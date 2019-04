Point marchés-A Wall Street, Le S&P se rapproche d'un pic de 6 mois

PARIS, 4 avril (Reuters) - Les indices de la Bourse de New York ont fini pour la plupart en hausse - le Nasdaq seul enregistrant un très faible repli, tandis que le S&P-500 se rapproche d'un pic de six mois - dans l'attente d'en savoir plus sur l'évolution des négociations sur le contentieux commercial sino-américain.

Le président américain Donald Trump va s'entretenir dans la soirée de jeudi avec le vice-Premier ministre chinois Liu He, qui mène pour la Chine les négociations commerciales avec les Etats-Unis et se trouve actuellement à Washington pour un nouveau cycle de discussions.

"Le marché fait une pause aujourd'hui; on veut voir venir après une semaine de fort rally", a dit Paul Brigandi (Direxion Funds). "Nous attendons des précisions sur les négociations entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi que la statistique de l'emploi, autant de raisons de ne rien faire".

L'indice Dow Jones a gagné 166,50 points, soit 0,64%, à 26.384,63 points. Le S&P-500, plus large, a pris 5,99 points (0,21%) à 2.879,39 points. Le Nasdaq Composite a cédé 3,77 points (0,05%) à 7.891,78 points, mettant un terme à cinq séances de hausse d'affilée.

L'espoir d'un accord commercial entre Washington et Pékin soutient le S&P-500 depuis le début de l'année et il a aligné les clôtures en hausse cette semaine, au point qu'il est à moins de 2% de son record.

Mais l'évolution de la conjoncture mondiale vient quelque peu doucher l'enthousiasme, surtout lorsque l'on a appris que les commandes à l'industrie allemande ont subi en février leur recul le plus marqué depuis plus de deux ans.

Cette statistique décevante faite suite à deux autres, propres aux Etats-Unis, qui l'ont été aussi mercredi: le secteur privé a créé moins d'emplois que prévu en mars et la croissance du secteur des services n'a pas répondu aux attentes.

En revanche, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont tombées au plus bas depuis plus de 49 ans la semaine dernière, soulignant la vigueur du marché du travail en dépit du ralentissement de la croissance économique.

VALEURS

Le Nasdaq a subi la pression de Tesla, dont l'action a cédé 8,23% en raison d'une chute de 31% des livraisons au premier trimestre, imputable à des délais de transit rallongés en Chine et en Europe.

En revanche, la hausse de de Facebook (+1,43%), à la suite du relèvement de la recommandation de Guggenheim de "neutre" à "acheter", a porté l'indice des communications qui a gagné 0,66%.

Boeing a avancé de 2,9%, contribuant bien aux gains du Dow Jones et de l'indice S&P des industrielles (+0,60%).

Les pilotes du Boeing 737 qui s'est écrasé le mois dernier en Ethiopie ont bataillé pour tenter de stabiliser manuellement l'appareil, qui a plongé vers le sol lorsqu'ils ont rebranché le logiciel ordonnant à l'avion de piquer en raison de capteurs défectueux, montre un rapport préliminaire d'enquête publié jeudi.

Pour Morgan Stanley, ce rapport annihile sans doute l'hypothèse du pire, celle d'une toute autre cause à l'accident, celle évoquée faisant déjà l'objet d'une procédure de réparation par l'avionneur.

LES INDICATEURS DU JOUR

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes ont marqué une pause jeudi après avoir atteint des pics de plusieurs mois la veille, l'espoir d'un accord commercial prochain entre les Etats-Unis et la Chine ayant été tempéré par des nouvelles inquiétantes sur la croissance en Allemagne.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,09% à 5.463,8 points alors qu'il avait touché un plus haut de six mois mercredi. Le Footsie britannique a cédé 0,22% tandis que le Dax allemand prenait 0,28%, soutenu encore par la hausse du segment automobile (+0,71%).

L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,19% mais le FTSEurofirst 300 a abandonné 0,21% et le Stoxx 600 s'est replié de 0,27%.

A SUIVRE VENDREDI 5 AVRIL :

Production industrielle allemande de février à 8h00 et statistique de l'emploi américaine de mars à 14h30 rythmeront la séance. A suivre aussi les réunions de l'Eurogroupe et de l'Ecofin à Bucarest.

Standard & Poor's procèdera enfin à la revue de la note de la France après la clôture des places européennes.

(Sruthi Shankar, Shreyashi Sanyal et April Joyner Wilfrid Exbrayat pour le service français)