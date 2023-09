* Wall Street a fini jeudi dans le rouge



* A suivre les indices PMI en Europe



* La Banque du Japon ne change pas de cap



* Le pétrole repart à la hausse avec la Russie



par Claude Chendjou



PARIS, 22 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi dans un contexte de craintes sur l'évolution des taux d'intérêt après les annonces de plusieurs banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque d'Angleterre (BoE) alors que des indicateurs d'activité en Europe sont prévus dans la journée.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,17% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,32% et le FTSE 100 à Londres 0,19%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en recul de 0,21%.



Les craintes sur les taux ont fait leur retour sur les marchés depuis que la Fed a averti que sa politique monétaire pourrait rester à un niveau restrictif plus longtemps que prévu, la bataille contre l'inflation étant loin d'être terminée, selon son président Jerome Powell.



Goldman Sachs a repoussé au quatrième trimestre 2024 une éventuelle baisse des taux de la Fed.



Outre la Fed, plusieurs responsables de la BCE, comme Joachim Nagel et Martins Kazaks ont également mis en garde contre des pressions inflationnistes persistances, jugeant prématuré tout débat sur une baisse des taux, alors qu'UBS a dit s'attendre à ce que l'institution de Francfort maintienne inchangé le niveau de ses taux jusqu'en juin 2024 avant une baisse de 25 points de base par trimestre.



La Banque d'Angleterre, elle, a interrompu sa longue série de hausses de taux d'intérêt jeudi, mais a elle a prévenu ne pas considérer la récente baisse de l'inflation au Royaume-Uni comme acquise, ajoutant être prête à relever de nouveau le coût du crédit si nécessaire.



Les banques centrales suédoise et norvégienne ont elles durci dès à présent leur politique monétaire, sans exclure de nouvelles hausses des taux, tandis que la Banque nationale suisse (BNS) a opté pour le statu quo.



"Il y a beaucoup de messages et d'informations contradictoires, et souvent ceux-ci surviennent autour de moments clés", souligne Craig Ebert, économiste chez BNZ, ajoutant que les marchés flairent généralement un risque lorsque les indices sont à un pic.



Au-delà de la politique monétaire, les investisseurs attendent à partir de 07h15 GMT les indices PMI mensuels qui pourraient fournir des indications sur les perspectives économiques.



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi, l'appétit des investisseurs ayant été plombé par la Fed.



L'indice Dow Jones a cédé 1,08%, ou 370,46 points, à 34.070,42 points.



Le S&P-500, plus large, a perdu 72,20 points, soit 1,64%, à 4.330 points.



Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 245,14 points (1,82%) à 13.223,99 points.



Particulièrement sensibles aux taux d'intérêt, les valeurs à forte croissance comme Amazon, Nvidia et Apple ont terminé dans le rouge, pesant sur le S&P-500 et le Nasdaq qui ont reculé à des plus bas depuis juin.



Citant les taux d'intérêt, mais aussi la grève du principal syndicat des ouvriers américains de l'automobile, une possible fermeture partielle des administrations fédérales américaines le mois prochain, ou encore les prix du pétrole, Thomas Martin, gestionnaire de portfolio chez GLOBALT, a estimé que la perspective d'un atterrissage doux de l'économie s'amenuisait.



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei recule de 0,41% à 32.436,69 points et le Topix, plus large, reflue de 0,07% à 2.381,77 points à l'approche de la clôture.



A l'issue de deux jours de réunion, la Banque du Japon (BoJ) s'en est tenue vendredi à sa politique monétaire ultra-accommodante et n'a fait aucun changement sur ses perspectives.



L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) est tombé à un creux de dix mois avant de rebondir de 0,40%, soutenu essentiellement par les marchés à Hong Kong et en Chine.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai avance de 0,68% et le CSI 300 gagne 0,89% alors que la chaîne publique CCTV a rapporté que les autorités de régulation ont annoncé une série de mesures visant à promouvoir le développement de l'économie privée.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:



CHANGES/TAUX



Le yen a perdu jusqu'à 0,4% face au billet vert américain, à 148,09 pour un dollar après la décision de la BoJ de laisser ses taux inchangés et de conserver sa politique de contrôle de la courbe des taux.



La monnaie américaine progresse également (+0,07%) face à un panier de devises de référence, dont l'euro qui se traite à 1,0652 dollar (-0,06%).



La livre sterling, tombée la veille à 1,22305, soit un creux de six mois, après la décision de la BoE d'opter pour le statu quo, recule encore vendredi de 0,1%, à 1,2282 dollar.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans progresse encore, d'un peu plus d'un point de base, à 4,4966%.







PÉTROLE



Le marché pétrolier repart à la hausse, soutenu par les craintes d'un déficit de l'offre, la Russie ayant temporairement interdit, avec effet immédiat, les exportations d'essence et de diesel vers tous les pays, à l'exception de la Biélorussie, du Kazakhstan, de l'Arménie et du Kirghizistan.



Le Brent prend 0,62% à 93,88 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,76% à 90,31 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 SEPTEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h15 Indice PMI S&P Global sept. 46,0 46,0



manufacturier "flash"



Indice PMI S&P Global des 46,0 46,0



services "flash"



Indice PMI S&P Global 46,0 46,0



composite "flash" DE 07h30 Indice PMI S&P Global sept. 39,5 39,1



manufacturier "flash"



Indice PMI S&P Global des 47,2 47,1



services "flash"



Indice PMI S&P Global 44,8 44,6



composite "flash" EZ 08h00 Indice PMI S&P Global sept. 44,0 43,5



manufacturier "flash"



Indice PMI S&P Global des 47,7 47,9



services "flash"



Indice PMI S&P Global 46,5 46,7



composite "flash" GB 08h30 Indice PMI S&P Global sept. 43,0 43,0



manufacturier "flash"



Indice PMI S&P Global des 49,2 49,5



services "flash"



Indice PMI S&P Global sept. 48,7 48,6



composite "flash" (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)