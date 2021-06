Point de presse quotidien du Bureau du Porte-parole du Secrétaire général de l'ONU: 4 juin 2021

(La version française du Point de presse quotidien

n'est pas un document officiel des Nations Unies)

Ci-dessous les principaux points évoqués par M. Stéphane Dujarric, Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l'ONU:

COVID-19/Afrique

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) indique qu'à mesure que le risque d'une hausse des cas de COVID-19 augmente en Afrique, les pays du continent doivent renforcer de toute urgence la capacité de soins intensifs pour éviter que les établissements de santé ne soient débordés.

Le Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, Mme Matshidiso Moeti, a averti que la menace d'une troisième vague en Afrique est réelle et croissante. Elle a ajouté que la priorité de l'OMS est de rapidement « mettre des vaccins dans les bras des Africains » qui courent un risque élevé de tomber gravement malades et de mourir de la COVID-19.

COVID-19/Ouganda

En Ouganda, le nombre de cas hebdomadaires de COVID-19 est passé de près de 120 cas en mars à près de 3 700 à la fin de la semaine dernière, illustrant le risque auquel est confronté l'Afrique. L'émergence de plusieurs variantes vient compliquer une situation déjà délicate.

Aujourd'hui, les autorités nationales, soutenues par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), ont lancé un plan de relèvement face à la COVID-19. L'équipe de l'ONU, dirigée par la Coordonnatrice résidente, Mme Rosa Malango, a assisté au lancement et intensifie ses efforts conjoints pour soutenir les plus vulnérables en Ouganda.

Lundi, la Coordonnatrice résidente organisera une table ronde conjointe d'urgence avec les autorités ougandaises et le secteur privé. L'objectif est de mobiliser le soutien pour les besoins d'urgence ainsi que les efforts nationaux pour produire des kits de dépistage et des vaccins. Certains des besoins les plus urgents comprennent la fourniture et les installations d'oxygène; des centres de santé mobiles; des plateformes numériques pour la responsabilisation ; une meilleure communication communautaire sur les risques et un soutien pour la vaccination et le dépistage.

COVAX/Amérique latine

La nuit dernière, le Paraguay a reçu un troisième lot de plus de 130 000 doses de vaccins. Les autorités locales ont indiqué que le déploiement continu des vaccins garantit la continuité du plan national de vaccination.

Hier également, la Colombie a reçu plus de 900 000 doses de vaccins par l'intermédiaire du Mécanisme COVAX, lesquels seront livrés aux groupes prioritaires recevant leur deuxième dose. Jusqu'à présent, la Colombie a reçu plus de 3,2 millions de vaccins via le Mécanisme COVAX, soit environ 20% de l'ensemble des vaccins garantis pour le pays.

À ce jour, plus de 80 millions de vaccins provenant du Mécanisme COVAX ont été livrés dans 129 pays et territoires.

Vaccination

L'ONU se félicite de l'annonce faite hier par l'Administration Biden qu'elle partagera des millions de doses de vaccin à la fois avec le Mécanisme COVAX ainsi qu'en bilatéral avec les pays qui en ont particulièrement besoin.

Par ailleurs, le Secrétaire général est extrêmement reconnaissant envers le Gouvernement des États-Unis pour l'inclusion du personnel de l'ONU et des délégués des États Membres en poste aux États-Unis dans son programme national de vaccination, et pour son offre généreuse de fournir des vaccins au personnel de première ligne de l'ONU en poste dans les endroits les plus difficiles et les plus dangereux du monde. Cette contribution permettra au personnel de l'ONU de demeurer sur place et de fournir des services essentiels aux personnes vulnérables dans le monde de manière sûre et efficace.

Le Secrétaire général renouvelle son appel à la communauté internationale pour qu'elle se rassemble pour relever le défi sans précédent de cette pandémie, et pour que les pays partagent les vaccins, notamment avec ceux qui luttent pour faire face aux nouvelles poussées et variantes. Il est urgent de renforcer la solidarité mondiale pour garantir que les vaccins soient disponibles pour tous, partout.

Un accès équitable aux vaccins est une condition préalable pour mettre fin à la pandémie et amorcer une forte reprise.

République centrafricaine

En République centrafricaine, la délégation conjointe composée des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et de l'Union européenne est sur le point de conclure sa visite à travers le pays. Cette mission s'inscrit dans le cadre de leur dialogue régulier avec les autorités nationales sur le processus de paix.

