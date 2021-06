Point de presse quotidien du Bureau du Porte-parole du Secrétaire général de l'ONU: 02 juin 2021

(La version française du Point de presse quotidien n'est pas un document officiel des Nations Unies)

Ci-dessous les principaux points évoqués par M. Stéphane Dujarric, Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l'ONU:

Secrétaire général/Énergie propre

Ce matin, le Secrétaire général a prononcé une allocution par vidéo lors de la réunion ministérielle sur l'énergie propre, qui se déroule aujourd'hui à Santiago, au Chili.

Il a souligné le rôle crucial du secteur de l'énergie pour réduire les émissions mondiales de 25% par rapport aux niveaux de 2010 et pour atteindre zéro émissions nettes d'ici à 2050.

Le Secrétaire général a indiqué que l'élimination progressive du charbon est l'étape la plus importante pour se conformer à l'objectif de 1,5 degré de l'Accord de Paris.

Les pays doivent transférer les subventions des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, a-t-il dit, ajoutant que les systèmes électriques à zéro émissions nettes doivent devenir la norme dans les économies avancées d'ici à 2035 et dans le monde entier d'ici à 2040.

Le Secrétaire général a déclaré que chaque secteur -y compris la sidérurgie, le ciment et le transport maritime- doit avoir un plan d'action pour être à énergie nulle d'ici à 2050.

Il a également signalé que si le secteur du transport maritime était un pays, il serait le sixième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde.

Changements climatiques

L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a publié aujourd'hui une étude scientifique qui indique qu'en raison de l'impact des changements climatiques, les organismes nuisibles aux végétaux qui ravagent des cultures économiquement importantes deviennent de plus en plus destructeurs. Ils constituent également une menace croissante pour la sécurité alimentaire et l'environnement.

Liban

Le Secrétaire général est conscient et profondément préoccupé par les difficultés financières que connaît le Tribunal spécial pour le Liban.

Il s'est activement engagé dans les efforts visant à obtenir des fonds supplémentaires pour le Tribunal, en lançant un appel direct aux États Membres et à la communauté internationale, ainsi qu'en sollicitant une aide financière d'urgence de l'Assemblée générale, qui a été fournie plus tôt cette année.

Le Secrétaire général continue de lancer un appel urgent aux États Membres et à la communauté internationale pour des contributions volontaires afin d'obtenir les fonds nécessaires pour appuyer les procédures judiciaires indépendantes qui demeurent devant le Tribunal.

Il note également que le soutien financier continu de la communauté internationale est essentiel pour garantir la justice pour les victimes au Liban.

Yémen

Suite à une question posée au sujet de la déclaration faite par Ansar Allah concernant l'implication de l'ONU dans la tentative de sécuriser le pétrolier Safer, qui est au large des côtes du Yémen, le porte-parole a affirmé que ladite déclaration est « clairement décevante ».

Elle semblerait confirmer qu'Ansar Allah n'est pas prêt à fournir les assurances dont l'ONU a besoin pour déployer une mission sur le pétrolier Safer. Cette mission cherche depuis des années à effectuer une évaluation et un éventuel entretien léger sur ce pétrolier qui détient environ 1,1 million de barils de pétrole.

Les houthistes continuent de se concentrer sur l'entretien complet du navire. Mais l'ONU a expliqué à maintes reprises que cela ne peut être entrepris sans avoir une évaluation impartiale en main. Le pétrolier est un site dangereux, et il faut comprendre exactement à quoi on a affaire avant d'entreprendre des travaux majeurs.

L'ONU a eu des discussions très intenses à ce sujet avec Ansar Allah au cours des 10 derniers jours pour essayer de combler les lacunes dans les objectifs et les compréhensions. Nous avons également vu un engagement direct des États Membres pour essayer de débloquer des choses, ce qui a été utile. Mais nous n'en sommes pas encore là, ce qui est bien dommage, a ajouté le porte-parole.

