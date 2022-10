Point marchés-Baisse en vue en Europe dans le sillage de Wall Street

*



Wall Street a fini dans le rouge jeudi







*



Une responsable de la Fed inquiète sur les taux







*



Les ventes au détail au Royaume-Uni à suivre







*



Renault, Schlumberger et Verizon publient







par Claude Chendjou



PARIS, 20 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi dans le sillage de Wall Street alors que la séance devrait être animée essentiellement par les résultats des sociétés, même si les craintes liées à une dégradation de la conjoncture économique mondiale sur fond de hausse rapide des taux d'intérêt et la crise politique au Royaume-Uni restent des sujets de préoccupation.



D'après les premières indications disponibles, le Dax à Francfort devrait perdre à l'ouverture 1,08%, le FTSE 100 à Londres 0,52% et l'indice EuroStoxx 50 0,98%.



Sur l'ensemble de la semaine, grâce à une première salve de solides résultats trimestriels publiés par plusieurs grandes entreprises, le CAC 40 a cependant gagné à ce stade 2,61% et le Stoxx 600 1,91% après une série de cinq séances dans le vert.



En attendant les résultats aux Etats-Unis de Verizon, American Express ou encore Schlumberger, Renault a fait état vendredi d'une hausse de 20,5% de ses ventes au troisième trimestre , tandis que celles d'EssilorLuxottica ont progressé de 8,2%.



Côté statistiques économiques, les chiffres mensuels des ventes au détail au Royaume-Uni fourniront des informations sur l'évolution de la conjoncture dans le pays et l'impact de l'inflation qui a atteint en septembre un sommet de 40 ans, à 10,1% sur un an.



En zone euro et aux Etats-Unis, la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) est prévue la semaine prochaine et celle de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans deux semaines. Les traders tablent sur un nouveau relèvement de 75 points de base des taux des deux banques centrales.



"Tout est si ténu (...) le problème est que l'environnement macroéconomique reste difficile", a déclaré Shane Oliver, chef économiste chez AMP Capital, expliquant que le marché est pris en tenailles entre les investisseurs qui voient des opportunités et ceux qui se concentrent sur l'environnement difficile.



L'annonce jeudi de la démission de la Première ministre britannique, Liz Truss, après seulement 44 jours passés à la tête du gouvernement, et l'attente de son successeur, s'ajoute aux incertitudes auxquelles les investisseurs doivent faire face.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



La Bourse de New York a terminé en baisse jeudi après avoir passé une bonne partie de la séance dans le vert, la résurgence des inquiétudes liées au resserrement monétaire de la Réserve fédérale ayant fini par prendre le pas sur les publications trimestrielles jugées positives de certaines grandes entreprises cotées.



L'indice Dow Jones a cédé 0,3%, ou 90,22 points, à 30.333,59 points.



Le S&P-500, plus large, a perdu 29,38 points, soit 0,8%, à 3.665,78 points.



Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a reculé de 65,66 points (-0,61%) à 10.614,84 points.



Le recul inattendu des inscriptions au chômage la semaine dernière aux Etats-Unis et des propos du président de l'antenne de la Fed à Philadelphie, Patrick Harker, ont réveillé les craintes liées au rythme des hausses de taux de la Réserve fédérale, susceptibles de faire basculer l'économie américaine dans la récession.



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei recule de 0,39% à 26.902,35 points et le Topix, plus large, reflue de 0,55% à 1.885,06 points à l'approche de la clôture.



Côté statistique économique, l'inflation au Japon a atteint en septembre un pic de huit ans à 3,0%, ce qui pourrait accroître la pression sur la Banque du Japon pour qu'elle abandonne à son tour sa politique accommodante alors que parallèlement le yen est tombé à creux de 32 ans face au dollar.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,27% et le CSI 300 cède 0,15%.



TAUX



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans qui est monté jeudi à un sommet de 14 ans, progresse encore vendredi à 4,258%.



En Europe, rendement du Bund allemand à dix ans allemand a touché jeudi son plus haut niveau depuis août 2011 à 2,458% avant de revenir à 2,425% à la clôture.



CHANGES



Les anticipations d'une forte hausse des taux aux Etats-Unis tire le dollar qui prend 0,2% face à un panier de devises de référence.



La livre sterling recule de 0,38% à 1,119 dollar, les cambistes ayant digéré le départ de Liz Truss.



L'euro se traite 0,9772 dollar, en repli de 0,11%.



La monnaie japonaise oscille près de son creux de 32 ans face au dollar, à 150,37 yens pour un dollar, continuant d'alimenter les spéculations sur une possible intervention des autorités japonaises.



PÉTROLE



Les cours pétroliers sont globalement stables: le Brent prend 0,41% à 92,76 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,45% à 84,89 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 OCTOBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 06h00 Ventes au détail septembre -0,5% -1,6%



- sur un an -5,0% -5,4%



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Nikkei-225 26906,29 -100,67 -0,37% -6,55%



Topix 1885,09 -10,32 -0,54% -5,38% Hong Kong 16224,09 -56,13 -0,34% -30,66%



Taiwan 12826,82 -119,28 -0,92% -29,60%



Séoul 2212,99 -5,10 -0,23% -25,68% Singapour 2982,58 -40,12 -1,33% -4,52%



Shanghaï 3045,10 +10,05 +0,33% -16,34%



Sydney 6676,80 -53,90 -0,80% -10,31%



La clôture à Tokyo :







WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Dow Jones 30333,59 -90,22 -0,30% -16,52%



S&P-500 3665,78 -29,38 -0,80% -23,09%



Nasdaq 10614,84 -65,66 -0,61% -32,15%



Nasdaq 100 11046,71 -56,67 -0,51% -32,31%







Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street







MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50



Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD



points Eurofirst 300 1579,47 +3,27 +0,21% -16,44%



Eurostoxx 50 3492,85 +21,61 +0,62% -18,74%



CAC 40 6086,90 +46,18 +0,76% -14,90%



Dax 30 12767,41 +26,00 +0,20% -19,63%



FTSE 6943,91 +18,92 +0,27% -5,97% SMI 10473,45 -10,69 -0,10% -18,66%



CHANGES



Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 0,9772 0,9783 -0,11% -14,04%



Dlr/Yen 150,36 150,14 +0,15% +30,68%



Euro/Yen 146,97 146,94 +0,02% +12,78%



Dlr/CHF 1,0055 1,0034 +0,21% +10,23%



Euro/CHF 0,9828 0,9816 +0,12% -5,22%



Stg/Dlr 1,1194 1,1233 -0,35% -17,26%



Indice $ 113,1100 112,8810 +0,20% +17,61%







TAUX



Dernier Var. Spread/Bu



nd



(pts)



Bund 10 ans 2,4250 +0,0240



Bund 2 ans 2,1320 +0,0260



OAT 10 ans 2,9750 +0,0220 +55,00



Treasury 10 4,2547 +0,0290 ans



Treasury 2 4,6199 +0,0100 ans











PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 84,88 84,51 +0,37 +0,44% +38,67%



Brent 92,77 92,38 +0,39 +0,42% +40,50%



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)