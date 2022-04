Point marchés-Baisse en vue en Europe à l'orée d'une semaine chargée

* La BCE et l'inflation américaine à l'agenda des prochains jours * En Chine, la hausse des prix à la production plus marquée qu'attendu * L'euro réduit ses gains d'après le 1er tour de la présidentielle française * Le pétrole en net recul par Marc Angrand PARIS, 11 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi, les incertitudes liées aux politiques monétaires, à l'inflation et au conflit en Ukraine l'emportant largement sur le soulagement relatif procuré par les résultats du premier tour de l'élection présidentielle en France, tandis que le prix du baril de pétrole recule de plus de 2%. Les contrats à terme sur indices suggèrent un repli de 0,87% pour le Dax à Francfort, de 0,44% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,77% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait céder autour de 0,6% selon les premières indications disponibles. La première place d'Emmanuel Macron au scrutin de dimanche a dans un premier temps été saluée par une nette hausse de l'euro sur les marchés asiatiques mais ce mouvement s'est atténué au fil des heures, le second tour du 24 avril s'annonçant bien plus serré qu'en 2017. Par ailleurs, la semaine qui commence, bien qu'écourtée pour les marchés européens et américains puisqu'ils fermeront vendredi avant le week-end de Pâques, s'annonce dense côté économique avec les réunions de politique monétaire de la Banque du Canada mercredi et de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, que précéderont mardi les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis. L'inflation américaine pourrait avoir atteint 1,2% en mars par rapport à février et 8,5% en rythme annuel selon le consensus Reuters. En Chine, les statistiques officielles de l'inflation publiées ce lundi montrent une hausse supérieure aux attentes des prix à la production, de 8,3% sur un an. Les banques américaines donneront parallèlement le coup d'envoi des publications de résultats trimestriels à partir de mercredi. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé vendredi, avec un Dow Jones en légère hausse mais un Nasdaq toujours pénalisé par les valeurs technologiques dans un contexte de remontée continue des rendements obligataires. L'indice Dow Jones a gagné 0,4%, ou 137,55 points, à 34.721,12 mais le Standard & Poor's 500 a perdu 11,7 points, soit 0,26%, à 4.488,51 et le Nasdaq Composite a cédé 186,3 points (-1,34%) à 13.711,00. Microsoft, Tesla et Nvidia ont cédé de 1,46% à 4,49%. À l'inverse, la hausse des rendements a favorisé les grandes banques comme JPMorgan Chase & Co (+1,83%), Wells Fargo (+2,09%) ou Citi (+1,71%). Sur la semaine, le S&P a reculé de 1,26%, le Dow de 0,27% et le Nasdaq de 3,86%. Les contrats à terme indiquent pour l'instant une ouverture en baisse d'environ 0,4% pour le Dow, 0,6% pour le S&P-500 et 1% pour le Nasdaq. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei perd 0,84% à moins d'une heure de la clôture, pénalisé par le recul des grandes valeurs technologiques dans le sillage du Nasdaq américain. En Chine, le SSE Composite de Shanghai cède 1,87% et le CSI 300 2,48%, la situation sanitaire dans le pays continuant d'alimenter les craintes d'un ralentissement marqué de la croissance, dans l'attente de nouvelles mesures de soutien des autorités politiques et monétaires. CHANGES L'euro a profité dans un premier temps des résultats du premier tour de la présidentielle française, montant jusqu'à 1,0955 dollar, mais il a ensuite réduit ses gains, et se traite désormais à 1,0881 (+0,05%). L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de référence, affiche une hausse de 0,12% mais reste sous les 100 points, un seuil qu'il a franchi vendredi pour la première fois depuis près de deux ans. TAUX Le mouvement de hausse des rendements des bons du Trésor américain se poursuit, toujours alimenté par la perspective d'un resserrement rapide de la politique monétaire américaine conjuguant hausse des taux directeurs et réduction du bilan de la banque centrale. Celui des titres à deux ans, le plus sensible aux anticipations d'évolution des taux, prend plus de six points de base à 2,5818%, le dix ans plus de cinq points à 2,7743% et le 30 ans deux points à 2,7659% . Le rendement à dix ans américain est ainsi supérieur à son équivalent chinois pour la première fois depuis 2010. Le marché pétrolier, qui affiche déjà deux semaines consécutives de repli, creuse ses pertes, la tendance restant plombée par le recours des grands pays consommateurs à leurs réserves stratégiques et par les confinements à grande échelle en Chine, qui freinent la demande. Le Brent abandonne 2,28% à 100,44 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,37% à 95,93 dollars. Var. % YTD points Dow Jones 34721,12 +137,55 +0,40% -4,45% S&P-500 4488,28 -11,93 -0,27% -5,83% Nasdaq 13711,00 -186,30 -1,34% -12,36% Nasdaq 100 14327,26 -204,55 -1,41% -12,21% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1805,51 +24,62 +1,38% -4,48% 300 Eurostoxx 3858,37 +56,36 +1,48% -10,24% 50 CAC 40 6548,22 +86,54 +1,34% -8,46% Dax 30 14283,67 +205,52 +1,46% -10,08% FTSE 7669,56 +117,75 +1,56% +3,86% SMI 12507,69 +135,23 +1,09% -2,86% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0883 1,0876 +0,06% -4,27% Dlr/Yen 124,94 124,32 +0,50% +8,59% Euro/Yen 135,96 135,14 +0,61% +4,33% Dlr/CHF 0,9355 0,9346 +0,10% +2,55% Euro/CHF 1,0182 1,0158 +0,24% -1,80% Stg/Dlr 1,3012 1,3031 -0,15% -3,82% Indice $ 99,9100 99,7960 +0,11% +3,89% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,7150 +0,0020 Bund 2 ans 0,0660 +0,0150 OAT 10 ans 1,2660 -0,0030 +55,10 Treasury 10 ans 2,7743 +0,0590 Treasury 2 ans 2,5838 +0,0640 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 95,92 98,26 -2,34 -2,38% +56,71% US Brent 100,43 102,78 -2,35 -2,29% +52,10% (édité par Bertrand Boucey)