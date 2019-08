Point marchés-Baisse en vue en Europe, le commerce et l'Italie incitent à la prudence (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Le CAC pourrait perdre 0,6% à l'ouverture * Les inquiétudes sur le front du commerce reviennent * Les Bourses chinoises reculent après les prix à la production * Les tensions en Italie font grimper les rendements italiens par Laetitia Volga PARIS, 9 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente vendredi à l'ouverture, freinées par de nouvelles inquiétudes sur les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et par la crise politique en Italie. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,6% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 0,08% et le FTSE à Londres cèderait 0,05%. Les places européennes ont terminé jeudi en nette hausse, soutenues par la progression inattendue des exportations chinoises, la stabilisation du yuan et la baisse des inscriptions au chômage aux Etats-Unis. Si les craintes sur le commerce se sont un temps apaisées, elles devraient à nouveau se manifester sur les marchés après une information de Bloomberg selon laquelle la Maison blanche tarde à se prononcer sur l'octroi de licences à des entreprises américaines pour les autoriser à travailler avec le chinois Huawei . L'administration Trump agirait ainsi en réaction à la décision du gouvernement chinois de suspendre l'achat de produits agricoles américains. Autre motif de prudence, la crise politique en Italie après les déclarations de Matteo Salvini. Le vice-président du Conseil et chef de la Ligue, l'un des deux partis de la coalition gouvernementale, a déclaré jeudi que des élections législatives anticipées étaient nécessaires car, selon lui, la coalition ne fonctionne plus et ne dispose plus de majorité au parlement. Du côté des indicateurs, les investisseurs attendent principalement les chiffres du produit intérieur brut (PIB) britannique au deuxième trimestre, dont la publication est prévue à 08h30 GMT. Le consensus Reuters table sur une stagnation de l'économie sur la période avril-juin et une croissance revenue à 1,4% sur un an après 1,8% au premier trimestre. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Wall Street a confirmé jeudi ses velléités de rebond de la veille, l'indice Dow Jones s'adjugeant 1,43% à 26.378,19 points pour terminer tout près de son plus haut du jour. Le S&P-500, plus large, a pris 1,88% à 2.938,09, enchaînant une troisième séance de reprise et signant sa meilleure performance depuis deux mois. Par rapport au plus bas de la séance de mercredi, le S&P a rebondi de 4%. Le Nasdaq Composite s'est adjugé pour sa part 2,24% à 8.039,16, sous l'impulsion des valeurs technologiques et des services de communication. Après la clôture, Uber perdait 6% dans les transactions électroniques en réaction à des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, marqués par une perte de 5,2 milliards de dollars. Symantec, qui comme Uber avait brillé pendant la séance régulière, a de son côté confirmé après la clôture la vente de son activité de logiciels de sécurité pour entreprises à Broadcom pour 10,7 milliards de dollars. EN ASIE Dans le sillage de Wall Street, l'indice Nikkei à la Bourse de Tokyo a gagné 0,44%. En revanche, les Bourses chinoises ont effacé leur gains en réaction à la baisse des prix à la production en juillet en Chine, une première en trois ans, qui accentue les craintes d'une déflation et met Pékin sous pression pour engager des mesures supplémentaires de soutien à l'économie dans un contexte d'escalade des tensions commerciales. L'indice des grandes capitalisations de Chine continentale perd 0,94% et la Bourse de Shanghai