Au cours du déplacement, le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, ainsi que des hauts responsables des trois autres organisations, ont été reçus par le Président Faustin Archange Touadera. Ce dernier a assuré la délégation de l'ambition qu'a son gouvernement de renforcer et redynamiser la coopération avec ses partenaires, dont la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

La délégation conjointe a également rencontré des membres du Parlement, du parti au pouvoir et de l'opposition, et de la société civile, ainsi que des chefs religieux et des représentants des femmes et de la jeunesse. Les discussions ont notamment porté sur la situation sécuritaire, le processus de paix, y compris l'accord politique, la situation politique ainsi que sur une campagne négative visant certains partenaires centrafricains, dont la MINUSCA.

Les membres de la délégation devaient tenir une conférence de presse un peu plus tard dans la journée à Bangui.

Tchad

L'ONU lance aujourd'hui son Plan de réponse humanitaire 2021 pour le Tchad. Quelque 5,5 millions de personnes, soit près d'un tiers de la population du pays, ont besoin d'une aide humanitaire cette année.

Les organisations humanitaires cherchent à lever 617 millions de dollars pour venir en aide à quatre millions de ces personnes. Le Tchad continue de subir un sous-financement chronique alors que la population nécessitant une aide humanitaire a augmenté.

Jusqu'à présent, seuls 8% des fonds nécessaires ont été obtenus. Les besoins ont augmenté en raison de trois crises simultanées: la malnutrition et l'insécurité alimentaire, l'urgence sanitaire et une crise de déplacement provoquée par un conflit armé et des catastrophes naturelles.

L'accès humanitaire est limité dans certaines zones de la province du Lac, située à proximité du bassin du lac Tchad et à la frontière avec la République centrafricaine, en raison de l'insécurité liée au conflit.

Avec plus de financement, l'ONU et ses partenaires humanitaires pourraient immédiatement aider à sauver la vie et la dignité des personnes touchées au Tchad, notamment en réduisant leur vulnérabilité et en renforçant leur résilience pour répondre aux chocs récurrents.

L'année dernière, 2,2 millions de personnes ont été assistées par des organisations humanitaires au Tchad.

République démocratique du Congo

Suite à l'éruption du volcan Nyiragongo en République démocratique du Congo (RDC), le Coordonnateur de l'action humanitaire pour le pays, M. David McLachlan-Karr, s'est rendu dans la zone de santé de Sake, qui accueille plus de 62 800 personnes déplacées de la ville de Goma.

Il a dirigé une délégation qui comprenait l'ambassadeur de l'Allemagne en RDC et qui représentait la communauté des donateurs, le Forum des ONG internationales et les agences de l'ONU.

Ils ont rencontré les autorités locales et les partenaires humanitaires ainsi que des personnes déplacées dans trois sites de rassemblement.

À ce jour, 3,5 millions de dollars du Fonds humanitaire pour la RDC ont été alloués pour répondre aux besoins urgents. Cela s'ajoute aux 1,2 million de dollars provenant du Fonds central pour les interventions d'urgence (CERF) annoncés par le Coordonnateur des secours d'urgence, M. Mark Lowcock, la semaine dernière.

L'ONU et ses partenaires visent à soutenir la réponse du gouvernement pour les personnes touchées par l'éruption, ce qui nécessite 15,6 millions de dollars, dont 5,2 millions de dollars ont été reçus à ce jour. La stratégie vise à aider à la fois les personnes déplacées, celles qui retournent à Goma, ainsi que celles qui sont restées sur place et ont été touchées.

Concernant les attaques signalées plus tôt cette semaine dans l'est du pays, le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) indique qu'environ 5 800 hommes, femmes et enfants ont fui plusieurs sites pour déplacés en Ituri.

Des équipes du HCR sont actuellement sur le terrain pour évaluer les besoins des personnes déplacées de force et de la communauté d'accueil.

Mozambique

Le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) a indiqué aujourd'hui qu'il continuait de recevoir des informations faisant état de retour forcé systématique de familles mozambicaines depuis la Tanzanie. Le HCR exhorte les pays voisins du Mozambique à respecter l'accès à l'asile pour ceux qui fuient la violence généralisée et le conflit armé dans le nord du Mozambique.