Le Conseil de sécurité doit se réunir pour discuter du pétrolier Safer demain, suite à quoi plus d'informations devraient être disponibles.

République centrafricaine

Le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, est arrivé à Bangui dans le cadre de la visite d'une délégation de haut niveau qui comprend l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), ainsi que l'Union européenne. Ils seront dans le pays pour les quatre prochains jours, dans le cadre de consultations régulières entre les quatre organisations et les autorités centrafricaines sur le processus de paix.

S'adressant à la presse à l'aéroport, les membres de la mission ont réitéré leur engagement à promouvoir un dialogue inclusif et une véritable réconciliation.

Pour sa part, M. Lacroix a souligné la nécessité de travailler ensemble pour parvenir à une paix durable qui permettra aux Centrafricains de connaître enfin la stabilité et la sécurité.

La délégation s'entretiendra avec le Président, M. Faustin Touadéra, le Président de l'Assemblée nationale, M. Mathieu Sarandji, ainsi qu'avec des représentants de partis politiques. Ils rencontreront également des membres de la société civile, y compris des organisations de femmes, et devraient terminer leur visite par une conférence de presse, le 5 juin.

Libye

Le Secrétaire général s'adressera à la Conférence de Berlin sur la Libye, le 23 juin, par visioconférence. Son Envoyé spécial pour la Libye et Chef de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL), M. Ján Kubiš, y participera en personne.

Cette Conférence sera une occasion importante de rassembler la communauté internationale pour faire le point sur la situation actuelle en Libye et offrir un soutien aux Libyens dans la préparation des élections nationales qui sont prévues le 24 décembre de cette année. Le retrait des forces étrangères et des mercenaires du pays, ainsi que les mesures visant à appuyer la réunification des principales institutions libyennes, seront un des points de mire de la conférence.

République démocratique du Congo

Dans une déclaration publiée en fin de journée hier, le Secrétaire général a fermement condamné les attaques menées hier par des membres présumés des Forces démocratiques alliées (ADF) dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces attaques, qui ont visé des camps de personnes déplacées près des villes de Boga, dans le territoire d'Irumu, dans la province d'Ituri, et de Tchabi, dans la province du Nord-Kivu, ont fait au moins 55 morts et de nombreux blessés parmi les civils.

Une force d'intervention rapide de la mission des Nations Unies dans le pays, la MONUSCO, a été déployée dans les zones touchées, tandis que des Casques bleus ont aidé les blessés, notamment par des évacuations médicales.

Les Nations Unies, par le biais de sa Représentante spéciale en République démocratique du Congo, continueront à accompagner le Gouvernement et le peuple congolais dans leurs efforts visant à instaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays.

Éthiopie

Les agences humanitaires indiquent que la situation sécuritaire dans la région du Tigré reste très complexe dans son ensemble. Alors que les hostilités ont en grande partie cessé, depuis mars, dans les régions frontalières avec l'Érythrée, des zones du nord-ouest aux zones orientales, l'accès à ces zones est souvent refusé.

La violence et les attaques contre les civils, y compris les travailleurs humanitaires, se poursuivent. Vendredi dernier, un travailleur humanitaire travaillant avec une ONG a été tué lors d'un échange de tirs au cours d'une attaque à l'extérieur d'un bâtiment du Gouvernement dans la ville d'Adigrat, située dans la zone orientale du Tigré. Depuis le début du conflit, neuf travailleurs humanitaires ont été tués au Tigré, tous de nationalité éthiopienne.

Les agences humanitaires indiquent également que les niveaux d'insécurité alimentaire et de malnutrition restent alarmants. Les établissements de santé continuent de recevoir et de traiter des victimes de violences sexistes dans toute la région, avec 1 288 cas officiels signalés entre février et avril.

