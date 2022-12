Point marchés-Baisse en vue en Europe, la flambée épidémique en Chine inquiète

*



Un pic d'infection attendu en janvier en Chine







Wall Street a fini en baisse mercredi







Les places asiatiques dans le rouge







Le pétrole affecté par la Chine







par Claude Chendjou



PARIS, 29 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture dans le sillage du repli de Wall Street la veille et du recul des places asiatiques, les investisseurs redoutant une dégradation de la situation sanitaire en Chine qui pourrait compromettre les espoirs d'une relance de la deuxième économie mondiale.



D'après les premières indications disponibles, le Dax à Francfort devrait perdre à l'ouverture 0,34%, le FTSE 100 à Londres 0,39% et l'indice EuroStoxx 50 0,29%.



L'annonce en début de semaine de la levée de la quarantaine imposée depuis mars 2020 aux voyageurs entrant sur le territoire chinois dans le cadre de la pandémie de COVID-19 suscite désormais des inquiétudes sur le plan sanitaire. Les stratèges de JP Morgan s'attendent à un "probable un pic d'infection" durant le nouvel an lunaire, le mois prochain, tandis que les analystes de Nomura voient d'importantes vagues d'infection en janvier à travers la Chine avec une propagation des contaminations par le virus SARS-CoV-2 des zones urbaines vers les zones rurales.



Selon les analystes, les investisseurs ne sont en outre pas certains qu'un rebond de l'économie chinoise suffira à compenser l'impact du resserrement monétaire à l'oeuvre en Europe et aux Etats-Unis.



"Il est probable que la récession en elle-même soit peu profonde, mais le mot clé est la stagnation, il est donc difficile de voir un niveau élevé de croissance dans les deux prochaines années", a déclaré Francesco Sandrini, stratège chez Amundi.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en baisse mercredi après avoir enregistré des gains modestes au cours de la séance, alors que les investisseurs restent préoccupés par la crainte d'une récession l'an prochain et par la résurgence de l'épidémie de COVID-19 en Chine.



L'indice Dow Jones a cédé 1,10%, ou 365,85 points, à 32.875,71 points.



Le S&P-500, plus large, a perdu 46,03 points, soit 1,20%, à 3.783,22 points.



Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 139,94 points (1,35%) à 10.213,29 points.



Côté valeurs, Tesla a fini en hausse de 3,3% à l'issue d'une séance en dents de scie, au lendemain d'un plus bas en plus de deux ans. Southwest Airlines, accusé par l'administration américaine de "défaillance" après l'annulation de milliers de vols, a perdu 5,2%.



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur une perte de 0,94% à 26.093,67 points et le Topix, plus large, a cédé 0,72% à 1.895,27 points.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,32% et le CSI 300 reflue de 0,27%.



TAUX



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans fléchit légèrement, à 3,86%, après trois séances de hausse consécutive.



En zone euro, celui du Bund allemand de même échéance a terminé stable mercredi, à 2,51%, après avoir bondi d'environ 12 points de base mardi, à un sommet de plus de deux mois.



CHANGES



Aux changes, le dollar repart à la baisse, de 0,11% face un panier de devises de référence.



La monnaie japonaise prend 0,5% à 133,8 yens pour un dollar, tandis que l'euro se traite à 1,0612 dollar (+0,04%).



PÉTROLE



Les cours pétroliers sont affectés par la résurgence de l'épidémie de COVID-19 en Chine, premier consommateur mondial de brut.



Le Brent abandonne 0,52% à 82,83 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,72% à 78,39 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 DÉCEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Masse monétaire M3 sur un an novembre +5,0% +5,1%



Crédit aux entreprises +8,6% +8,9%



non-financières



Prêts aux ménages +4,1% +4,2% USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 24 225.000 216.000



chômage décembre



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Nikkei-225 26093,67 -246,83 -0,94% -9,37%



Topix 1895,27 -13,75 -0,72% -4,87% Hong Kong 19693,47 -205,44 -1,03% -15,83%



Taiwan 14085,02 -88,08 -0,62% -22,69%



Séoul 2236,40 -44,05 -1,93% -24,89% Singapour 3241,11 -25,86 -0,79% +3,76%



Shanghaï 3077,98 -9,42 -0,31% -15,43%



Sydney 7020,10 -66,30 -0,94% -5,70%



WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Dow Jones 32875,71 -365,85 -1,10% -9,53%



S&P-500 3783,22 -46,03 -1,20% -20,62%



Nasdaq 10213,29 -142,68 -1,38% -34,72%



Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50



Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD



points Eurofirst 300 1689,12 -1,98 -0,12% -10,64%



Eurostoxx 50 3808,82 +15,78 +0,42% -11,39%



CAC 40 6510,49 +45,48 +0,70% -8,98%



Dax 30 13925,60 +53,90 +0,39% -12,33%



FTSE 7497,19 +24,18 +0,32% +1,53% SMI 10812,67 +34,46 +0,32% -16,02%



CHANGES



Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0614 1,0608 +0,06% -6,63%



Dlr/Yen 133,80 134,47 -0,50% +16,29%



Euro/Yen 142,04 142,69 -0,46% +8,99%



Dlr/CHF 0,9281 0,9287 -0,06% +1,74%



Euro/CHF 0,9849 0,9856 -0,07% -5,01%



Stg/Dlr 1,2023 1,2013 +0,08% -11,13%



Indice $ 104,3680 104,4630 -0,09% +8,52%







TAUX



Dernier Var. Spread/Bund



(pts)



Bund 10 ans 2,5140 +0,0070 Bund 2 ans 2,6980 +0,0250



OAT 10 ans 3,0570 +0,0060 +54,30



Treasury 10 ans 3,8618 -0,0240



Treasury 2 ans 4,3636 +0,0050











PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 78,35 78,96 -0,61 -0,77% +28,00%



Brent 82,83 83,26 -0,43 -0,52% +25,44%



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard)