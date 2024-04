Pluxee bondit grâce au relèvement de ses perspectives

L’action Pluxee (+9,03% à 27,72 euros) s’est emparée de la première place de l’indice SBF 120 à la faveur du relèvement de ses perspectives annuelles. L’ex-division d'avantages sociaux de Sodexo – qui a aussi rehaussé son objectif de croissance – présentait ses premiers résultats depuis son introduction en Bourse en février. "Un relèvement modeste qui pourrait en augurer d’autres au cours de l’exercice au regard de l’avance prise à l’issue du premier semestre", prévient Invest Securities à propos de Pluxee.



Sur la première partie de l'exercice, Pluxee a généré un bénéfice net de 68 millions d'euros contre 92 millions d'euros un an plus tôt, un repli s'expliquant principalement par une hausse ponctuelle des autres charges d'exploitation et des charges financières liées à la nouvelle structure du capital.



L'Ebitda récurrent a progressé de 23% à 201 millions d'euros, surpassant le consensus de 193 millions d'euros. La marge d'Ebitda récurrent a progressé de 44 points de base à 33,9% à taux courants et de 90 points de base à 34,4% à taux constants.



"Cette progression provient de la contribution des revenus relatifs au Float", a expliqué Pluxee. Ils correspondent aux revenus générés par l'investissement des fonds collectés auprès des clients et non encore été remboursées aux commerçants. Le chiffre d'affaires relatif au Float a atteint 75 millions d'euros, en croissance organique de 97,3%, dont 87,6% au second trimestre 2024.



Au niveau de l'ensemble du groupe, le chiffre d'affaires a enregistré une croissance de 21,5% à 593 millions d'euros. La croissance interne est ressortie à 24%.



Grâce à ses bons résultats semestriels, Pluxee a relevé ses objectifs pour l'exercice fiscal 2024. La société s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires entre 15 et 17% contre une progression à deux chiffres auparavant. La marge d'Ebitda récurrent est attendue à 35% au moins, à taux constants, en incluant les coûts standalone, contre 34,5% au moins initialement.



Les objectifs financiers à moyen-terme restent, eux, inchangés. Le groupe a confirmé son ambition d'atteindre une croissance organique du chiffre d'affaires à deux chiffres pour les exercices 2025 et 2026, une marge d'Ebitda récurrente d'environ 37% pour l'exercice 2026, et un taux récurrent de conversion de trésorerie supérieure à 70% en moyenne pour les exercices 2024 à 2026.