Du 27 mars au 31 mai, les agences de l'ONU et leurs partenaires ont apporté une aide alimentaire à plus de 2,8 millions de personnes sur les 5,2 millions ciblés. À ce jour, environ 430 000 personnes, soit seulement 15% des trois millions de personnes ciblées, ont reçu des abris d'urgence et des articles non alimentaires.

L'ONU et ses partenaires humanitaires intensifient progressivement la réponse mais ne suivent pas encore le rythme des besoins croissants. Cela est dû à une combinaison de plusieurs facteurs, notamment les contraintes d'accès, l'insuffisance des capacités de communication, des obstacles bureaucratiques et, comme toujours, un manque de financement.

Le Coordonnateur des secours d'urgence, M. Mark Lowcock, informera prochainement le Conseil de sécurité au sujet du Tigré.

Afrique de l'Ouest

Suite à sa nomination en tant que Représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Mahamat Saleh Annadif a entamé sa première tournée officielle dans la région.

Il est aujourd'hui en Guinée-Bissau pour participer à une série de rencontres. Plus tôt cette semaine, il était au Ghana, où il a rencontré le Président Nana Akufo-Addo. Les deux hommes ont discuté de plusieurs questions liées à la paix et à la sécurité dans la région, notamment des menaces continues du terrorisme et de la sécurité maritime, ainsi que des moyens de renforcer le partenariat entre l'ONU et le Ghana.

Dans les prochains jours, M. Annadif se rendra également en Gambie, en Guinée, à Cabo Verde, au Niger, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Nigéria.

Afghanistan

En Afghanistan, des combats intenses et des frappes aériennes se poursuivent depuis la semaine dernière, affectant presque tous les districts de la province de Laghman. D'après les agences humanitaires, des informations indiquent également que les combats s'étendent à de nouvelles zones dans les provinces voisines du Nuristan et de Nangarhâr.

Selon les mêmes sources, les combats et les affrontements armés ont en outre contraint plus de 10 500 hommes, femmes et enfants à fuir leurs maisons dans différentes parties du district d'Imam-Sahib, dans la province de Kondôz. Des maisons et des terres agricoles auraient été gravement endommagées en raison de l'utilisation de l'artillerie et des frappes aériennes.

Les équipes d'évaluation de l'ONU et des partenaires humanitaires s'efforcent de confirmer l'impact de la situation dans les provinces touchées. Des réponses humanitaires ont débuté à Laghman et Kondôz.

En 2021, près de 116 000 personnes ont été déplacées par le conflit en Afghanistan, tandis que près de cinq millions de personnes sont toujours en situation de déplacement prolongé depuis 2012. L'ONU exhorte les parties au conflit, en vertu du droit international humanitaire, à mieux protéger les civils et les infrastructures civiles, y compris les écoles et les hôpitaux, qui sont malheureusement trop souvent ciblés.

Un financement urgent est nécessaire pour le Plan de réponse humanitaire pour l'Afghanistan, lequel nécessite 1,3 milliard de dollars pour aider 15,7 millions de personnes. Seulement 172 millions de dollars ont été reçus à ce jour.

Myanmar

Au Myanmar où les écoles ont rouvert, le personnel de l'ONU sur le terrain a averti aujourd'hui que les attaques contre les écoles et les établissements d'enseignement se poursuivaient.

L'UNICEF au Myanmar affirme qu'au moins 54 attaques contre des écoles et le personnel scolaire ont été signalées depuis la prise de pouvoir par les militaires le 1erfévrier. La plupart de ces attaques ont eu lieu en mai. Il y a eu environ 141 incidents où l'armée a utilisé des établissements d'enseignement à ses propres fins.

L'UNICEF a souligné que la violence à l'intérieur et autour des écoles n'est jamais acceptable. De même, les attaques contre les lieux d'apprentissage et le personnel éducatif, et l'occupation des établissements scolaires sont des violations des droits de l'enfant.

