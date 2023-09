* Les Bourses européennes mitigées, du rouge en perspective pour Wall Street



* Les investisseurs intègrent les dernières données d'activité



* Malgré l'incertitude économique, le pétrole progresse



PARIS, 8 septembre (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse vendredi, tandis que les Bourses européennes hésitent, les perspectives économiques et les trajectoires des taux inquiétant les investisseurs.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en déclin, le Dow Jones perdant 0,13%, contre 0,14% pour le Standard & Poor's 500 et 0,16% pour le Nasdaq est stable.



À Paris, le CAC 40 stagne à 7.192,78 points vers 10h44 GMT, contre une baisse de 0,23% pour le FTSE à Londres et de 0,32% pour le Dax



à Francfort.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,35%, contre 0,25% pour l'EuroStoxx 50 et 0,13% pour le Stoxx 600 .



Alors que les derniers indicateurs ont montré la résistance de l'économie américaine et appuyé le scénario d'un atterrissage en douceur, les données européennes et chinoises font craindre un ralentissement plus fort qu'anticipé de l'activité.



Or, l'inflation en zone euro demeure supérieure à l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE), malgré 425 points de resserrement monétaire en un an, posant un dilemme aux gouverneurs de l'institution entre activité et dynamique des prix.



"La question qui continue de se poser est celle du déroulement de la fin du cycle de resserrement monétaire: est-ce que le resserrement a été suffisant pour que les déséquilibres entre offre et demande puissent permettre aux tensions inflationnistes de s'apaiser pour ramener l'inflation vers les cibles des banques centrales ? Est-ce qu'il n'a pas été trop fort ?", résument les stratégistes de LBPAM.



La réunion de la BCE prévue jeudi aidera les observateurs à affiner leurs perspectives économiques, alors que les marchés sont partagés sur la décision que prendra la banque centrale.



La décision de la Réserve fédérale est attendue la semaine suivante, les investisseurs estimant que la banque centrale fera une pause dans ses hausses de taux, qui devraient remonter de 25 points de base supplémentaire avant d'atteindre leur pic d'ici la fin de l'année.



LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET



Les restrictions sur l'usage des iPhones d'Apple en Chine par les fonctionnaires ont été étendues aux administrations locales, rapporte le Nikkei vendredi.



Les données de l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA) publiées vendredi montrent que la part de marché de Tesla a presque doublé en août par rapport à juillet, à la faveur de nouvelles réductions de prix et de nouvelles subventions.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE



En Bourse, le secteur européen des nouvelles technologies décline de 0,14%, après l'annonce que la Chine va restreindre l'utilisation d'iPhones.



Casino avance de 2,87% après avoir fait le point sur les délais de grâce dans le remboursement de ses obligations, alors que le titre reculait en début de séance alors qu'Euronext a annoncé jeudi l'exclusion du distributeur en difficulté de l'indice SBF 120 à compter du 18 septembre.



Computacenter bondit de 15,96%, en tête du Stoxx 600, après que le fournisseur de services informatiques a déclaré que son bénéfice semestriel ajusté avant impôts avait augmenté de 8,8%.



TAUX



L'aversion au risque profite aux titres souverains, dont les rendements s'érodent.



Le rendement du dix ans allemand recule de 1,8 pb à 2,60%, tandis que celui du taux à deux ans perd 2 pb à 3,068%.



Le rendement du Treasury à dix ans abandonne 1,8 pb à 4,2443%, contre 1,5 pb à 4,9401% pour le deux ans .



CHANGES



Le dollar s'érode de 0,04% face à un panier de devises de référence , mais devrait néanmoins enregistrer sa huitième hausse hebdomadaire, la plus longue série depuis 2014.



L'euro est stable à 1,0695 dollar et la livre sterling se maintient à 1,247 dollar.



PÉTROLE



Malgré les inquiétudes macroéconomiques, l'annonce de la prolongation des baisses de production saoudiennes et russes jusqu'à la fin de l'année soutiennent le baril.



Le Brent progresse de 0,49% à 90,36 dollars le baril , le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grignotant 0,43% à 87,24 dollars



.



PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 8 SEPTEMBRE (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)