Repli en vue pour les indices européens







Retour des doutes concernant le secteur bancaire







Le Nikkei à Tokyo a fini en légère baisse







Les indices PMI flash au programme du jour







par Laetitia Volga



PARIS, 24 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse vendredi, les inquiétudes liées à la stabilité du système bancaire refaisant surface après les hausses de taux décidées par de grandes banques centrales au cours des derniers jours.



Les premières indications disponibles donnent un recul de 0,7% pour le CAC 40 parisien, de 0,48% pour le Dax à Francfort, de 0,66% pour le FTSE à Londres et de 0,68% pour l'EuroStoxx 50.



Quelques-unes des plus grandes banques centrales au monde, celles des Etats-Unis, du Royaume-Uni ou encore de l'Union européenne notamment, ont augmenté leurs taux d'intérêt depuis la semaine dernière, de 25 ou 50 points de base, malgré les turbulences du secteur bancaire.



Le Réserve fédérale a toutefois laissé entendre qu'elle pourrait relever ses taux encore une seule fois cette année, une perspective qui a permis à la plupart des marchés européens de se stabiliser jeudi.



Les investisseurs évaluent à près de 70% la probabilité que la Fed ne touche pas à ses taux en mai, selon le baromètre FedWatch, et ils s'attendent surtout à une baisse de taux américains d'ici la fin de l'année, bien que Jerome Powell ait dit le contraire.



La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a assuré jeudi qu'elle était prête à prendre de nouvelles mesures pour garantir la sécurité des dépôts bancaires des Américains, un jour après avoir écarté l'idée d'une extension de la garantie des dépôts au-delà de la limite actuelle de 250.000 dollars.



"Les Etats-Unis se demandent toujours ce qu'ils vont faire pour les dépôts non assurés (...) c'est ce qui nous a en partie donné des montagnes russes sur les Bourses", a déclaré Shane Oliver, économiste en chef chez AMP.



A l'agenda macroéconomique, les premiers résultats des enquêtes mensuelles PMI de S&P Global sont attendus dans la matinée en Europe pour le mois de mars.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



A l'issue d'une séance en dents de scie, la Bourse de New York a fini dans le vert jeudi, soutenue en fin de journée par les propos de Janet Yellen.



L'indice Dow Jones a gagné 0,23%, ou 75,14 points, à 32.105,25 points, le S&P-500 a pris 11,75 points, soit 0,30%, à 3.948,72 points et le Nasdaq Composite a avancé de 117,44 points (1,01%) à 11.787,40 points.



Les trois principaux indices de Wall Street ont aussi bénéficié de la perspective d'une pause éventuelle de la Fed dans la campagne de relèvement des taux d'intérêt.



La détente du marché obligataire, avec en particulier la baisse de 18 points de base des rendements des Treasuries à deux ans, a soutenu les valeurs de croissance et par extension le Nasdaq.



Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, seuls deux - les technologies (+1,65%) et les services de communication (+1,83%) - ont fini la séance dans le vert.



Côté valeurs, Accenture a bondi de 7,3% après avoir annoncé le projet de réduire d'environ 2,5% ses effectifs. Coinbase Global a chuté de 14,1% après que le régulateur du marché a menacé d'engager des poursuites contre le spécialiste des cryptomonnaies.







EN ASIE



La Bourse de Tokyo a cédé 0,13%, la hausse du yen suscitant des craintes pour les bénéfices des entreprises tournées vers l'exportation comme les constructeurs automobiles Toyota et Honda.



Toshiba a gagné 4,2% après que son conseil d'administration a accepté une offre d'achat à 15,2 milliards de dollars d'un consortium emmené par le fonds d'investissement Japan Industrial Partners.



En Chine, le sentiment de marché est affecté par des tensions géopolitiques entre Pékin et Washington, de nombreux élus américains étant convaincus de la nécessité d'interdire l'application chinoise Tiktok aux Etats-Unis.



Après avoir effectué des achats nets pendant neuf séances consécutives, les investisseurs étrangers se détournent du marché chinois sur le programme Stock Connect entre Hong Kong, Shanghai et Shenzhen.



L'indice CSI 300 recule de 0,3% et le SSE Composite de Shanghai de 0,61%.



TAUX/CHANGES



La perspective d'une modération du resserrement monétaire aux Etats-Unis continue de desservir le marché des emprunts d'Etat américain. Le rendement des Treasuries à dix ans recule légèrement, à 3,3967%, celui du deux ans à 3,8108%.



L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert par rapport à un panier de référence, est stable.



L'euro s'affiche à 1,0828.



PÉTROLE



Les cours du pétrole sont inchangés: le Brent cède 0,04% à 75,88 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,01% à 69,95 dollars.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 MARS : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 07h00 Ventes au détail février 0,2% 0,5%



- sur un an -4,7% -5,1% FR 08h15 Indice PMI "flash" mars 48,0 47,4



manufacturier



Indice PMI "flash" des 52,5 53,1



services



Indice PMI "flash" composite 51,8 51,7 DE 08h30 Indice PMI "flash" composite mars 51,0 50,7



Indice PMI "flash" 47,0 46,3



manufacturier



Indice PMI "flash" des 51,0 50,9



services EZ 09h00 Indice PMI "flash" composite mars 51,9 52,0



Indice PMI "flash" 49,0 48,5



manufacturier



Indice PMI "flash" des 52,5 52,7



services GB 09h30 Indice PMI "flash" composite mars 52,8 53,1



Indice PMI "flash" 49,8 49,3



manufacturier



Indice PMI "flash" des 53,0 53,5



services (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)