Point de presse quotidien du Bureau du Porte-parole du Secrétaire général de l'ONU: 1er juin 2021

(La version française du Point de presse quotidien n'est pas un document officiel des Nations Unies)

Ci-dessous les principaux points évoqués par M. Stéphane Dujarric, Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l'ONU:

Gaza

Aujourd'hui, le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, s'est rendu dans la bande de Gaza, dans le cadre des efforts de maintien du calme. Il poursuit ses engagements en matière d'efforts politiques et de redressement. Le Coordonnateur spécial reste en contact étroit avec toutes les parties concernées, y compris les dirigeants palestiniens et israéliens, sur la manière de faire avancer le dossier politique.

Dans le même temps, nos collègues du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) signalent que le point de passage d'Erez est ouvert au personnel international autorisé. Toutefois, il reste fermé aux travailleurs humanitaires palestiniens et aux cas médicaux. Nous sommes, bien sûr, très préoccupés par cette fermeture, en particulier sur le plan médical. Le plaidoyer continue de permettre aux patients nécessitant un traitement médical urgent en Cisjordanie de traverser Erez. Nous comprenons qu'un certain nombre de permis ont été déposés pour les patients, mais les patients palestiniens n'ont pas été en mesure de venir.

En ce qui concerne deux autres points de passage, celui de Kerem Shalom est ouvert aujourd'hui pour les biens humanitaires et commerciaux. Les derniers chiffres nous viennent d'hier, où 150 camions ont traversé la frontière, apportant de la nourriture, du fourrage pour animaux et d'autres moyens d'assistance dans la bande de Gaza. Le point de passage de Rafah -dans le sud entre l'Égypte et Gaza- est également ouvert au passage des biens et des personnes.

Mali

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) signale que, plus tôt dans la journée, ses locaux ont été pris pour cible par des assaillants non identifiés à Aguelhok, dans la région de Kidal. Des rapports préliminaires sur le terrain décrivent une attaque complexe contre un certain nombre de sites de la Mission à Aguelhok, avec des tirs indirects de mortier et d'armes légères. Les Casques bleus ont riposté, forçant les assaillants à fuir. Aucune victime ni aucun dégât matériel n'ont été signalés du côté de l'ONU.

Par ailleurs, la Mission continue de suivre de près l'évolution de la situation politique dans le pays. Nous avons pris note du communiqué publié à l'issue du Sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), dimanche, et nous réaffirmons notre engagement à travailler avec la CEDEAO et l'Union africaine en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel par la tenue d'élections libres et transparentes. La Mission a déclaré qu'il était impératif, comme l'a souligné la CEDEAO, que le calendrier de la transition soit respecté et que celle-ci soit achevée dans le délai de 18 mois convenu avec la CEDEAO, et conformément à la charte de la transition. Pour atteindre cet objectif, la Mission affirme qu'il est important que le nouveau gouvernement, dirigé par un premier ministre civil, soit inclusif et bénéficie du soutien le plus large possible.

La MINUSMA se joint à la CEDEAO pour réitérer la demande de levée immédiate des mesures d'assignation à résidence auxquelles certaines personnes sont encore soumises, ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle des aides et du personnel. Nous continuerons d'apporter un soutien indéfectible au peuple malien alors que le pays poursuit ses efforts pour lutter contre l'insécurité, soutenir la mise en œuvre de l'Accord de paix et de réconciliation et aider à stabiliser le pays, conformément au mandat de la MINUSMA.

République centrafricaine

Demain, le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, accompagné de hauts fonctionnaires de l'Union africaine, de l'Union européenne et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), entamera une visite de haut niveau de quatre jours en République centrafricaine en vue de fournir un appui unifié aux efforts de revitalisation du processus de paix.

Au cours de cette visite conjointe à Bangui, ils rencontreront diverses parties prenantes, notamment les autorités nationales, les partis politiques, y compris l'opposition politique, la société civile et des organisations de femmes.

Pendant ce temps, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) indique que l'Autorité nationale des élections a publié, hier, les résultats provisoires des élections législatives du 23 mai. Quarante-quatre candidats ont été déclarés provisoirement élus, sur les 50 sièges à pourvoir lors de ce tour des élections. Les résultats définitifs devraient être proclamés par la Cour constitutionnelle le 28 juin. Un second tour est prévu le 25 juillet dans les six circonscriptions restantes où aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue.

Éthiopie

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a indiqué, aujourd'hui, qu'il avait fourni une aide alimentaire d'urgence à 1 million de personnes depuis le début, en mars, des distributions dans les zones nord-ouest et sud de la région du Tigré. Le PAM intensifiera ses opérations pour atteindre 2,1 millions de personnes dans le besoin dans la région.

