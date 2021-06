Point de presse quotidien du Bureau du Porte-parole du Secrétaire général de l'ONU: 29 juin 2021

(La version française du Point de presse quotidien n'est pas un document officiel des Nations Unies)

Ci-dessous les principaux points évoqués par M. Stéphane Dujarric, Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l'ONU:

Déplacement du Secrétaire général

Le Secrétaire général se rendra ce soir à Paris, où il participera au segment d'ouverture du Forum Génération Égalité convoqué par ONU-Femmes et coprésidé par la France et le Mexique.

À cette occasion, le Secrétaire général soulignera l'impact disproportionné que la pandémie de COVID-19 a eu sur les femmes et les filles et la manière dont elle a accentué les grands déséquilibres de pouvoir et les échecs de l'ordre social qui finissent par nuire aux femmes.

De passage à Paris, il devrait également rencontrer le Président Emmanuel Macron.

Il se rendra ensuite à Valence, où il visitera la base logistique de l'ONU à l'occasion de son dixième anniversaire. Pendant son séjour à Valence, il rencontrera également des étudiants universitaires.

Vendredi, le Secrétaire général sera à Madrid, où il rencontrera le Premier Ministre, M. Pedro Sánchez, et aura une audience avec Sa Majesté le roi Felipe VI. Il rencontrera également la Vice-Présidente à la transition écologique, Mme Teresa Ribera, et participera à une table ronde avec des entrepreneurs dans le domaine du climat.

Budget

La Cinquième Commission est parvenue, tard hier soir, à un accord sur les budgets du maintien de la paix et devrait approuver officiellement les résolutions sous peu. Celles-ci seront ensuite transmises à l'Assemblée générale pour adoption formelle.

Sur la base de ce scénario, l'ONU disposera de l'autorisation de dépenser nécessaire à partir du 1er juillet sans avoir à procédé à aucun arrêt opérationnel, ce qui est une bonne nouvelle.

La réduction des opérations aurait limité la capacité des missions à mettre en œuvre leurs mandats, y compris le soutien aux pays hôtes dans la riposte à la COVID-19, la protection des civils et d'autres activités critiques.

Éthiopie

Au Tigré, en Éthiopie, les conséquences et l'impact de la déclaration d'un cessez-le-feu immédiat restent flous.

Les agences humanitaires font état d'une rupture, aujourd'hui, des services de télécommunications et d'Internet au Tigré. L'impact de la situation actuelle sur les opérations humanitaires reste donc inconnu pour le moment.

Les opérations humanitaires ont été limitées ces derniers jours en raison de la poursuite des combats. L'ONU est prête à reprendre toutes les opérations, en attendant l'évaluation de la sécurité et de l'accès suite aux nouvelles conditions sur le terrain.

Avec ses partenaires, l'ONU examine les options pour intensifier les opérations de secours humanitaire à la lumière des conclusions que procurera l'évaluation. L'ONU étudie également les routes d'approvisionnement vers le Tigré en consultation avec ses collègues de la sécurité et ses experts en logistique.

L'ONU demeure dans le Tigré et prend des mesures pour sa population, mais a besoin d'accéder à des fournitures vitales qui ne sont actuellement pas disponibles. Le nombre de personnels reste pour le moment le même, car l'aéroport de Mekele est fermé et les routes ne sont pas ouvertes.

Quant à la cessation des hostilités, le Secrétaire général s'est entretenu hier avec le Premier Ministre, M. Abiy Ahmed. Il a exprimé son espoir d'une cessation des hostilités.

À ce stade, le Secrétaire général veut s'assurer que tous les acteurs et toutes les personnes impliquées s'engagent en faveur de la paix et d'une véritable cessation des hostilités. Cela, on l'espère, contribuera à améliorer l'accès humanitaire et l'assistance que l'ONU est en mesure de fournir.

Il est très important que des mesures soient prises pour assurer l'unité par le dialogue politique et nous continuons bien entendu d'offrir le plein appui de l'ONU à cet égard.

Myanmar

Le personnel de l'ONU au Myanmar indique que sur la base des chiffres de la composante des droits humains du bureau, 5 202 personnes sont en détention en raison de leur opposition à la prise de contrôle militaire.

Parmi elles, plus de 200 ont été soumises à des procédures judiciaires douteuses et condamnées en vertu de diverses lois sans procédure régulière, tandis que 26 personnes ont été condamnées à mort.

Près de 2 000 personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt se cachent actuellement. Des dizaines d'entre elles ont été jugées par contumace, certaines ayant été condamnées à la prison à vie, aux travaux forcés ou même à la peine capitale.

L'équipe de pays de l'ONU signale que des informations indiquent que les forces de sécurité ont tué au moins 883 personnes non armées, dont au moins 40 qui seraient décédées en détention.

L'équipe informe également que 60 enfants ont été tués depuis la prise du pouvoir par l'armée le 1er février. Au moins 59 attaques ont été perpétrées contre des hôpitaux et des agents de santé et au moins 163 contre des écoles et des enseignants.

