Point marchés-Baisse en vue en Europe après les annonces de la Fed

La Fed a relevé à nouveau ses taux de 75 points de base







Powell pense qu'une pause sur les taux est "très prématurée"







A suivre, les décisions de la Banque d'Angleterre







Les chiffres de l'activité des services à l'agenda







BNP Paribas, Stellantis, Starbucks, Kellogg's publient







par Claude Chendjou



PARIS, 2 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture dans le sillage de la clôture de Wall Street la veille, qui a souffert des commentaires du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) selon lesquels une pause dans la hausse des taux d'intérêt est "très prématurée".



D'après les premières indications disponibles, le Dax à Francfort devrait perdre à l'ouverture 0,74%, le FTSE 100 à Londres 0,69% et l'indice EuroStoxx 50 0,91%.



Le président de la Fed, Jerome Powell, a averti mercredi qu'une importante incertitude subsistait sur le niveau que doit atteindre l'objectif de taux des fonds fédéraux, qui pourrait être plus élevé que ce que les responsables de l'institution ont estimé en septembre. Il a en outre jugé "très prématuré" l'idée d'une pause dans le resserrement monétaire.



Ces propos ont fait basculer Wall Street dans le rouge alors que les marchés avaient dans un premier temps bien accueilli le relèvement sans surprise de trois quarts de point des taux d'intérêt de la banque américaine, à 3,75-4,0%, et surtout son message initial selon lequel un ralentissement des hausses de taux pourrait avoir lieu en décembre.



"La Fed est désormais plus à l'aise avec des augmentations de taux plus faibles pendant une période plus longue plutôt que des augmentations plus importantes dans l'immédiat", commente Brian Daingerfield, analyste chez NatWest Markets. "Le cycle de resserrement est désormais officiellement un marathon, pas un sprint."



Au Royaume-Uni, un communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre est prévu à 12h00 GMT et les marchés tablent sur une hausse du coût du crédit de 75 points de base également.



En zone euro, la participation de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, à un colloque organisé par la banque centrale de Lettonie pourrait fournir aux investisseurs de nouveaux éléments sur la trajectoire des taux.



Le reste de la séance devrait être animée par les statistiques mensuelles de l'activité des services au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, ainsi qu'une nouvelle salve de résultats d'entreprises, dont BNP Paribas, Stellantis, BMW, Starbucks et Kellogg's.



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en forte baisse mercredi, les commentaires de Jerome Powell ayant fait repasser les indices dans le rouge.



L'indice Dow Jones a cédé -1,55%, ou 505,44 points, à 32 147,76 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 96,41 points, soit 2,50%, à 3.759,69 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 366,05 points (-3,36%) à 10 524,80 points.



EN ASIE



La Bourse de Tokyo est fermée ce jeudi en raison de la Journée nationale de la Culture.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,32% et le CSI 300 cède 0,99%.



L'activité dans le secteur des services en Chine s'est de nouveau contractée le mois dernier avec un indice PMI à 48,4 en octobre, au plus bas depuis mai, contre 49,3 en septembre.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:



BNP Paribas a fait état jeudi de résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, au cours duquel les activités de marché ont compensé un recul des revenus dans les financements et une hausse des charges.



TAUX



Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans et deux ans s'affichent respectivement à 4,11% et 4,90%, tandis que l'écart (spread) entre ces deux échéances s'est encore creusé.



CHANGES



Le dollar bondit de 0,68% face à un panier de devises internationales après les annonces de la Fed.



L'euro se traite à 0,9813 dollar (-0,04%).



La livre sterling, en hausse de 0,07%, s'affiche à 1,13985 dollar à l'approche des décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE).



PÉTROLE



Les cours pétroliers sont affectés par la vigueur du dollar mais les craintes sur l'approvisionnement limitent leur baisse.



Le Brent perd 0,56% à 95,62 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,72% à 89,35 dollars le baril.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 NOVEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 09h30 Indice PMI des services octobre 47,2 47,2*



définitif USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 29 220.000 217.000



octobre USA 14h00 Indice ISM des services octobre 55,5 56,7 *première estimation



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Nikkei-225 Marché



fermé Topix Marché



fermé Hong Kong 15376,55 -450,62 -2,85% -34,28%



Taiwan 12986,60 -113,57 -0,87% -28,72%



Séoul 2329,17 -7,70 -0,33% -21,78% Singapour 3102,32 -38,81 -1,24% -0,68%



Shanghaï 2993,67 -9,70 -0,32% -17,75%



Sydney 6857,90 -128,80 -1,84% -7,88%



WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Dow Jones 32147,76 -505,44 -1,55% -11,53%



S&P-500 3759,69 -96,41 -2,50% -21,12%



Nasdaq 10524,80 -366,05 -3,36% -32,73%



Nasdaq 100 10906,34 -382,61 -3,39% -33,17%







MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50



Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD



points Eurofirst 300 1635,22 -5,09 -0,31% -13,49%



Eurostoxx 50 3622,01 -29,01 -0,79% -15,74%



CAC 40 6276,88 -51,37 -0,81% -12,25%



Dax 30 13256,74 -82,00 -0,61% -16,54%



FTSE 7144,14 -42,02 -0,58% -3,26% SMI 10806,23 +22,58 +0,21% -16,07%



CHANGES



Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 0,9815 0,9817 -0,02% -13,66%



Dlr/Yen 147,57 147,90 -0,22% +28,26%



Euro/Yen 144,88 145,23 -0,24% +11,17%



Dlr/CHF 1,0044 1,0028 +0,16% +10,10%



Euro/CHF 0,9858 0,9849 +0,09% -4,93%



Stg/Dlr 1,1394 1,1389 +0,04% -15,78%



Indice $ 112,0950 111,3450 +0,67% +16,56%







TAUX



Dernier Var. Spread/Bu



nd



(pts)



Bund 10 ans 2,1290 -0,0100



Bund 2 ans 1,9880 +0,0110



OAT 10 ans 2,6850 +0,0030 +55,60



Treasury 10 4,1176 +0,0570 ans



Treasury 2 4,9086 +0,3390 ans











PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 89,37 90,00 -0,63 -0,70% +46,01%



Brent 95,64 96,16 -0,52 -0,54% +44,84%



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)