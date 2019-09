Point marchés-Baisse en vue en Europe, politique américaine et commerce inquiètent (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes pourraient perdre entre 0,2% et 0,5% * Donald Trump visé par le lancement d'une procédure de destitution * Le président américain durcit le ton contre Pékin sur le dossier commercial par Laetitia Volga PARIS, 25 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street, affectées par le lancement par la Chambre des représentants, aux Etats-Unis, d'une enquête pouvant aboutir à la destitution de Donald Trump et par de nouvelles tensions commerciales entre Pékin et Washington. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,25% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 0,45% et le FTSE à Londres de 0,35%. A Washington, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête pour "impeachment" à l'encontre de Donald Trump, estimant que le locataire de la Maison blanche avait abusé de son pouvoir pour solliciter l'aide de l'Ukraine afin de salir le nom de son rival démocrate Joe Biden. Si la destitution de Trump est très improbable au vu de la configuration actuelle du Sénat, à majorité républicaine, ce rebondissement politique s'ajoute aux inquiétudes renouvelées sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine. Le président Trump a durci le ton mardi contre la Chine en critiquant les pratiques commerciales "inéquitables" de Pékin dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. LES VALEURS A SUIVRE : Dans les échanges avant-Bourse, Thyssenkrupp gagne 1,6% après avoir annoncé l'ouverture prochaine de négociations en vue de mettre fin au contrat du président du directoire Guido Kerkhoff, après avoir lancé quatre avertissements sur résultats sous son mandat. A WALL STREET Les remous politiques aux Etats-Unis couplés aux craintes sur le commerce et à la dégradation de la confiance du consommateur américain ont pesé à Wall Street. L'indice Dow Jones a cédé 0,53%. Le S&P 500 a perdu 0,84% et le Nasdaq a abandonné 1,46%, leur plus forte baisse en une séance depuis un mois. Signe de la nervosité des investisseurs, l'indice mesurant la volatilité implicite du S&P-500 a terminé la séance proche d'un plus haut de trois semaines. EN ASIE L'aversion pour le risque touche également les marchés asiatiques: le Nikkei à la Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,36%, proche d'un plus bas d'une semaine touché en début de séance. Le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale cède 0,5% à l'approche de la clôture. TAUX Sur le marché obligataire, le 10 ans américain reprend moins de deux points de base, à 1,65%, après en avoir cédé près de sept la veille. Il a fini la séance de mardi à 1,6350%, un plus bas en clôture depuis près de deux semaines. Dans les premiers échanges, le rendement du Bund à 10 ans, la référence en Europe, est quasiment stable, à -0,608%. CHANGES Le dollar progresse de 0,2% face à un panier de devises internationales , après avoir perdu près de 0,3% mardi en réaction notamment aux remous de l'affaire ukrainienne au Congrès. L'euro recule sous 1,1 dollar, effaçant ses gains de la veille. PÉTROLE Pénalisés par les mêmes inquiétudes sur le commerce, les cours du pétrole sont en baisse avec un baril de Brent en repli de 0,84% à 62,57 dollars et celui du brut léger américain qui évolue sous les 57 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Indice de confiance du septembre 102 102 consommateur USA 14h00 Ventes de logements neufs août 660.000 635.000 - variation en pourcentage +3,5% -12,8% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 22020,15 -78,69 -0,36% +10,02% Topix 1620,08 -2,86 -0,18% +8,43% Hong Kong 25952,37 -328,63 -1,25% +0,41% Taiwan 10873,69 -44,32 -0,41% +1,52% Séoul 2073,34 -27,70 -1,32% +1,58% Singapour 3129,57 -25,89 -0,82% +1,98% Shanghaï 2963,60 -21,74 -0,73% +18,83% Sydney 6710,20 -38,70 -0,57% +18,84% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26807,77 -142,22 -0,53% +14,92% S&P-500 2966,60 -25,18 -0,84% +18,34% Nasdaq 7993,63 -118,84 -1,46% +20,47% Nasdaq 100 7710,04 -108,57 -1,39% +21,80% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1532,07 -1,61 -0,10% +15,07% Eurostoxx 50 3532,05 -4,92 -0,14% +17,68% CAC 40 5628,33 -2,43 -0,04% +18,97% Dax 30 12307,15 -35,18 -0,29% +16,56% FTSE 7291,43 -34,65 -0,47% +8,37% SMI 9991,31 -6,08 -0,06% +18,53% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1000 1,1018 -0,16% -4,09% Dlr/Yen 107,30 107,05 +0,23% -2,68% Euro/Yen 118,05 117,97 +0,07% -6,47% Dlr/CHF 0,9862 0,9853 +0,09% +0,49% Euro/CHF 1,0849 1,0860 -0,10% -3,60% Stg/Dlr 1,2464 1,2488 -0,19% -2,30% Indice $ 98,5350 98,3370 +0,20% +2,46% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6090 -0,0050 Bund 2 ans -0,7240 -0,0060 OAT 10 ans -0,3078 -0,0050 +30,12 Treasury 10 ans 1,6507 +0,0160 Treasury 2 ans 1,6176 +0,0240 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 56,86 57,29 -0,43 -0,75% +24,12% Brent 62,52 63,10 -0,58 -0,92% +15,46% (Édité par Henri-Pierre André et Simon Carraud)