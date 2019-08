Point marchés-Baisse en vue en Europe avec l'escalade commerciale USA-Chine (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Repli de près de 1% annoncé pour les Bourses européennes * Tokyo et Shanghai perdent plus de 2%, comme Wall Street vendredi * Regain d'aversion au risque après les surenchères de Pékin et Washington * Rendements obligataires en baisse, yen en hausse, pic de six ans pour l'or * L'indice Ifo allemand à l'agenda du jour par Marc Angrand PARIS, 26 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse lundi, la dernière escalade en date dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine ravivant les craintes d'un ralentissement marqué de l'économie mondiale et favorisant le repli sur les actifs jugés les moins risqués. Les contrats à terme sur indices préfigurent une ouverture en repli de 0,77% pour le CAC 40 à Paris, de 0,88% pour le Dax à Francfort et de 1,08% pour le Stoxx 600. Les marchés britanniques resteront fermés, la journée étant fériée au Royaume-Uni. Wall Street a fini vendredi bien en dessous des niveaux auxquels elle évoluait au moment de la clôture européenne après l'annonce par le président américain, Donald Trump, d'un relèvement de cinq points du taux de taxation de 550 milliards de dollars (493 milliards d'euros) de produits chinois importés aux Etats-Unis, quelques heures après des représailles chinoises à son offensive commerciale précédente. Lors du sommet du G7 ce week-end à Biarritz, Donald Trump a semé la confusion en déclarant qu'il pourrait reconsidérer son jugement sur les droits de douane mais la Maison blanche a précisé par la suite qu'il voulait laisser entendre qu'il aurait dû augmenter plus tôt la taxation des produits chinois. Le président américain a toutefois laissé entendre qu'il ne mettrait pas à exécution sa menace d'ordonner aux entreprises américaines de fermer leurs activités chinoises. Lundi, le vice-Premier ministre chinois Liu He, négociateur en chef de Pékin pour les pourparlers commerciaux avec Washington, a assuré que son pays souhaitait résoudre le conflit par des négociations "calmes". "Les développements tout au long du week-end ont fait entrer la guerre commerciale USA-Chine dans une phase complètement différente. Personne ne peut être assez naïf pour croire qu'elle se terminera rapidement", résume Norihiro Fujito, directeur des investissements de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. Dans ce contexte, les investisseurs surveilleront à 08h00 GMT l'indice mensuel Ifo du climat des affaires en Allemagne, dont la probable baisse pourrait attiser les craintes de voir la première économie d'Europe entrer en récession. "Le secteur industriel reste ralenti et les espoirs d'amélioration à court terme sont rares", résument dans une note les économistes de Société générale. "La question clé reste celle de l'ampleur des répercussions de la faiblesse de l'industrie à l'ensemble de l'économie, qui a commencé à montrer des signes de contagion." Les tensions commerciales et leurs répercussions ont largement occulté le discours prononcé vendredi par Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, qui n'a apporté que peu d'éléments nouveaux au débat en cours sur l'évolution des taux dans les mois à venir, se contentant d'assurer que la banque centrale agirait de manière "appropriée". LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les annonces successives de nouveaux droits de douane par Pékin et Washington ont fait trébucher Wall Street vendredi: en clôture, l'indice Dow Jones perdait 623,34 points, soit 2,37%, à 25.628,90, le S&P-500, 75,84 points, soit 2,59%, à 2.847,11 et le Nasdaq Composite 239,62 points (-3,00%) à 7.751,77 points. En baisse respectivement de 1,44%, 0,99% et 1,83% sur cinq séances, les trois indices ont reculé pour la quatrième semaine d'affilée, leur plus longue phase de repli depuis le mois de mai. Lundi, les contrats à terme sur le S&P-500 ont ouvert en Asie en recul de plus de 1%. