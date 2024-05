La Réserve fédérale a déclaré mercredi qu'elle maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés et a annoncé son intention de ralentir la vitesse de réduction de son bilan, après avoir passé la majeure partie du début de l'année à mettre en garde contre ce changement.

La Fed a déclaré qu'à partir du 1er juin, elle réduirait à 25 milliards de dollars le plafond des titres du Trésor qu'elle autorise à arriver à échéance et à ne pas être remplacés, alors que ce plafond est actuellement de 60 milliards de dollars par mois. La Fed a maintenu à 35 milliards de dollars par mois le plafond du nombre de titres adossés à des créances hypothécaires qu'elle autorisera à sortir de ses livres, et elle réinvestira tout paiement excédentaire du principal des titres adossés à des créances hypothécaires dans des titres du Trésor.

Ces annonces ont été faites à la fin de la réunion de deux jours du comité fédéral de l'open market. On s'attendait généralement à ce qu'il laisse le taux directeur à 5,25 %-5,50 %, mais il a indiqué qu'il continuait à pencher en faveur d'une réduction éventuelle des coûts d'emprunt. Elle a mis un drapeau rouge sur les récentes lectures décevantes de l'inflation et a suggéré un possible ralentissement du mouvement vers un plus grand équilibre dans l'économie.

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Le S&P 500 a légèrement perdu 0,15%,

OBLIGATIONS : Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a légèrement baissé à 4,637%. Le rendement des obligations à 2 ans a baissé à 5,002%.

FOREX : L'indice du dollar a étendu sa perte à -0,15% avec l'euro un peu plus haut, en hausse de 0,19%.

COMMENTAIRES :

BRIAN JACOBSEN, CHIEF ECONOMIST, ANNEX WEALTH MANAGEMENT, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN "La Fed a finalement reconnu que la réduction de son bilan faisait plus de mal que de bien. Elle ne contribuait pas à réduire l'inflation. Elle ne faisait qu'accroître la volatilité du marché obligataire. Les préoccupations en matière de stabilité financière doivent dominer leur réflexion. La Fed doit utiliser le bon outil pour la bonne tâche : les taux pour l'inflation et son bilan pour la stabilité financière".

MICHELE RANERI, VICE-PRÉSIDENTE DE LA RECHERCHE ET DU CONSEIL AUX ÉTATS-UNIS, TRANSUNION, CHICAGO (par courriel)

Le nouveau rapport sur le PIB est un indicateur probable que les taux d'intérêt précédemment annoncés par la Fed, à savoir "plus élevés pour plus longtemps", ne disparaîtront pas de sitôt. Les consommateurs américains doivent se préparer à continuer à faire face à des taux d'intérêt relativement élevés pour toute une série de produits de crédit pendant un certain temps encore, toute baisse potentielle des taux étant probablement repoussée à plus tard en 2024."

"En fin de compte, les marchés hypothécaire et automobile pourraient rester relativement léthargiques, les consommateurs continuant à attendre que les taux baissent. En effet, si les taux d'intérêt ne commencent à baisser que plus tard en 2024, cela pourrait signifier que de nombreux acheteurs de maisons pourraient attendre jusqu'à la fin de 2024 ou même jusqu'en 2025."

MATTHAIS SCHEIBER, GLOBAL HEAD OF PORTFOLIO MANAGEMENT, SYSTEMATIC EDGE TEAM, ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS, LONDRES (email) "Comme prévu, le Federal Open Market Committee a décidé de maintenir son taux d'intérêt directeur, le taux des fonds fédéraux, inchangé à 5,25-5,50 %. Nous pensons que la Réserve fédérale (Fed) ne réduira pas ses taux avant de constater un affaiblissement des prix et des données du marché du travail, probablement pas avant l'automne" Outre le fait que l'impact déflationniste des biens de base sur l'inflation américaine est actuellement bloqué, les effets de base positifs de la chute des prix de l'énergie en 2023 s'évanouiront maintenant. Les prix des services, qui représentent le principal moteur de l'inflation actuelle, se sont stabilisés au cours des trois derniers mois après avoir chuté de manière significative l'année dernière. La bonne nouvelle est que l'ampleur de l'inflation (le nombre de biens et de services qui augmentent en même temps) continue de diminuer. Toutefois, la persistance de l'inflation (le degré de rigidité de l'inflation) s'est de nouveau accélérée. En conséquence, le marché des taux d'intérêt à court terme s'est réajusté et est désormais plus pessimiste quant aux réductions de taux : Par rapport à l'estimation de la Fed de trois baisses de taux en 2024, le marché, qui prévoyait initialement cinq baisses de taux en 2024, n'en attend plus qu'une seule.

"Notre scénario de base est que la Fed maintienne sa position jusqu'à ce que les données relatives à l'inflation et à la croissance s'affaiblissent suffisamment pour justifier une politique monétaire moins restrictive. Ces conditions devraient être remplies à la fin du troisième trimestre de cette année".

"Nous continuons à privilégier les obligations, qui bénéficient d'une croissance et d'une inflation modérées, en particulier au niveau international. Nous continuons également à apprécier les actions. Malgré une lutte à court terme, les bénéfices et les prévisions sont restés solides et tout allègement de la politique monétaire perçue comme plus souple soutiendrait probablement les prix des actions à moyen terme."