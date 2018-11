* Les indices européens attendus en légère hausse * Les enquêtes PMI en zone euro au menu du jour * L'euro et la livre sterling s'accrochent à leurs gains * Wall Street n'ouvrira que pour une demi-séance par Patrick Vignal PARIS, 23 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand mouvement vendredi à l'ouverture pour la dernière séance d'une nouvelle semaine compliquée pour les marchés d'actions. Les investisseurs guetteront de nouveaux développements dans la confrontation entre Rome et Bruxelles sur le budget italien, en attendant le Conseil européen de dimanche et le sommet du G20, la semaine prochaine. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, le Dax à Francfort et le FTSE à Londres pourraient gagner autour de 0,2% à l'ouverture. Les Bourses européennes ont terminé en repli jeudi, dans des marchés peu animés en l'absence des investisseurs américains. La séance de vendredi verra les investisseurs réagir aux enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur privé dans les économies de la zone euro, où la croissance se tasse. Sur les quatre premières séances de la semaine, le CAC 40 a reculé de 1,73% et l'indice européen Stoxx 600 de 1,44%. LES VALEURS A SUIVRE : Il faudra suivre encore Renault, qui a reçu un peu de réconfort dans la tourmente entourant Carlos Ghosn sous la forme d'un relèvement de recommandation par Jefferies, à "acheter" contre "conserver". A WALL STREET Wall Street, fermée jeudi pour la fête de Thanskgiving, n'ouvrira que pour une demi-séance, la clôture étant avancée à 18h00 GMT. La séance devrait être calme, avec aucun indicateur américain à l'agenda. EN ASIE La Bourse de Tokyo est fermée vendredi, jour férié au Japon. Pour le Nikkei, la semaine écourtée s'est soldée jeudi par un léger repli (-0,16%) après un recul de 2,56% la semaine précédente. Les marchés chinois souffrent en revanche, l'indice SSE Composite de la Bourse de Shanghai reculant de 2% à l'approche de la clôture, pénalisé par la crainte qu'inspirent aux investisseurs les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) abandonne 0,2%. TAUX Sur le marché obligataire, la dette italienne reste sous surveillance après le répit observé jeudi. Le rendement des emprunts d'Etat italiens à 10 ans a en effet reculé autour de 3,45% après être tombé à un creux de 10 jours, des traders évoquant la couverture de positions courtes ainsi que des espoirs d'accord entre l'Europe et Rome sur le budget italien. CHANGES L'euro et la livre sterling s'accrochent à leurs gains de jeudi après l'annonce d'un accord de principe entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sur une déclaration portant sur l'avenir de leurs relations. Le dollar, lui, perd un peu de terrain face à un panier de devises de référence. PÉTROLE Le prix du baril baisse fortement, toujours en raison des inquiétudes sur une surabondance de l'offre dans le sillage l'annonce d'une hausse des stocks de brut aux Etats-Unis. Le brut léger américain perd plus de 2% pour redescendre vers 53 dollars et le Brent abandonne plus de 1%, repassant sous 63 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 NOVEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 PIB détaillé T3 -0,2% -0,2% - sur un an +1,1% +1,1% FR 08h15 PMI manufacturier flash novembre 51,0 51,2 PMI services flash 55,0 55,3 PMI composite flash 53,9 54,1 DE 08h30 PMI manufacturier flash novembre 52,2 52,2 PMI services flash 54,5 54,7 PMI composite flash 53,2 53,4 EZ 09h00 PMI manufacturier flash novembre 52,0 52,0 PMI services flash 53,5 53,7 PMI composite flash 53,0 53,1 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Tokyo est fermée Hong Kong 25841,16 -178,25 -0,69% -13,63% Taiwan 9667,30 -47,41 -0,49% -9,74% Séoul 2054,75 -15,20 -0,73% -16,73% Singapour 3044,72 +3,34 +0,11% -10,53% Shanghaï 2586,50 -58,94 -2,23% -21,79% Sydney 5716,20 +24,90 +0,44% -5,75% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture de mercredi : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24464,69 -0,95 +0,00% -1,03% S&P-500 2649,93 +8,04 +0,30% -0,89% Nasdaq 6972,25 +63,43 +0,92% +1,00% Nasdaq 100 6575,66 +48,70 +0,75% +2,80% Détail de la séance de mercredi à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1389,07 -10,65 -0,76% -9,19% Eurostoxx 50 3126,67 -27,24 -0,86% -10,77% CAC 40 4938,14 -37,36 -0,75% -7,05% Dax 30 11138,49 -105,68 -0,94% -13,77% FTSE 6960,32 -89,91 -1,28% -9,46% SMI 8781,29 -60,19 -0,68% -6,40% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1412 1,1407 +0,04% -4,87% Dlr/Yen 112,85 112,93 -0,07% +0,16% Euro/Yen 128,78 128,77 +0,01% -4,73% Dlr/CHF 0,9943 0,9943 +0,00% +2,05% Euro/CHF 1,1347 1,1342 +0,04% -2,93% Stg/Dlr 1,2870 1,2876 -0,05% -4,75% Indice $ 96,4510 96,7120 -0,27% +4,70% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,3670 -0,002 0 Bund 2 ans -0,6433 -0,004 0 OAT 10 ans 0,7496 +0,002 +38,26 0 Treasury 10 ans 3,0646 +0,004 0 Treasury 2 ans 2,8160 +0,004 0 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 53,21 54,63 -1,42 -2,60% -11,93 % Brent 61,85 62,60 -0,75 -1,20% -7,51% (Édité par Marc Angrand)