L'équipe de l'ONU au Myanmar continue de condamner fermement le recours généralisé à la force meurtrière et d'autres violations graves des droits humains. Elle souligne que l'usage excessif de la force par les forces de sécurité, notamment l'utilisation de balles réelles, doit cesser immédiatement. Elle est particulièrement préoccupée par les informations faisant état de l'utilisation d'artillerie lourde contre des civils.

Mali

Une autre sombre mise à jour sur les droits de l'homme au Mali: nos collègues de la composante Droits de l'homme de la mission de maintien de la paix sur le terrain, la MINUSMA, ont enregistré 617 violations des droits humains, dont 165 meurtres commis par des groupes armés, soit une augmentation de 37% par rapport aux six mois précédents. Un exemple frappant de la détérioration de la situation des droits de l'homme dans l'ensemble du pays est une forte augmentation des enlèvements, principalement par des groupes armés et des milices communautaires dans le centre du Mali.

En outre, la Mission a enregistré une forte augmentation des violations commises par des acteurs étatiques au cours du premier semestre de 2021. Nos collègues ont enregistré 213 violations entre janvier et juin, contre 53 entre août et décembre de l'année dernière. Sur ce nombre, 155 violations ont été perpétrées par les Forces de défense et de sécurité maliennes, notamment des exécutions extrajudiciaires et arbitraires de 44 personnes.

République démocratique du Congo

Au cours du week-end, trois engins ont explosé à l'intérieur ou à proximité de lieux de culte dans la ville de Beni, en République démocratique du Congo. À la suite à ces explosions, les marchés, les écoles et les églises de la ville ont été fermés pendant 48 heures. Les explosions ont également entraîné des restrictions de mouvement pour les organisations humanitaires.

La population du territoire de Beni souffre déjà gravement car elle est en situation d'insécurité alimentaire et se trouve dans la catégorie phase 3 du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. Actuellement, le territoire de Beni compte près de 700 000 personnes déplacées et la ville de Beni en compte environ 57 000.

Hier, la Chef de la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays, Bintou Keïta, a condamné ces attaques qui, a-t-elle dit, visent à semer la terreur et la confusion au sein de la population civile. La Mission a réaffirmé sa volonté d'appuyer le Gouvernement et le peuple congolais dans les efforts qu'ils déploient pour sécuriser les populations civiles et neutraliser les groupes armés.

Conseil de sécurité

Lors du débat public du Conseil de sécurité sur la cybersécurité, ce matin, la Haute-Représentante pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, a déclaré que, alors que les progrès des technologies numériques continuent de révolutionner la vie humaine, nous avons également constaté une augmentation spectaculaire de la fréquence des incidents malveillants, allant de la désinformation à la perturbation des réseaux informatiques. Elle a déclaré que l'ampleur et l'omniprésence de la « cyberinsécurité » sont maintenant reconnues comme une préoccupation majeure.

La difficulté à la fois politique et technique d'attribuer la responsabilité des cyberattaques pourrait avoir des conséquences importantes, a-t-elle ajouté, citant notamment de possibles réponses armées involontaires et escalades.

Mme Nakamitsu a déclaré que l'ONU était prête à soutenir les États, ainsi que d'autres parties prenantes, pour promouvoir un environnement pacifique des technologies de l'information et des télécommunications. Compte tenu de ces implications pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, qui résultent des cybermenaces, l'engagement du Conseil de sécurité est primordial, a-t-elle conclu.

Darfour

Au Soudan, l'Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD) achèvera son retrait demain. Comme vous vous en souviendrez, le Conseil de sécurité a mis fin au mandat de la Mission l'année dernière. Le Sous-Secrétaire général, M'Baye Babacar Cissé, a supervisé le retrait.

Au cours des quatre derniers mois, la Mission a remis 14 sites d'opérations au Gouvernement, qui s'est engagé à les utiliser pour les soins de santé, l'éducation et d'autres services sociaux tels que la formation professionnelle. La Mission a travaillé avec les collectivités et a identifié des moyens de répondre à leurs besoins, notamment en fournissant du matériel de traitement de l'eau, des générateurs et autres fournitures. Il incombe au Gouvernement central d'assurer la sécurité et la protection des sites, tandis que les gouvernements des États du Darfour restent responsables de veiller à ce que les installations soient utilisées comme prévu.

Cette mission a été l'une des plus grandes opérations de maintien de la paix de l'histoire des Nations Unies. Au cours de son mandat qui a duré 13 ans, l'Opération a compté plus de 100 000 soldats et policiers de maintien de la paix issus de dizaines de pays. Au plus fort de son déploiement en 2011, elle comptait près de 23 000 soldats et policiers.

Point de presse quotidien hybride et invités de demain

Demain, à 9 heures, le Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies, l'Ambassadeur Vassily Nebenzia, donnera une conférence de presse.

À midi, je serai accompagné du Secrétaire général adjoint à la lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov, dans cette salle. Il vous donnera des informations sur la Conférence de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme, qui se tient cette semaine.