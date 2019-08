Point marchés-Baisse en vue en Europe, la nervosité sur le commerce domine (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, la Bourse de Hong Kong, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe, valeurs à suivre) * Les principaux indices européens attendus dans le rouge * Les annonces de Trump sur le commerce pèsent toujours * L'aversion au risque favorise les actifs refuges par Laetitia Volga PARIS, 5 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture, la prise de risque restant limitée par la dernière offensive de Donald Trump dans le conflit commercial avec la Chine. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,97% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 1,21% et le FTSE à Londres cèderait 1,04%. Les Bourses européennes ont terminé vendredi en forte baisse après les annonces inattendues du président américain sur l'instauration à compter du 1er septembre de droits de douane additionnels de 10% sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises encore non taxées. Le CAC 40 a chuté de 3,57%, sa plus forte baisse en pourcentage depuis le 24 juin 2016 - au lendemain du vote britannique en faveur du Brexit - et le Stoxx 600 a perdu 2,41%. "A en juger par l'ampleur du recul des deux derniers jours et une nouvelle session dans le rouge en Asie, on est peut-être au début d'un mouvement de baisse beaucoup plus important et d'un mois d'août difficile pour les investisseurs", commente Michael Hewson chez CMC Markets. Les inquiétudes pour la croissance de l'économie européennes pourraient revenir dans l'actualité dans la matinée avec la publication des résultats définitifs des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité des services en zone euro et en Allemagne. LES VALEURS A SUIVRE : Le titre Renault pourrait réagir aux déclarations du directeur général de Fiat Chrysler, ouvert à la reprise de discussions de fusion le groupe automobile français. Jefferies a par ailleurs abaissé sa recommandation sur Renault d'"acheter" à "sous-performance". A surveiller également à l'ouverture, HSBC, dont le titre coté à Hong Kong perdait près de 1,4%, après l'annonce du départ surprise de son dirigeant John Flint, en poste depuis 18 mois. A WALL STREET La Bourse de New York a encore baissé vendredi, le regain de tension sur le commerce et des signes d'un ralentissement du marché de l'emploi aux Etats-Unis ravivant les craintes pour la croissance. L'indice Dow Jones a cédé 0,37%, le S&P-500 a perdu 0,73% et le Nasdaq Composite a reculé de 1,32%. L'indice Stoxx de la technologie, secteur très exposé à la Chine, a perdu 1,68%, pénalisé notamment par Apple (-2,12%) et les fabricants de semi-conducteurs comme Intel (-1,66%) ou Nvidia (-2,26%). EN ASIE Les marchés asiatiques affichent toujours un repli marqué, assommés par la nouvelle escalade dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine. A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a perdu 1,74%, à un plus bas de deux mois, pénalisé en outre par le renchérissement du yen. Le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale cède 1,59% à l'approche de la clôture. En plus des inquiétudes sur le commerce, les dernières statistiques aussi bien en Chine qu'au Japon ont montré un ralentissement de l'activité du secteur des services le mois dernier, selon les enquêtes réalisées auprès des directeurs d'achats. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) lâche 1,84%. La Bourse de Hong Kong abandonne 2,89%, à un creux de sept mois, alors que les manifestations antigouvernementales se poursuivent avec une grève générale menaçant de paralyser une partie du centre financier asiatique. TAUX L'aversion pour les actifs risqués favorise les obligations et pèse sur leurs rendements: celui des Treasuries à 10 ans perd près de huit points de base à 1,7701%, un plus bas depuis le 9 novembre 2016 et l'élection de Donald Trump. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, taux de référence de la zone euro, suit la même trajectoire dans les premiers échanges. Il perd plus de trois points de base, à -0,526%, un nouveau plus bas historique. Le rally matinal du marché obligataire allemand entraîne le rendement de l'emprunt allemand à 30 ans en territoire négatif, à -0,033%. CHANGES Sur le marché des changes, le yen joue son rôle de valeur refuge, s'appréciant de 0,55% à un plus haut de sept mois face au dollar. Le franc suisse, également recherché, gagne 0,31% face au billet vert. Le yuan recule quant à lui de plus de 1%, franchissant pour la première fois depuis 11 ans le seuil symbolique de 7 pour un dollar. Le dollar accompagne la baisse des rendements obligataires et cède 0,14% contre un panier de devises de référence. PÉTROLE Les cours du brut sont de nouveau pénalisés par le risque d'intensification de la guerre commerciale qui limiterait la demande d'énergie. Le Brent perd 1,53% à 60,94 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 1,37% à 54,9 dollars. METAUX L'once d'or prend plus de 1% à 1.457,4 dollars, unniveau qu'il n'avait pas atteint depuis 2013. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI services juillet 52,22 52,2 composite 51,7 DE 07h55 Indice PMI services juillet 55,4 55,4 composite (déf.) juillet 51,4 51,4 EZ 08h00 Indice PMI services (déf.) juillet 53,3 53,3 Indice PMI composite (déf.) juillet 51,5 51,5 08h30 Indice Sentix sent. investisseurs -7,7 -5,8 GB 08h30 Indice PMI Markit/CIPS services juillet 50,2 50,2 composite 49,7 USA 14h00 Indice ISM services juillet 55,5 55,1 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 20720,29 -366,87 -1,74% +3,52% Topix 1505,88 -27,58 -1,80% +0,79% Hong Kong 26139,74 -778,84 -2,89% +1,14% Taiwan 10423,41 -125,63 -1,19% -2,68% Séoul 1946,98 -51,15 -2,56% -4,61% Singapour 3200,70 -60,41 -1,85% +4,30% Shanghaï 2830,22 -37,61 -1,31% +13,49% Sydney 6640,30 -128,30 -1,90% +17,60% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26485,01 -98,41 -0,37% +13,54% S&P-500 2932,05 -21,51 -0,73% +16,96% Nasdaq 8004,07 -107,05 -1,32% +20,63% Nasdaq 100 7692,80 -108,34 -1,39% +21,53% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1489,18 -37,66 -2,47% +11,85% Eurostoxx 50 3376,12 -113,91 -3,26% +12,48% CAC 40 5359,00 -198,41 -3,57% +13,28% Dax 30 11872,44 -380,71 -3,11% +12,44% FTSE 7407,06 -177,81 -2,34% +10,09% SMI 9803,69 -115,58 -1,17% +16,30% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1121 1,1107 +0,13% -3,03% Dlr/Yen 105,99 106,58 -0,55% -3,87% Euro/Yen 117,90 118,39 -0,41% -6,59% Dlr/CHF 0,9790 0,9820 -0,31% -0,24% Euro/CHF 1,0890 1,0908 -0,17% -3,23% Stg/Dlr 1,2113 1,2154 -0,34% -5,05% Indice $ 97,9320 98,0740 -0,14% +1,83% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5260 -0,0350 Bund 2 ans -0,7990 -0,0120 OAT 10 ans -0,2646 -0,0350 +26,14 Treasury 10 ans 1,7701 -0,0850 Treasury 2 ans 1,6435 -0,0790 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 54,90 55,66 -0,76 -1,37% +19,84% Brent 60,94 61,89 -0,95 -1,53% +12,54% (Édité par Véronique Tison)

