Point marchés-Baisse en vue en Europe sur fond de doutes sur la Fed (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Tokyo, commentaires) * Les Bourses européennes signalées en légère baisse à l'ouverture * Les places asiatiques en net repli à l'approche de la clôture * Les chiffres de l'emploi américain sèment le doute sur la Fed * Une baisse de taux d'ampleur jugée moins probable par Patrick Vignal PARIS, 8 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en repli lundi à l'ouverture dans le sillage des places asiatiques, les marchés jugeant moins probable une nette baisse de taux de la Réserve fédérale à la fin du mois à la lumière de créations d'emploi supérieures aux attentes aux Etats-Unis en juin. D'après les contrats à terme sur les indices de référence, le CAC 40 parisien pourrait perdre jusqu'à 0,32% à l'ouverture. Le Dax à Francfort et le FTSE à Londres reculeraient respectivement de 0,43% et 0,23%. Selon les statistiques officielles publiées vendredi par le département du Travail, l'économie américaine a créé en juin 224.000 emplois dans le secteur non-agricole. Un chiffre supérieur aux attentes et le plus élevé depuis cinq mois. Et surtout un chiffre qui, en temps normal, ne devrait pas conduire la Réserve fédérale à baisser les taux d'intérêt. Les contrats à terme de taux d'intérêt ont cédé du terrain après ces chiffres mais ils montrent que les marchés continuent d'anticiper une baisse de taux le 31 juillet avec une probabilité de près de 100%, même s'ils croient un peu moins à l'hypothèse d'une baisse allant jusqu'à 50 points de base. "Evidemment, la Fed ne prend pas uniquement en compte les derniers chiffres de l'emploi, le contexte extérieur peut jouer un rôle majeur dans le cadre d'une baisse préventive des taux", écrivent les analystes de Saxo Banque. "Cependant, étant donné la bonne orientation générale du marché de l'emploi (malgré des poches de fragilité par exemple au niveau des PME), on voit mal comment la Fed pourrait justifier une baisse de taux de 50 points de base à la fin du mois." Le sentiment de marché est affecté en outre par la décision de Morgan Stanley de réduire son exposition aux actions mondiales, la banque d'investissement américaine s'interrogeant sur la capacité des banques centrales à gérer le ralentissement économique qui se dessine. LES VALEURS A SUIVRE : Il faudra surveiller Deutsche Bank à l'ouverture après l'annonce par la première banque allemande de la suppression de 18.000 emplois dans le cadre d'une vaste restructuration qui lui coûtera 7,4 milliards d'euros. EN ASIE L'effet Fed pèse aussi en Asie où la Bourse de Tokyo a perdu près de 1%. La Bourse de Shanghai cède 2,7% à l'approche de la clôture et 'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) abandonne 1%. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, le rapport mensuel de l'emploi ayant semé le doute sur les anticipations de baisse de taux de la Fed, un facteur qui avait permis à Wall Street d'inscrire encore des records deux jours plus tôt. L'indice Dow Jones a perdu 0,16%, le S&P-500 0,18% et le Nasdaq Composite 0,10%. Tous trois avaient inscrit mercredi des plus hauts de clôture, le troisième d'affilée pour le S&P-500. TAUX La perspective de voir la Fed baisser ses taux moins rapidement qu'anticipé jusqu'à présent a logiquement favorisé la hausse des rendements des emprunts d'Etat américain. Ils s'apaisent lundi, celui des Treasuries à 10 ans cédant trois points de base à 2,016% après avoir touché vendredi un pic à 2,068%, au plus haut depuis plus d'une semaine. Le deux ans suit le mouvement en reculant à 1,837% après avoir pris vendredi plus de dix points de base, sa plus forte progression sur une séance depuis plus de quatre ans. Dans les premiers échanges en Europe, le 10 ans allemand, taux de référence de la zone euro, recule de plus de deux points de base à -0,38%. CHANGES L'heure est à une relative accalmie également sur le marché des changes, le dollar reculant légèrement face à un panier de référence après avoir atteint vendredi un plus haut depuis deux semaines et demie. L'euro se stabilise pour sa part autour de 1,1226 dollar après être tombé vendredi en séance à 1,1208, au plus bas depuis le 19 juin. PÉTROLE Les cours du pétrole s'équilibrent eux aussi après avoir été soutenus par les tensions géopolitiques liées à l'Iran, qui ont pris le pas sur les craintes récurrentes de ralentissement de la demande. * POINT HEBDO-Les marchés veulent des réponses à trois questions brûlantes * Pour la Fed, le chemin vers la baisse des taux se complique PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 08h30 Indice Sentix juillet 0,1 -3,3 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Nikkei- 21530 -215, -0,99 +7,57 225 ,86 52 % % Topix 1578, -14,1 -0,89 +5,64 40 8 % % Hong 28236 -538, -1,87 +9,25 Kong ,45 38 % % Taiwan 10751 -34,5 -0,32 +0,38 ,22 1 % % Séoul 2066, -44,5 -2,11 +1,23 08 1 % % Singapo 3320, -45,9 -1,36 +8,22 ur 89 2 % % Shangha 2931, -80,0 -2,66 +17,5 ï 00 6 % 3% Sydney 6672, -79,1 -1,17 +18,1 20 0 % 7% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 26922 -43,8 -0,16 +15,4 Jones ,12 8 % 1% S&P-500 2990, -5,41 -0,18 +19,2 41 % 9% Nasdaq 8161, -8,44 -0,10 +23,0 79 % 1% Nasdaq 7841, -16,3 -0,21 +23,8 100 30 9 % 8% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1536, -10,6 -0,69 +15,3 st 300 01 3 % 7% <.FTEU3 > Eurosto 3527, -16,1 -0,46 +17,5 xx 50 98 7 % 4% <.STOXX 50E> CAC 40 5593, -27,0 -0,48 +18,2 72 1 % 4% Dax 30 12568 -61,3 -0,49 +19,0 <.GDAXI ,53 7 % 3% > FTSE 7553, -50,4 -0,66 +12,2 14 4 % 6% SMI 9980, -86,2 -0,86 +18,4 22 6 % 0% CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,122 1,122 -0,01 -2,14 r 3 4 % % Dlr/Yen 108,3 108,4 -0,12 -1,76 2 5 % % Euro/Ye 121,5 121,7 -0,15 -3,68 n 7 5 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,990 0,991 -0,11 +0,92 4 5 % % Euro/CH 1,111 1,113 -0,16 -1,23 F 6 4 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,252 1,252 +0,01 -1,82 4 3 % % Indice 97,23 97,28 -0,05 +1,11 $ 60 60 % % TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,38 -0,02 40 40 Bund 2 -0,75 -0,00 ans 00 90 <DE2YT= RR> OAT 10 -0,11 -0,02 +27,3 ans 01 70 9 <FR10YT =RR> Treasury 10 2,018 -0,02 ans 2 60 Treasury 2 ans 1,841 -0,03 3 20 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 57,47 57,51 -0,04 -0,07 +25,4 léger % 5% US Brent 64,20 64,23 -0,03 -0,05 +18,5 % 6% (Édité par Wilfrid Exbrayat)