Le PAM et ses partenaires dirigent également la réponse nutritionnelle d'urgence dans tout le Tigré et intensifie son action pour atteindre jusqu'à 70 districts. Le PAM signale que l'accès reste le principal défi et souligne qu'il a besoin de 203 millions de dollars pour continuer d'accroître la réponse.

Par ailleurs la Directrice générale de l'UNICEF, Mme Henrietta Fore, a averti dans un communiqué que l'ampleur et la gravité des violations des droits de l'enfant perpétrés dans tout le Tigré ne montrent aucun signe de ralentissement. Elle a indiqué que plus de 6 000 enfants non accompagnés ou séparés avaient jusqu'à présent été identifiés et enregistrés pour bénéficier d'une protection et d'une assistance.

Mme Fore a noté qu'une grande partie du Tigré reste inaccessible aux travailleurs humanitaires. Elle a fait savoir que depuis le début du mois d'avril, au moins 31 missions des équipes mobiles de santé, de nutrition et d'eau soutenues par l'UNICEF et ses partenaires ont été bloquées, soit en raison de l'insécurité, soit parce qu'elles ont été harcelées ou se sont simplement vues refusées l'accès.

Nigéria

Le Secrétaire général condamne fermement l'enlèvement, dimanche 30 mai, d'un groupe d'étudiants de l'école islamique de la ville de Tegina, dans l'État du Niger au Nigéria. Il est troublé par la fréquence des enlèvements contre rançon d'enfants qui se trouvent dans des écoles par des groupes extrémistes et des réseaux criminels. Cela se transforme en une pratique abominable, avec de graves conséquences pour le bien-être et le développement des enfants, ainsi que pour les enseignants et les familles.

Le Secrétaire général réaffirme que cela constitue une violation du droit des enfants à l'éducation et souligne la nécessité de tenir les auteurs pour responsables.

République démocratique du Congo

Le porte-parole a fourni une mise à jour concernant l'éruption du volcan Nyiragongo dans la partie orientale de la République démocratique du Congo (RDC). L'activité sismique a diminué, mais les scientifiques préviennent que le risque d'une autre éruption ne peut être éliminé.

Les autorités locales indiquent qu'elles ont maintenant enregistré plus de 232 000 personnes déplacées dans les localités de Sake, Rutshuru, Lubero, Minova et Bukavu, situées dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu.

La réponse humanitaire est en cours et comprend une assistance alimentaire, en eau et assainissement et en santé ainsi que des mesures de protection, notamment le regroupement familial, et la nutrition.

Il y a 35 cas suspects de choléra dans la zone de santé de Kirotshe, où se trouve la localité de Sake. Une augmentation rapide a été signalée depuis samedi, avec 18 cas suspects en seulement deux jours. Face aux déplacements de personnes entre Sake et Goma, les organisations humanitaires se mobilisent pour prévenir une épidémie de choléra en mettant en place des points d'eau et de chloration.

Vendredi, le Coordonnateur des secours d'urgence, M. Mark Lowcock, a alloué 1,2 million de dollars du Fonds central pour les interventions d'urgence (CERF). Ce financement aidera l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l'UNICEF à garantir l'accès à l'eau potable et à réduire le risque de flambées de maladies transmissibles, y compris une nouvelle propagation du choléra.

Myanmar

Au Myanmar, quatre mois après la prise de contrôle du Gouvernement par l'armée, l'équipe de pays de l'ONU a déclaré aujourd'hui qu'elle restait préoccupée par le recours continu à la force meurtrière contre des civils, ainsi que par d'autres violations graves des droits humains.

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH)indique qu'à ce jour, au moins 840 civils, dont beaucoup de femmes et d'enfants, ont été tués dans les violences depuis le 1er février. Des milliers d'autres personnes ont été blessées.

Près de 4 500 personnes sont toujours en détention, y compris des politiciens, des auteurs, des défenseurs des droits humains, des enseignants, des travailleurs de la santé, des moines, des célébrités et des citoyens ordinaires qui cherchaient à s'exprimer.

Le personnel de l'ONU au Myanmar appelle les forces de sécurité à assurer la protection des civils face à la poursuite des violations généralisées et systématiques du droit des droits de l'homme - y compris des actes d'exécutions extrajudiciaires, de détention arbitraire et de torture.

Afghanistan

Ce matin, la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) a indiqué que les lourdes pertes civiles récemment documentées par la Mission soulignent la nécessité de progresser dans les négociations de paix et pour toutes les parties de faire beaucoup plus pour protéger les civils.

