, la principale coalition d'opposition.

Les autorités tunisiennes ont multiplié les arrestations d'opposants depuis le début de l'année, enfermant de plus en plus le régime de Kaïs Saïed dans une logique répressive, après la suspension du Parlement en 2021 et l'adoption d'une Constitution accordant les quasi pleins pouvoirs au chef de l'Etat.

Un responsable du ministère de l'Intérieur a déclaré que Rached Ghannouchi avait été arrêté dans le cadre d'une enquête sur des déclarations "inflammatoires". Les avocats du dirigeant islamiste ont dit ne pas savoir précisément ce qui lui était reproché.

"La Tunisie sans Ennahda, sans islam politique, sans gauche ou sans autre forme d'opposition, est un projet de guerre civile", a déclaré Rached Ghannouchi samedi lors d'un meeting, en imputant implicitement cette intention à Kaïs Saïed. (Reportage de Tarek Amara, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)