Selon les autorités frontalières mozambicaines, en mai 2021, près de 3 800 Mozambicains ont été renvoyés de force de la Tanzanie via le poste frontière de Negomano. La plupart de ces familles se rendent spontanément dans d'autres districts de Cabo Delgado, Nampula et Niassa, car Mueda est considéré comme dangereux.

Myanmar

L'équipe de pays de l'ONU au Myanmar a réitéré aujourd'hui son appel à la protection des travailleurs et des établissements de santé. Elle a mis en garde contre les répercussions des attaques sur la santé publique, qui incluent la réponse à la COVID-19, au cours des quatre derniers mois depuis que l'armée a pris le contrôle du gouvernement.

À ce jour, au moins 212 attaques contre des patients, des agents de santé, des ambulances et des établissements de santé ont été signalées, faisant au moins 14 morts et 51 blessés. Cela représente environ la moitié de l'ensemble des attaques contre le secteur de la santé signalées dans le monde entier cette année.

Le personnel de l'ONU sur le terrain souligne que les hôpitaux sont, et doivent rester, un lieu de sanctuaire et de neutralité sans équivoque afin que les patients puissent se faire soigner et que les professionnels de santé puissent prodiguer des soins en toute sécurité et sans crainte.

Yémen

La Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), Mme Inger Andersen, a averti les membres du Conseil de sécurité, lors d'un briefing, hier après-midi, des conséquences qu'aurait toute fuite du pétrolier Safer, qui est ancré au large des côtes du Yémen. Elle a indiqué que des millions de personnes pourraient être exposées à une pollution nocive si une explosion se produisait à bord, avec de graves répercussions sur la santé des populations vulnérables. De plus, une marée noire aurait un impact négatif sur la vie des personnes qui traversent déjà la pire crise humanitaire au monde, a-t-elle souligné.

Pour sa part, Mme Reena Ghelani, s'exprimant au nom du Chef du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), M. Mark Lowcock, a déclaré que le fait est que, jusqu'à présent, aucune mission de l'ONU n'a été autorisée à se déployer sur le navire. Elle a indiqué que cette situation est principalement due au fait que les autorités d'Ansar Allah, tout en étant toujours d'accord sur une mission de principe, ont été réticentes à fournir les assurances concrètes nécessaires pour procéder. Elle a ajouté que l'ONU n'ayant jamais été autorisée à visiter le site, on ne sait pas exactement quelles sont les conditions à bord. Cela signifie qu'il est impossible de déterminer à l'avance exactement quelles activités peuvent être effectuées.

Journée mondiale de l'environnement

La Journée mondiale de l'environnement sera célébrée demain et marquera cette année le lancement de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, une campagne mondiale de 10 ans pour prévenir, arrêter et inverser la dégradation des écosystèmes.

Dans son message, le Secrétaire général a souligné que nous atteignons rapidement un point de non-retour concernant la planète. Il a indiqué que la dégradation du monde naturel compromet déjà le bien-être de 3,2 milliards de personnes, soit 40% de l'humanité.

Il a relevé que la Terre est fort heureusement résiliente, et que nous avons encore le temps de remédier aux dégâts causés. Il a souligné que la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes est un appel mondial à l'action. Elle ralliera un appui politique, des recherches scientifiques et une aide financière, pour décupler les capacités de restauration.

Dans le cadre des célébrations, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) ont publié un rapport conjoint sur l'évaluation mondiale de la pollution des sols.

Le rapport prévient que la dégradation généralisée de l'environnement causée par la pollution des sols, due aux exigences croissantes des systèmes agroalimentaires et industriels et à l'augmentation de la population mondiale, s'aggrave et constitue l'un des principaux défis mondiaux pour la restauration des écosystèmes.

Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression

La Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression est observée aujourd'hui.

L'objectif de la Journée est de reconnaître la douleur subie par les enfants du monde entier qui sont victimes d'abus physiques, mentaux et émotionnels.

Journée internationale de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

La Journée internationale de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée sera célébrée demain.

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les activités de pêche illégales, non déclarées et non réglementées représentent jusqu'à 26 millions de tonnes de poissons pêchés chaque année.

Enfin, dimanche sera l'occasion d'observer la Journée de la langue russe.

Président de l'Assemblée générale

Une rencontre avec la presse est prévue lundi à la sortie de la salle de l'Assemblée générale.

Contribution financière

La Turquie a versé la totalité de sa contribution au budget ordinaire de l'ONU, amenant à 104 le nombre d'États Membres à en avoir fait de même.