La MANUA affirme qu'au moins 23 civils ont été tués et 49 blessés au cours de seulement sept incidents qui se sont déroulés la semaine dernière sur une période de trois jours dans les provinces de Kandahar, Helmand, Uruzgan, Sari Pul, Parwan et Kapisa.

La MANUA affirme que de nombreux civils sont tués et blessés par des tirs indirects de l'Armée nationale afghane (ANA) et des Taliban. La MANUA a indiqué qu'elle partage ses conclusions avec les parties, les exhortant à prendre toutes les mesures pour protéger les civils.

Timor-Leste / Inondations

L'ONU et ses partenaires se sont joints au Gouvernement du Timor-Leste, aujourd'hui, pour lancer un appel conjoint de 32 millions de dollars pour aider 65 000 personnes -dont près de la moitié sont des enfants- qui ont été touchées par les inondations d'avril.

Les fonds iront à la gestion des camps; appuieront la fourniture d'abris d'urgence, d'eau et d'installations sanitaires; ainsi que la protection des femmes et des enfants. Avec ses partenaires, l'ONU fournit également une aide sur les fronts de l'alimentation, de la nutrition et de la santé.

Selon les chiffres officiels, les inondations d'avril ont détruit ou endommagé près de 34 000 maisons. La catastrophe a coïncidé avec une augmentation du nombre de cas de COVID-19, la capitale Dili étant strictement confinée depuis le mois de mars.

L'équipe de l'ONU travaille avec les autorités pour réduire la propagation de la COVID-19, ainsi que des maladies hydriques et à transmission vectorielle.

COVAX

Le Burkina Faso a reçu, dimanche, 115 000 doses de vaccin contre la COVID-19 par l'intermédiaire du Mécanisme COVAX. Les agents de santé, les personnes souffrant de comorbidités et les personnes souhaitant faire le pèlerinage à La Mecque -le hajj- seront vaccinés en priorité avec ces doses.

L'équipe de l'ONU, dirigée par la Coordonnatrice résidente, Mme Metsi Makhetha, a aidé les autorités à répondre à la pandémie et à ses conséquences. L'ONU aide également à développer un plan national de vaccination contre la COVID-19 et a fourni des équipements de protection individuelle, des respirateurs et un système de réfrigération pour les vaccins.

En Amérique latine et dans les Caraïbes, la Jamaïque et le Mexique ont également reçu des vaccins ces derniers jours.

La Jamaïque a reçu son troisième lot de vaccins pour sa campagne nationale de vaccination. Actuellement, les Jamaïcains de plus de 50 ans, les travailleurs de la santé et les autres travailleurs peuvent être vaccinés.

Le Mexique a reçu son deuxième lot de doses la semaine dernière, ce qui porte le nombre total de doses acheminées via le Mécanisme COVAX à plus de 3,3 millions. Au total, plus de 50 millions de vaccins devraient être expédiés au Mexique pour vacciner 25 millions de personnes.

Nomination

Le Secrétaire général a annoncé, aujourd'hui, la nomination de M. Bernardo Mariano Jr., du Mozambique, en tant que Sous-Secrétaire général et Chef du Bureau de l'informatique et des communications.

Le Secrétaire général exprime sa gratitude à l'ancienne Directrice générale de l'informatique et des communications, Mme Atefeh Riazi des États-Unis, et au Directeur général par intérim, M. Patrick Carey de l'Irlande, pour leur travail et leur dévouement à l'égard de l'Organisation.

M. Mariano apporte avec lui une expérience de 28 ans dans le système des Nations Unies et les organisations internationales. Il était jusqu'ici Directeur général de l'informatique et Directeur de la santé et l'innovation numériques à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), où il a dirigé la transformation numérique, en tirant parti des technologies et des innovations numériques pour accélérer la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l'OMS.

Journée mondiale des parents

La Journée mondiale des parents est célébrée aujourd'hui.

Cette Journée offre l'occasion d'apprécier tous les parents pour leur engagement désintéressé envers les enfants et leur sacrifice de toute une vie pour entretenir cette relation.

Dans un tweet diffusé ce matin, le Secrétaire général a déclaré que la parentalité avait été l'une des expériences les plus gratifiantes et les plus enrichissantes de sa vie.

Il a salué tous les parents du monde entier pour leur engagement à élever, éduquer et protéger leurs enfants, malgré les difficultés provoquées par la pandémie de COVID-19.

Nous remercions donc nos parents, qu'ils soient ou non à nos côtés.

Conférence de presse

Cet après-midi à 15 heures, le Représentant permanent de l'Estonie et Président du Conseil de sécurité pour le mois de juin, M. Sven Jürgenson, a présenté le programme de travail mensuel du Conseil pour le mois de juin.