Les agences humanitaires au Myanmar se disent alarmés par l'augmentation des informations faisant état de déplacements internes suite à l'intensification des combats dans certaines parties du pays.

Quelque 188 000 personnes ont été déplacées dans le nord-est du pays, ainsi qu'au sud-est et à l'ouest, depuis le début de l'année. La plupart de ces déplacements ont eu lieu depuis le 1er février et le coup d'État.

Les besoins humanitaires résultant de cette vague de déplacements s'ajoutent aux besoins du million de personnes qui avaient déjà besoin d'aide avant la prise de pouvoir des militaires.

Sri Lanka

Au Sri Lanka, l'équipe de pays de l'ONU soutient le Gouvernement alors que le pays fait face à l'une de ses pires catastrophes environnementales après qu'un cargo transportant des produits chimiques a pris feu au large de ses côtes le 21 mai dernier.

Parmi les milliers de conteneurs du cargo, plus de 80 contenaient des matières dangereuses, dont 25 tonnes d'acide nitrique.

Dans le cadre des efforts de préparation et d'intervention en cas d'urgence, le Programme alimentaire mondial (PAM) a collaboré avec l'autorité de protection de l'environnement du Sri Lanka pour mettre en place une équipe de gestion des incidents, avec une planification d'urgence en cas de déversement d'hydrocarbures et des exercices de simulation.

L'équipe de l'ONU est prête à redoubler d'efforts si les autorités le lui demandent.

Emploi et perspectives sociales dans le monde

L'Organisation internationale du Travail (OIT) a publié un rapport qui laisse apparaître que la crise du marché du travail créée par la COVID-19 est loin d'être terminée. Le rapport « Emploi et questions sociales dans le monde: Tendances 2021 » montre en effet que la croissance de l'emploi sera insuffisante pour compenser les pertes subies, au moins jusqu'en 2023.

Les projections de l'OIT indiquent que le chômage devrait toucher 205 millions de personnes dans le monde en 2022, dépassant de beaucoup le niveau de 187 millions de 2019. Cela correspond à un taux de chômage de 5,7%. Si l'on exclut la période correspondant à la crise du COVID-19, il faut remonter à 2013 pour retrouver un taux similaire.

Les baisses enregistrées en matière d'emploi et d'heures travaillées ont entraîné une forte chute des revenus du travail et, en parallèle, une augmentation de la pauvreté. En comparaison avec 2019, 108 millions de travailleurs supplémentaires dans le monde sont désormais considérés comme vivant dans la pauvreté ou dans l'extrême pauvreté.

UNICEF/Vaccins

L'UNICEF a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord sur le long terme avec Moderna pour fournir des doses de vaccins contre la COVID-19 au Mécanisme COVAX.

Grâce à cet accord, l'UNICEF et ses partenaires auront accès à 34 millions de doses de vaccin pour quelque 92 pays et territoires en 2021.

Il s'agit du cinquième accord d'approvisionnement que l'UNICEF a signé pour des vaccins. L'agence onusienne avait précédemment annoncé des accords avec le Serum Institute of India, Pfizer, AstraZeneca et Human Vaccine qui est également connu sous le nom de Sputnik V.

Rencontre avec la presse

À 16 h 30 aujourd'hui, les Coprésidents du Groupe des Amis des femmes du Sahel, le Représentant permanent du Niger, M. Abdou Abarry; et l'Observatrice permanente de l'Union africaine, Mme Fatima Kyari Mohammed; ainsi que le Chef de la délégation de l'Union européenne auprès de l'ONU, M. Olof Skoog, interviendront devant la presse au point de rencontre avec les médias situé devant la salle du Conseil de sécurité.

Cette rencontre interviendra après la réunion en formule Arria du Conseil de sécurité sur le « Renforcement d'une approche intégrée de la paix et de la sécurité au Sahel à travers l'optique genre ». Il est question du lancement du Groupe des Amis des femmes du Sahel.