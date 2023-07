* Wall Street était fermée mardi pour l'Independence Day



* Ralentissement de l'activité des services en Chine-Caixin



* A suivre les indices PMI des services en Europe



* Publication à 18h00 GMT des "minutes" de la Fed



par Claude Chendjou



PARIS, 5 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture dans un contexte d'inquiétude sur l'évolution de la conjoncture mondiale, notamment en Chine, alors que doivent être publiées dans la journée des données sur l'activité économique en Europe.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,21% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,14% et le FTSE 100 à Londres 0,07%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,20%.



Dans l'agenda du jour, l'activité dans le secteur des services en Chine a affiché un ralentissement en juin à 53,9 contre 57,1 en mai, selon l'indice PMI calculé par Caixin et S&P Global. Il s'agit du rythme le plus lent en cinq mois. Avec la dégradation observée en début de semaine sur l'activité manufacturière, l'indice composite montre une décélération à 52,5 en juin, contre 55,6 le mois précédent, nouveau signe que la reprise post-COVID-19 de la Chine perd de son élan.



Le marché attend désormais les chiffres définitifs mensuels des indices PMI des services en Europe après la publication lundi des PMI manufacturiers qui ont montré une aggravation du déclin de l'activité dans le bloc communautaire.



L'indicateur mensuel ISM des services aux Etats-Unis sera lui publié jeudi, le même jour que l'enquête ADP sur l'emploi, en amont du rapport mensuel officiel du département du Travail sur les créations d'emplois, le taux de chômage et les salaires.



Ces nouvelles données devraient fournir aux investisseurs des éléments sur la trajectoire des taux d'intérêt et l'évolution de la conjoncture alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) doit publier à 18h00 GMT le compte rendu de sa réunion de politique monétaire des 13 et 14 juin.



Le marché anticipe une ou deux nouvelles hausses de taux supplémentaires de la Fed d'ici la fin de l'année, ce qui porterait l'objectif des taux fédéraux à 5,25-5,50% ou 5,50%-5,75%, tandis qu'en zone euro, Morgan Stanley et UBS ont dit cette semaine prévoir un pic de taux de dépôt de la Banque centrale européenne (BCE) à 4%, contre 3,5% actuellement.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei recule de 0,47% à 33.265,08 points et le Topix, plus large, perd 0,12% à 2.303,65 points à l'approche de la clôture.



Si cette tendance se confirme, il s'agira de la seconde baisse consécutive pour le Nikkei qui a touché lundi un nouveau pic de plus de 30 ans. Le marché japonais est pénalisé mercredi par des prises de bénéfice et la déception sur les ventes de Fast Retailing (-2,68%), qui se sont contractées de 3,4% en juin à périmètre comparable.



L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) reflue de 0,7%.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,62% et le CSI 300 cède 0,72%.



CHANGES/TAUX



Le dollar progresse légèrement (+0,11%) face à un panier de devises de référence avant les "minutes" de la Fed. Depuis le début du mois de juin, le billet vert navigue dans une fourchette étroite comprise entre 102,75 et 103,75 points.



L'euro se négocie à 1,0868 dollar (-0,08%) et la livre sterling à 1,2701 dollar (-0,09%)



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 3,8546%.



PÉTROLE



Le marché pétrolier reprend son souffle mercredi après avoir profité dans les deux dernières séances des annonces d'une baisse de la production de l'Arabie saoudite et de la Russie à compter du mois d'août. L'or noir est également victime des inquiétudes sur la conjoncture.



Le Brent abandonne 0,55% à 75,83 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,62% à 70,92 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 JUILLET PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Production industrielle mai -0,2% +0,8% FR 06h50 Indice PMI S&P Global des 48,0 48,0



services (définitif)



Indice PMI S&P Global 47,3 47,3



composite (définitif) DE 06h55 Indice PMI S&P Global des juin 54,1 54,1



services (définitif)



Indice PMI S&P Global 50,8 50,8



composite (définitif) EZ 08h00 Indice PMI S&P Global des juin 52,4 52,4



services (définitif)



Indice PMI S&P Global 50,3 50,3



composite (définitif) GB 08h30 Indice PMI S&P Global des juin 53,7 53,7



services (définitif)



Indice PMI S&P Global 52,8 52,8



composite (définitif) EZ 09h00 Prix à la production mai -1,8% -3,2%



- sur un an -1,3% +1,0% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)