cède 0,68%. TAUX Les tensions politiques favorisent une poussée des rendements obligataires italiens. Le rendement à dix ans grimpe d'environ 19 points de base, pour atteindre 1,742%, un plus haut depuis le 12 juillet Parallèlement, les emprunts d'Etat jugés les plus sûrs, Etats-Unis et Allemagne en tête, reculent. Le rendement du dix ans allemand tombe à 0,588%, en baisse de trois points de base et proche du plus bas record de -0,61% touché mercredi. Son équivalent américain recule à 1,70%, après avoir atteint en cours de séance jeudi un pic à 1,793% avec le rebond de Wall Street et la baisse inattendue des inscriptions au chômage. CHANGES Le dollar est quasiment stable face à un panier de devises de référence mais il cède 0,15% face à l'euro qui se traite autour de 1,1185. Le yuan, qui a franchi lundi le seuil de 7,0 pour un dollar pour la première fois depuis 2008, est inchangé à 7,0738 sur le marché "offshore". Le yen se stabilise après avoir pris plus de 0,3%, proche d'un plus de huit mois. Les analystes justifient ce bref et léger attrait pour la valeur refuge à un regain d'inquiétudes sur le commerce. "Les informations concernant Huawei ont déclenché la hausse du yen, rappelant que le différend commercial entre les Etats-Unis et la Chine reste un risque et que ce risque ne faiblit pas", a déclaré Junichi Ishikawa chez IG Securities. PÉTROLE Sur le marché pétrolier, les cours du brut sont en hausse modérée à la faveur d'informations selon lesquelles l'Arabie saoudite a eu des discussions avec d'autres pays producteurs de pétrole au sujet de la chute récente des cours, relançant les spéculations sur une nouvelle réduction de la production de l'Opep. Les craintes sur le commerce freinent toutefois la progression des cours : le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,3% à 52,7 dollars le baril et le Brent monte à 57,52 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Production industrielle juin -1,4% +2,1% 06h45 Emploi salarié T2 --- +0,4% GB 08h30 PIB T2 0,0% +0,5% - sur un an +1,4% +1,8% 08h30 Production industrielle juin -0,2% +1,4% - production manufacturière -0,1% +1,4% 08h30 Commerce extérieur juin £-11,8 mds -11,5 mds US 12h30 Prix producteurs juillet +0,2% +0,1% - sur un an +1,7% +1,7% - hors énergie/alimentation +0,2% +0,3% - sur un an +2,4% +2,3% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 20684,82 +91,47 +0,44% +3,35% Topix 1503,84 +5,18 +0,35% +0,65% Hong Kong 26062,34 -58,43 -0,22% +0,84% Taiwan 10494,49 +108,31 +1,04% -2,02% Séoul 1937,75 +17,14 +0,89% -5,06% Singapour 3168,94 -15,75 -0,49% +3,26% Shanghaï 2774,95 -19,61 -0,70% +11,27% Sydney 6584,40 +16,30 +0,25% +16,61% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26378,19 +371,12 +1,43% +13,08% S&P-500 2938,09 +54,11 +1,88% +17,20% Nasdaq 8039,16 +176,33 +2,24% +21,16% Nasdaq 100 7724,83 +172,93 +2,29% +22,04% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1474,38 +24,46 +1,69% +10,74% Eurostoxx 50 3375,38 +65,39 +1,98% +12,46% CAC 40 5387,96 +121,45 +2,31% +13,89% Dax 30 11845,41 +195,26 +1,68% +12,18% FTSE 7285,90 +87,20 +1,21% +8,29% SMI 9751,55 +217,57 +2,28% +15,69% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1188 1,1178 +0,09% -2,45% Dlr/Yen 105,89 106,06 -0,16% -3,96% Euro/Yen 118,51 118,58 -0,06% -6,11% Dlr/CHF 0,9740 0,9746 -0,06% -0,75% Euro/CHF 1,0899 1,0897 +0,02% -3,15% Stg/Dlr 1,2138 1,2131 +0,06% -4,85% Indice $ 97,5540 97,6180 -0,07% +1,44% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5930 -0,0350 Bund 2 ans -0,8690 -0,0210 OAT 10 ans -0,2997 -0,0210 +29,33 Treasury 10 ans 1,6983 -0,0170 Treasury 2 ans 1,5980 -0,0190 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 52,70 52,54 +0,16 +0,30% +15,04% Brent 57,56 57,38 +0,18 +0,31% +6,30% (Édité par Bertrand Boucey)

1