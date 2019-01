Point marchés-Aversion au risque en vue en Europe, Apple alourdit le climat (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Shanghai) * Les indices européens attendus dans le rouge * Apple a averti sur son chiffre d'affaires * "Flash crash" sur le marché des devises en Asie * Les rendements obligataires reculent encore par Patrick Vignal PARIS, 3 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, la crainte d'un ralentissement de l'économie mondiale, encore renforcée par l'avertissement lancé par Apple sur son chiffre d'affaires, coupant l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués en ce tout début d'année. L'annonce, avant la séance de mercredi en Europe, d'une contraction du secteur manufacturier chinois a en effet été suivie après la clôture de Wall Street par la révision en baisse de son chiffre d'affaires trimestriel par le géant de la technologie, qui a évoqué en particulier la faiblesse des marchés émergents. Il s'agit du premier avertissement du genre depuis 2007 pour Apple, dont l'action a perdu 8% dans les échanges après la clôture de la Bourse de New York. En Europe, d'après les contrats à terme sur indices, le CAC 40 parisien et le Dax à Francfort pourraient perdre chacun autour de 0,7% à l'ouverture. Le FTSE à Londres reculerait pour sa part d'environ 0,4%. Les Bourses européennes, qui avaient toutes débuté en forte baisse la première séance de 2019, ont terminé en ordre dispersé mercredi, le mouvement général de repli face à de nouveau signes de ralentissement de la croissance mondiale s'étant nettement atténué avec la remontée progressive des indices américains et le rebond du pétrole. LES VALEURS A SUIVRE : Le secteur européen des semi-conducteurs pourrait souffrir jeudi après les annonces d'Apple. L'allemand Dialog Semiconductor perd 5,7% en avant-Bourse, selon le courtier Lang & Schwarz. A Paris, il faudra suivre STMicroelectronics. A WALL STREET La Bourse de New York est parvenue non sans mal à clôturer dans le vert après avoir longtemps cherché sa trajectoire. Juste après la clôture, Apple a donc revu en baisse sa prévision de chiffre d'affaires trimestriel, entraînant le recul de son action et des futures sur les indices de Wall Street. EN ASIE L'avertissement du groupe californien a provoqué un "flash crash" sur le marché des changes en Asie, les investisseurs se ruant sur les devises jugées les plus sûres, à commencer par le yen japonais, qui a bondi en quelques secondes face à la plupart des autres devises. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) abandonne 0,4%. La Bourse de Tokyo est fermée pour cause de jour férié mais les futures sur le Nikkei perdent près de 2%. La Bourse de Shangai a terminé sans changement, les investisseurs misant sur l'annonce par Pékin de mesures de soutien à la croissance. "Les autorités chinoises ont le luxe de contrôler non seulement la partie budgétaire des outils du gouvernement mais aussi les parties monétaires (...) et je pense qu'ils vont s'en servir", dit Jim McCafferty, responsable de la recherche actions pour l'Asie hors Japon chez Nomura. TAUX Les obligations souveraines continuent de bénéficier de l'aversion pour les actifs risqués. Le rendement des emprunts d'Etat américains perd encore trois points de base à 2,6328%, pénalisé en outre par les anticipations d'une pause de la Réserve fédérale dans le resserrement de sa politique monétaire. Dans les premiers échanges en Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans , taux de référence de la zone euro, abandonnait deux points de base pour descendre vers 0,15%. CHANGES La volatilité a flambé sur le marché des devises dans les premiers échanges en Asie, l'aversion au risque faisant grimper le yen face au dollar, entraînant des signaux à la vente sur le billet vert mais aussi sur le dollar australien Le dollar américain a ainsi touché face au yen son plus bas niveau depuis mars dernier à 104,96. PÉTROLE Les cours du brut sont repartis à la baisse après leur rebond de mercredi. Le brut léger américain (WTI) perd près de 2%, souffrant à la fois des craintes pour la croissance mondiale et de la surabondance de l'offre en pétrole. MÉTAUX Le regain d'attrait des valeurs refuges profite logiquement à l'or, qui prend 0,4% pour se rapprocher de 1.290 dollars l'once. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Masse monétaire M3 novembre +3,8% +3,9% (croissance annuelle) Crédit au secteur privé non +3,9% financier US 13h15 Enquête ADP sur l'emploi dans décembre 178.000 179.000 le secteur privé 13h30 Inscriptions au chômage semaine au 220.000 216.000 29 décembre 15h00 Indice ISM manufacturier décembre 57,9 59,3 15h00 Dépenses de construction novembre +0,2% -0,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernie Var. Var. % r points Tokyo fermée Hong Kong 25060, -69,73 -0,28% 62 Taiwan 9492,4 -61,72 -0,65% 2 Séoul 1993,7 -16,30 -0,81% 0 Singapour 3010,9 -27,97 -0,92% 2 Shanghaï 2464,3 -0,93 -0,04% 6 Sydney 5633,4 +75,60 +1,36% 0 La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernie Var. Var. % r points Dow Jones 23346, +18,78 +0,08% 24 S&P-500 2510,0 +3,18 +0,13% 3 Nasdaq 6665,9 +30,66 +0,46% 4 Nasdaq 100 6360,8 +30,90 +0,49% 7 Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % e points Eurofirst 300 1329,6 -1,74 -0,13% 4 Eurostoxx 50 2993,1 -8,24 -0,27% 8 CAC 40 4689,3 -41,30 -0,87% 9 Dax 30 10580, +21,23 +0,20% 19 FTSE 6734,2 +6,10 +0,09% 3 SMI 8429,3 +233,6 +2,85% 0 6 CHANGES Cours Veille Var. % Euro/Dlr 1,1369 1,1342 +0,24% Dlr/Yen 107,11 108,87 -1,62% Euro/Yen 121,78 123,52 -1,41% Dlr/CHF 0,9855 0,9900 -0,45% Euro/CHF 1,1204 1,1229 -0,22% Stg/Dlr 1,2564 1,2607 -0,34% Indice $ 96,467 96,819 -0,36% 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Bund 10 ans 0,1590 -0,0130 Bund 2 ans -0,619 -0,0110 0 OAT 10 ans 0,6479 -0,0070 +48,89 Treasury 10 ans 2,6238 -0,0370 Treasury 2 ans 2,4675 -0,0360 PETROLE (en dollars) Cours Précéd Var Var.% ent Brut léger US 45,68 46,54 -0,86 -1,85% Brent 54,36 54,91 -0,55 -1,00% (Édité par Marc Angrand)

0