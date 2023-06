* Wall Street attendue inchangée



* L'indice Stoxx 600 quasi-stable, le CAC 40 à Paris prend 0,37%



* Interrogations sur la Fed, après les annonces de la BoC



* Les rendements restent en hausse



* Le PIB en zone euro revu en contraction au T4 2022 et au T1 2023



par Laetitia Volga



PARIS, 8 juin (Reuters) - Wall Street est attendue quasi-stable et les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à mi-séance jeudi, alors que la fébrilité grandit à mesure que la réunion de la Réserve fédérale approche.



Les "futures" sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de 0,09% pour le Dow Jones, de 0,01% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,02% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 prend 0,37% à 7.229,49 à 11h18 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,28% et à Londres, le FTSE recule de 0,06%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 grappille 0,04%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro gagne 0,21% et le Stoxx 600 0,07%.



La banque centrale du Canada (BoC) et celle d'Australie ont étonnamment décidé de relevé leur taux directeur cette semaine, toutes deux - en pause depuis janvier et avril respectivement - invoquant des risques dans les perspectives d'inflation.



Cette situation attise l'inquiétude des investisseurs, qui craignent que d'autres grandes banques centrales n'empruntent le même chemin.



La Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon prendront leurs décisions de politique monétaire la semaine prochaine et les interrogations des marchés portent exclusivement sur la Fed. Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les investisseurs estiment à 65% la probabilité d'un statu quo, contre près de 80% il y a une semaine.



"Nous pensons toujours que la Fed fera une pause en juin, mais laissera la porte ouverte à une hausse en juillet, qui n'aura pas lieu en fin de compte selon nous", a déclaré Mohit Kumar, stratège chez Jefferies.



"La BoC (qui craint que l'inflation ne reste bien au-dessus de l'objectif de 2%, ndlr) partage notre point de vue selon lequel l'inflation resterait collante plus longtemps que voulu, ce qui exclurait toute baisse de taux cette année"







LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



VALEURS EN EUROPE



Au niveau des performances sectorielles en Europe, l'indice Stoxx de la technologie (-0,83%) affiche la plus forte baisse et celui de l'automobile la meilleure progression (+1,83%).



A Paris, Saint-Gobain gagne 1,21% après avoir dit viser une marge d'exploitation à deux chiffres au premier semestre et Soitec s'octroie 2,81% après la publication de ses résultats annuels.



TAUX



Les rendements obligataires restent orientés à la hausse des deux côtés de l'Atlantique, pénalisés par le scénario d'une resserrement monétaire prolongé des banques centrales.



Le deux ans allemand est monté au-dessus de 3% pour la première fois depuis mars et le Bund à dix ans s'adjuge plus de deux points de base à 2,469%. Son équivalent américain reprend 2,5 points à 3,809% .



CHANGES



Le dollar recule face à un panier de devises (-0,19%) mais reste proche d'un pic d'environ trois mois.



L'euro avance de 0,3% face au billet vert à 1,0729, malgré le passage en récession de l'économie de la zone euro au premier trimestre, à la suite à la révision des statistiques du PIB par Eurostat.



PÉTROLE



Le marché du pétrole est en hausse, toujours soutenu par la réduction de la production saoudienne en juillet.



Le Brent gagne 0,53% à 77,36 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,61% à 72,97 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inscriptions au chômage 235.000 232.000 (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)