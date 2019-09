Point marchés-Baisse en vue en Europe avec les nouveaux droits de douane

* Les Bourses européennes attendues hésitantes * Les hostilités commerciales ont repris ce week-end * Les marchés américains fermés pour le Labor Day par Patrick Vignal PARIS, 2 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues prudentes lundi avec la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et la Chine sur le commerce. D'après les premières indications disponibles, l'indice CAC 40 parisien et Dax à Francfort reculeraient chacun d'environ 0,15% à l'ouverture tandis le FTSE à Londres progresserait de 0,1%. Les Etats-Unis et la Chine ont commencé dimanche matin à prélever de nouveaux droits de douane sur leurs importations mutuelles, marquant une nouvelle escalade dans le conflit commercial qui les oppose depuis un an et demi. Donald Trump a cependant assuré qu'une rencontre entre délégations des deux pays était toujours programmée en septembre. Sur son compte Twitter, le président américain a également réaffirmé dimanche que son objectif était de réduire la dépendance des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine et il a de nouveau invité les entreprises américaines à trouver d'autres sources d'approvisionnement. Le nouvel épisode de la guerre commerciale déclarée à la Chine par Donald Trump en mars 2018 a débuté avec le relèvement par Pékin de ses taxes sur environ 75 milliards de dollars d'importations américaines, de 5% ou 10% en fonction des produits. Pour la première fois depuis le début du conflit, le pétrole brut américain figure parmi les produits taxés. Ces nouveaux droits de douane portent sur plus de 1.700 produits américains, sur un total de 5.000 produits visés environ. Le reste des produits sera surtaxé par Pékin le 15 décembre. De leur côté, les Etats-Unis perçoivent désormais 15% de droits de douane sur plus de 125 milliards de dollars de produits chinois. Parmi ces produits figurent les montres connectées, les casques Bluetooth et de nombreux produits vestimentaires. "Nous ne voulons pas être les serviteurs de la Chine!" a déclaré Donald Trump. "C'est une question de liberté américaine. Modifiez la chaîne d'approvisionnement. Il n'y a pas de raison de tout acheter à la Chine." La tendance en Europe pourrait évoluer après la publication dans la matinée des enquêtes mensuelles auprès des directeur d'achat (PMI) sur l'activité du secteur manufacturier, qui s'est contracté au Japon en août mais a en revanche progressé de manière inattendue en Chine. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi une séance longtemps indécise, la prudence ayant fini par l'emporter avant un week-end de trois jours durant lequel les Etats-Unis ont donc relevé leurs droits de douane sur des milliers de produits chinois importés. Les marchés américains sont fermés lundi pour le Labor Day. EN ASIE La Bourse de Tokyo recule de 0,35% à l'approche de la clôture. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,3%. La Bourse de Hong Kong perd 0,5% après un nouveau week-end de manifestations antigouvernementales. L'indice des principales valeurs de Chine continentale prend en revanche 0,5% malgré l'escalade de l'affrontement commercial avec les Etats-Unis. L'annonce d'une croissance du secteur manufacturier chinois en août y est sans doute pour quelque chose. TAUX Sur le marché obligataire, qui est fermé aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à 10 ans, à 1,4994%, reste inférieur à celui des emprunts d'Etat à 2 ans (1,51%), ce qui caractérise l'inversion de la courbe des taux, considérée comme un signe annonciateur de l'entrée de l'économie américaine en récession. CHANGES Du côté des devises, le dollar cède 0,11% face à un panier de devises de référence et 0,13% face au yen, qui joue son rôle de valeur refuge dans un climat d'aversion au risque. PÉTROLE Les cours du brut évoluent peu, à 55,12 dollars le baril pour le brut léger texan (WTI) et 59,03 dollars pour le Brent de mer du Nord. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI Markit août 51,0 51,0* manufacturier définitif DE 07h55 Indice PMI Markit août 43,6 43,6* manufacturier définitif EZ 08h00 Indice PMI Markit août 47,0 47,0* manufacturier définitif GB 08h30 Indice PMI Markit août 48,4 48,0 manufacturier * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Nikkei- 20633 -70,7 -0,34 +3,09 225 ,63 4 % % Topix 1506, -5,69 -0,38 +0,81 17 % % Hong 25602 -122, -0,47 -0,94 Kong ,57 16 % % Taiwan 10608 -9,88 -0,09 -0,96 ,17 % % Séoul 1970, +2,32 +0,12 -3,48 11 % % Singapo 3081, -25,2 -0,81 +0,41 ur 30 2 % % Shangha 2917, +30,8 +1,07 +16,9 ï 13 9 % 7% Sydney 6571, -32,8 -0,50 +16,3 40 0 % 8% La clôture à Tokyo : WALL STREET FERMÉE La clôture de vendredi : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 26403 +41,0 +0,16 +13,1 Jones ,28 3 % 9% S&P-500 2926, +1,88 +0,06 +16,7 46 % 4% Nasdaq 7962, -10,5 -0,13 +20,0 88 1 % 1% Nasdaq 7691, -11,3 -0,15 +21,5 100 00 1 % 0% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1493, +10,7 +0,73 +12,1 st 300 20 5 % 5% <.FTEU3 > Eurosto 3426, +15,4 +0,45 +14,1 xx 50 76 3 % 7% <.STOXX 50E> CAC 40 5480, +30,5 +0,56 +15,8 48 1 % 5% Dax 30 11939 +100, +0,85 +13,0 <.GDAXI ,28 40 % 7% > FTSE 7207, +22,8 +0,32 +7,12 18 6 % % SMI 9895, +57,1 +0,58 +17,4 65 7 % 0% CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,098 1,098 -0,01 -4,19 r 8 9 % % Dlr/Yen 106,1 106,2 -0,13 -3,73 5 9 % % Euro/Ye 116,6 116,8 -0,14 -7,57 n 6 2 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,990 0,989 +0,02 +0,90 1 9 % % Euro/CH 1,088 1,087 +0,06 -3,31 F 2 6 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,216 1,215 +0,03 -4,69 0 6 % % Indice 98,81 98,91 -0,10 +2,75 $ 50 60 % % TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,70 -0,00 80 10 Bund 2 -0,89 +0,02 ans 80 20 <DE2YT= RR> OAT 10 -0,39 +0,01 +31,0 ans 78 20 2 <FR10YT =RR> Treasury 10 1,499 +0,00 ans 4 00 Treasury 2 ans 1,510 +0,00 0 00 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 55,15 55,10 +0,05 +0,09 +20,3 léger % 9% US Brent 59,03 59,25 -0,22 -0,37 +9,01 % % (Édité par Juliette Rouillon)