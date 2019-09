Point marchés-Bond du pétrole et mauvais indicateurs chinois plombent la tendance (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, commentaire, ouverture du marché obligataire) * Repli en vue pour les actions européennes * Les cours du brut en forte hausse après les attaques en Arabie saoudite * En Chine, la production industrielle ralentit encore * La réunion de la Fed mardi et mercredi en ligne de mire par Marc Angrand PARIS, 16 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge lundi à l'ouverture dans un contexte de regain d'aversion au risque après les attaques du week-end contre des installations pétrolières en Arabie saoudite, qui font s'envoler le prix du baril, et une série d'indicateurs chinois inférieurs aux attentes. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,41% pour le CAC 40 à Paris, de 0,75% pour le Dax à Francfort, de 0,35% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,51% pour le Stoxx 600. Des attaques de drones contre des installations pétrolières en Arabie saoudite samedi nt réduit de moitié la production de brut du royaume, premier exportateur mondial. La perte de production est estimée à 5,7 millions de barils par jour, soit environ 5% de la consommation mondiale. De source proche du dossier, on explique que le retour à la normale pourrait prendre "des semaines plutôt que des jours". Aux Etats-Unis, le président Donald Trump a autorisé le recours aux réserves stratégiques. "Les valeurs pétrolières et parapétrolières devraient profiter à court terme de ce regain d'intérêt pour l'or noir", estime Nicolas Chéron, responsable de la recherche marchés de Binck.fr. "Des dossiers volatils comme les parapétrolières CGG, Vallourec ou encore Maurel et Prom entre autres, pourraient tirer leur épingle du jeu." Sur le plan macroéconomique, la production industrielle chinoise a vu sa croissance tomber à 4,4% sur un an en août, le chiffre le plus faible enregistré depuis février 2002, après +4,8% en juillet et alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une progression de 5,2%. Les ventes au détail, en hausse de 7,5% sur un an, et l'investissement en actifs fixes, en croissance 5,5% sur les huit premiers mois de l'année, sont eux aussi ressortis inférieurs aux attentes. La semaine qui débute sera animée principalement par les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi. La banque centrale américaine devrait de nouveau réduire l'objectif de taux des fonds fédéraux mais les investisseurs sont partagés sur l'ampleur de cette baisse. LES VALEURS A SUIVRE : PÉTROLE Le Brent prend 10,36% à 66,46 dollars après avoir gagné jusqu'à 19,5%, sa plus forte hausse en pourcentage sur une séance depuis le 14 janvier 1991, pendant la guerre du Golfe. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a quant lui vu son cours s'envoler de jusqu'à 15,5% et affiche encore un gain de 9,02% à 59,80 dollars. A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains évoluent dans le rouge et augurent pour l'instant d'une ouverture en repli d'environ 0,4% pour le Dow Jones et le S&P-500 et de 0,7% pour le Nasdaq. Vendredi, la Bourse de New York a fini en ordre dispersé, les replis d'Apple (-1,94%) et Broadcom (-3,41%) ayant atténué l'effet positif des espoirs d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Le Dow Jones a gagné 37,07 points, soit 0,14%, à 27,219.52, le S&P-500, plus large, a perdu 2,18 points, soit 0,07%, à 3,007.39 et le Nasdaq Composite a reculé de 17,75 points (0,22%) à 8.176,71. Sur la semaine, le Dow a pris 1,56%, le S&P 0,95% et le Nasdaq 0,91%. EN ASIE Les marchés japonais sont fermés, la journée étant fériée dans l'archipel. En Chine, les actions ont commencé la semaine sur une note mitigée après les indicateurs économiques du jour, qui alimentent les spéculations sur de possibles nouvelles mesures de relance. L'indice SSE Composite de Shanghai est pratiquement inchangé mais le CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale cède 0,33%. A Hong Kong, le Hang Seng recule de 1,06% après les manifestations du week-end, marquées par des heurts. CHANGES Le retour de l'aversion au risque favorise la hausse du yen, l'une des valeurs refuges par excellence, qui s'apprécie de 0,23% face au dollar et de 0,22% face à l'euro. La monnaie unique européenne est parallèlement en léger repli face au billet vert à 1,1075. L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations de la devise américaine par rapport à un panier de référence, abandonne 0,1%. La hausse des cours du pétrole profite entre autres au dollar canadien qui prend près de 0,4% face au dollar américain. TAUX Le repli sur les valeurs jugées les moins risquées se traduit dans les premiers échanges en Europe par une baisse du rendement du Bund à dix ans, référence pour la zone euro, à -0,459%. Les contrats à terme sur les bons du Trésor américain sont en hausse de 0,23%, suggérant un recul de leur rendement à l'ouverture des marchés aux Etats-Unis. Vendredi, les rendements des Treasuries à dix ans et deux ans avaient atteint des plus hauts de six semaines, à 1,903% et 1,802% respectivement, et celui du 30 ans un pic de cinq semaines à 2,378%. MÉTAUX Comme le yen, l'or profite de son statut de valeur refuge et prend 1,19% à 1.506,10 dollars l'once. Le cours du cuivre est en baisse de plus de 1% sur le London Metal Exchange après les chiffres jugés décevants de la production industrielle chinoise. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Indice manuf. "Empire State" septembre 3,00 4,80 *POINT HEBDO-Les banques centrales condamnées à décevoir LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 Marché fermé Topix Marché fermé Hong Kong 27065,09 -287,60 -1,05% +4,72% Taiwan 10898,13 +70,58 +0,65% +1,75% Séoul 2058,65 +9,45 +0,46% +0,86% Singapour 3209,47 -2,02 -0,06% +4,59% Shanghaï 3031,56 +0,32 +0,01% +21,56% Sydney 6673,50 +4,30 +0,06% +18,19% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27219,52 +37,07 +0,14% +16,68% S&P-500 3007,39 -2,18 -0,07% +19,97% Nasdaq 8176,71 -17,75 -0,22% +23,23% Nasdaq 100 7892,96 -24,39 -0,31% +24,69% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1537,85 +3,58 +0,23% +15,51% 300 Eurostoxx 3550,11 +11,25 +0,32% +18,28% 50 CAC 40 5655,46 +12,60 +0,22% +19,55% Dax 30 12468,53 +58,28 +0,47% +18,08% FTSE 7367,46 +22,79 +0,31% +9,50% SMI 10047,34 -46,75 -0,46% +19,20% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1076 1,1073 +0,03% -3,43% Dlr/Yen 107,83 108,07 -0,22% -2,21% Euro/Yen 119,43 119,69 -0,22% -5,39% Dlr/CHF 0,9881 0,9902 -0,21% +0,68% Euro/CHF 1,0944 1,0961 -0,16% -2,75% Stg/Dlr 1,2466 1,2500 -0,27% -2,28% Indice $ 98,1540 98,2570 -0,10% +2,06% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4560 -0,0030 Bund 2 ans -0,6990 -0,0010 OAT 10 ans -0,1775 +0,0020 +27,85 Treasury 10 ans 1,8678 -0,0310 Treasury 2 ans 1,7696 -0,0320 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 59,74 54,85 +4,89 +8,92% +30,41% US Brent 66,35 60,22 +6,13 +10,18% +22,53% (Édité par Jean-Michel Bélot)