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en baisse de 2,17%, sa plus forte baisse en pourcentage sur une séance depuis le 25 mars, un repli qui a touché en premier lieu les valeurs dépendantes de la demande chinoise, comme celles des équipements industriels. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai cède 1,32% et à Hong Kong, le Hang Seng chute de 3%, les tensions politiques locales s'ajoutant au conflit commercial international. CHANGES Le regain marqué d'aversion au risque des investisseurs favorise en premier lieu le yen, même s'il a réduit ses gains après des ventes importantes. A l'opposé, le yuan chinois a inscrit un nouveau plus bas de 11 ans à 7,1500 pour un dollar, perdant alors près de 0,6%. Il a toutefois effacé par la suite une bonne partie de ses pertes, Pékin ayant fixé son cours pivot quotidien à un niveau supérieur aux attentes. Le dollar est pratiquement stable face à un panier de devises de référence après avoir chuté de plus de 0,5% vendredi. L'euro est inchangé à 1,1142 dollar. TAUX Les craintes de récession attisées par les nouvelles tensions commerciales favorisent le repli sur les obligations, avec à la clé une baisse marquée des rendements: celui du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, a débuté la journée sous -0,7%. Celui des Treasuries américains à dix ans, à 1,4526%, est au plus bas depuis trois ans, en repli de près de sept points de base, et le deux ans évolue au plus bas depuis septembre 2017 à 1,449%. PÉTROLE Les cours du brut chutent de près de 1%, sous 59 dollars pour le Brent et sous 54 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI), au plus bas depuis plus de deux semaines, tout regain de tensions commerciales étant perçu comme une menace supplémentaire pesant sur la demande mondiale. OR Jouant à plein son rôle de valeur refuge, l'or est en nette hausse à 1.542,00 dollars l'once sur le marché spot après un pic à 1.554,56 dollars, son plus haut niveau depuis plus de six ans.. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 08h00 Indice Ifo du climat des août 95,1 95,7 affaires US 12h30 Commandes de biens durables juillet +1,1% +1,9% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 20261,04 -449,87 -2,17% +1,23% Topix 1478,03 -24,22 -1,61% -1,07% Hong Kong 25388,05 -791,28 -3,02% -1,77% Taiwan 10354,57 -183,54 -1,74% -3,33% Séoul 1916,31 -31,99 -1,64% -6,11% Singapour 3060,60 -49,75 -1,60% -0,27% Shanghaï 2857,81 -39,62 -1,37% +14,59% Sydney 6440,10 -83,00 -1,27% +14,06% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25628,90 -623,34 -2,37% +9,87% S&P-500 2847,11 -75,84 -2,59% +13,57% Nasdaq 7751,77 -239,62 -3,00% +16,83% Nasdaq 100 7465,00 -242,43 -3,15% +17,93% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1459,44 -12,18 -0,83% +9,62% 300 Eurostoxx 3334,25 -39,42 -1,17% +11,09% 50 <.STOXX50E > CAC 40 5326,87 -61,38 -1,14% +12,60% Dax 30 11611,51 -135,53 -1,15% +9,97% FTSE 7094,98 -33,20 -0,47% +5,45% SMI 9744,98 -60,52 -0,62% +15,61% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1150 1,1144 +0,05% -2,78% Dlr/Yen 105,24 105,39 -0,14% -4,55% Euro/Yen 117,38 117,46 -0,07% -7,00% Dlr/CHF 0,9744 0,9745 -0,01% -0,71% Euro/CHF 1,0868 1,0858 +0,09% -3,43% Stg/Dlr 1,2271 1,2277 -0,05% -3,81% Indice $ 97,6350 97,6400 -0,01% +1,52% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6750 -0,0030 Bund 2 ans -0,8770 +0,0010 OAT 10 ans -0,3769 -0,0060 +29,81 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 1,4493 -0,0780 Treasury 2 ans 1,4527 -0,0760 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 53,67 54,17 -0,50 -0,92% +17,16% US Brent 58,88 59,34 -0,46 -0,78% +8,73% (Avec Tomo Ueatake à Tokyo, édité par Patrick Vignal)