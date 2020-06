Pour commencer, pouvez-vous nous présenter le panel de SCPI de rendement du groupe Corum ?

Corum Origin est notre SCPI historique, crée en 2012 avec l’objectif (non garanti) de générer un rendement annuel de 6%*. Il s’agit de la première SCPI européenne à chercher des opportunités à contre cycle en mettant la solidité du locataire au cœur de ses allocations. Sa taille est de 1,9 milliards d’euros.

La SCPI Corum XL née en 2017 est la première SCPI internationale. Sa stratégie consiste à profiter d’opportunités offertes par les marchés immobiliers ainsi que les devises. Cette démarche l’a conduite à investir dans 11 pays comprenant le Royaume-Uni, la Pologne et la Norvège. L’objectif (non garanti) de rendement de 5%* a toujours été dépassé à ce jour.

Enfin, nous avons lancé en janvier 2020 la SCPI Eurion, une SCPI européenne diversifiée tout comme sa grande sœur, Corum Origin. Elle affiche un objectif (non garanti) de rendement de 4,5%*.

Pouvez-vous faire un focus sur Eurion, la dernière-née de vos SCPI ? Qu’apporte-t-elle de nouveau à votre offre ?

La SCPI Eurion apporte du neuf dans notre offre car elle achète des immeubles en zone euro avec un fort potentiel de création de valeur, mais offrant un rendement incompatible avec l'objectif que nous avons défini pour nos autres SCPI. Cette SCPI cherche à allier le meilleur du triangle de l’immobilier : l’actif, le locataire et l’emplacement.

Eurion est une excellente opportunité d’investissement car elle intervient dans une situation de marché favorable où des opportunités historiques vont se présenter. Comme elle n’a pas encore de patrimoine important à gérer, Eurion peut pleinement profiter de son agilité et de sa collecte pour saisir des opportunités à l’image d’un ensemble de bureaux situé à Dublin intégralement loué par Google dégageant un rendement acte en main de 6,83%.

Vous êtes une de seules sociétés de gestion à gérer la relation avec les locataires en direct. En quoi cela-a-t-il été un avantage durant cette période inédite ?

La gestion en direct des locataires est pour Corum un avantage concurrentiel très important. Durant cette période de crise, cela nous a offert une réactivité précieuse contrairement à un asset manager qui aurait pu se retrouver en inertie. Nous avons été contactés par 40% de nos locataires pour discuter de solutions d’accompagnement. Seules quelques demandes ont été retenues car justifiées financièrement avec notamment un échelonnement mensuel des loyers. Ce dialogue en direct nous a également permis d’être transparents vis-à-vis des associés de nos SCPI en publiant régulièrement des points d’étapes sur notre site internet.

On connait le caractère opportuniste et l’agilité de votre gestion. Comment avez-vous tiré profit du contexte et les enseignements retenus par cette crise vous conduisent-ils à adapter vos allocations pour l’avenir ?

Corum restera fidèle à sa démarche d’investissement opportuniste. Par exemple, avec l’essor du e-commerce, les actifs commerciaux ont perdu de leur superbe mais ne sont toutefois pas voués à disparaitre. D’après nous, aucune typologie d’immeuble n’est à écarter tant que l’on reste sélectif.

Nous irons chercher la performance là où elle se trouve au bon moment comme en témoigne le l’acquisition du siège social DSV à Varsovie pour un montant de 61,7m€ et un rendement de 6,25%.

La SCPI Eurion a versé un dividende record de 18% annualisé au mois de mai, quelles sont les perspectives de rendement de vos trois SCPI pour l’année 2020 ?

Le dialogue en direct avec nos locataires nous permet aujourd’hui d’avoir de la visibilité sur les rendements de nos trois SCPI pour l’année 2020.

Corum Origin devrait générer un rendement proche son objectif (non garanti) de rendement de 6%* grâce à la gestion de sa collecte. Le rendement prévisionnel non garanti devrait être de 5,89% après impact des demandes de suspensions de loyer connues et estimées. En effet, une dynamique haussière s’est emparée du marché immobilier européen depuis plusieurs années ce qui a pour effet de diluer le rendement locatif. Afin de préserver la performance de nos associés, nous avons échelonné les afflux de capitaux.

La SCPI Corum XL pourra probablement servir à ses associés une performance supérieure à son objectif (non garanti) de rendement de 5%*.

Enfin, la SCPI Eurion a nettement profité d’un contexte propice à la négociation ce qui se ressentira dans sa performance pour l’année 2020. L’objectif (non garanti) de rendement de 4,5%* sera probablement dépassé.

Toujours plus innovante, votre entité a récemment lancé un contrat d’assurance-vie d’un nouveau genre, Corum Life, comment a-t-il été reçu par le marché ?

Corum est la première société de gestion a créé sa propre compagnie d’assurance vie depuis 30 ans. Notre contrat d’assurance-vie Corum Life a très bien été accueilli par le marché avec une approche novatrice : donner accès aux produits d’épargne Corum via l’assurance-vie sans surcoût. Nous ne facturons aucun frais d’entrée ou de gestion supplémentaire à nos clients qui désirent profiter des avantages fiscaux de l’enveloppe assurance-vie.

Le contrat Corum Life ne propose pas de fonds en euros pour le moment mais nos supports immobiliers et obligataires « maison ».

Spécialement pour les épargnants de La Centrale des SCPI, pourriez-vous nous partager une information en avant-première ?

La SCPI Eurion vous réserve de belles surprises, je vous donne rendez-vous en janvier 2021 pour les découvrir.

Nous tenons à remercier Baptiste Bruneau pour cette entrevue riche en informations, qui confirme une fois de plus un fort intérêt des Français pour l’immobilier digital. Les consultants de La Centrale des SCPI se tiennent à la disposition des épargnants désireux de découvrir les solutions Corum en rendez-vous dans nos bureaux, par téléphone au 01 44 56 00 23 ou sur notre site internet www.centraledesscpi.com

Découvrez en vidéo pourquoi choisir la SCPI pour investir en immobilier digital :

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

Article Sponsorisé