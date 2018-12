Point marchés-Clôture dispersée en Europe, Wall Street sans tendance

* Le Stoxx et le CAC 40 ont fini en hausse symbolique * Séance indécise à Wall Street entre indicateurs rassurants et menace de "shutdown" * Le dollar en hausse * Sur la semaine, les principaux indices européens perdent entre 1,8% et 3,3% par Marc Angrand PARIS, 21 décembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi mais toutes au-dessus de leur plus bas du jour, l'amorce de rebond à Wall Street après des indicateurs économiques jugés rassurants leur ayant permis de regagner du terrain. À Paris, le CAC 40, qui perdait plus de 1,3% au plus bas en matinée au plus bas depuis décembre 2016, a terminé en hausse de 0,04% (1,92 point) à 4.694,38 points. A Londres, le FTSE 100 a cédé 0,03% et à Francfort, le Dax a progressé de 0,21%. L'indice EuroStoxx 50 a grappillé 0,02% et le Stoxx 600 0,03% alors que le FTSEurofirst 300 recule de 0,17%. Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx 600 perd toutefois 3,04% et le CAC 40 3,28%. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi sans tendance claire: le Dow Jones s'adjugeait 0,27% et le Standard & Poor's 500 était quasiment inchangé tandis que le Nasdaq Composite perdait 0,76%. Le S&P-500, qui avait cédé près de 3,1% sur les deux séances précédentes, a gagné jusqu'à 1,5% en matinée, porté notamment par les déclarations de John Williams, le président de la Fed de New York, soulignant que la banque centrale était à l'écoute des marchés et n'excluait pas de modifier sa politique monétaire en cas de besoin. Mais la prudence a vite repris le dessus, la principale préoccupation des investisseurs restant la menace d'un "shutdown", une fermeture des administrations fédérales, brandie par le président Donald Trump après le refus du Congrès de voter les crédits nécessaires à la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. LES INDICATEURS DU JOUR Avant les déclarations de John Williams, Wall Street avait trouvé un motif de repartir de l'avant dans les chiffres révisés du produit intérieur brut (PIB) américain au troisième trimestre: si la croissance a été revue en baisse à 3,4% en rythme annualisé, elle reste compatible avec l'objectif d'une expansion de 3% sur l'ensemble de l'année. Les chiffres des revenus et dépenses des ménages américains ont par ailleurs montré que la consommation était restée dynamique en novembre. Les résultats définitifs de l'enquête de confiance de l'université du Michigan font quant à eux ressortir une petite amélioration du moral des ménages. En Europe, la croissance française au troisième trimestre a été revue en baisse à 0,3% contre 0,4% estimé initialement et celle de l'économie britannique a été confirmée à 0,6%. VALEURS Les secteurs cycliques ont pesé sur la tendance en Europe: l'indice Stoxx des valeurs technologiques a cédé 0,64%, celui des médias 0,4% et celui de l'industrie 0,21%. Dans le classement des plus mauvaises performances du jour au sein du Stoxx 600 figurent la banque italienne UniCredit, qui a perdu 3,8% et l'autrichienne Raiffeisen (-4,36%). A Paris, Crédit agricole a abandonné 0,44% et Société générale 0,57%. Parmi les hausses marquantes figurent principalement des sociétés concernées par des opérations de fusion-acquisition: le spécialiste allemand de la livraison de repas commandés en ligne Delivery Hero a bondi de 10,07% après la vente de ses activités allemandes au néerlandais Takeaway (+28,29%). A Paris, Spie a pris 6,11% après la cession de son activité de câblage sous-marin en Allemagne. CHANGES Sur le marché des devises, le dollar regagne du terrain et efface la majeure partie des pertes subies jeudi au lendemain des décisions de la Fed, profitant du regain d'aversion au risque lié à la volatilité des marchés actions et au risque de "shutdown". L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de six devises de référence progresse de 0,44%. L'euro cède 0,38% face au billet vert et revient à 1,14 dollar, s'éloignant du pic d'un mois et demi touché jeudi à 1,1486. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, finit la semaine juste au-dessus de la barre de 0,25%, en légère hausse sur la journée après le plus bas de près de sept mois touché la veille à 0,20%. La séance sur les marchés obligataires européens a aussi été marquée par une remontée des rendements italiens, de plus de dix points pour le dix ans à 2,855%, après l'annonce d'une baisse du moral des ménages et des chefs d'entreprise en Italie. PÉTROLE Le prix du baril de Brent reste orienté à la baisse et a touché, à 52,79 dollars, son plus bas niveau depuis septembre 2017 avant de réduire ses pertes pour remonter au-dessus de 54 dollars. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est lui mieux orienté: il gagne autour de 0,5% à 46,12 dollars. L'un comme l'autre s'acheminent vers une chute d'environ 10% sur la semaine. A SUIVRE LUNDI: La journée de lundi, veille de Noël, s'annonce pour l'instant très calme - même si la menace de "shutdown" à Washington reste présente - et la séance sera écourtée sur les marchés européens comme à Wall Street. * GRAPHES-Les marchés tournent le dos à leur pire année depuis 2008 * GESTION-Sorties massives sur les actions, toujours pas de signal d'achat-BAML LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Eurofirst 1326, -2,31 -0,17 -13, 300 64 % 27% Eurostoxx 3000, +0,55 +0,02 -14, 50 61 % 37% CAC 40 4694, +1,92 +0,04 -11, 38 % 64% Dax 30 10633 +22,7 +0,21 -17, ,82 2 % 68% FTSE 6709, -2,30 -0,03 -12, 63 % 72% SMI 8417, +2,81 +0,03 -10, 29 % 28% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : LA TENDANCE A WALL STREET Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Dow Jones 22850 -8,68 -0,04 -7,5 ,92 % 6% S&P-500 2459, -7,60 -0,31 -8,0 82 % 0% Nasdaq 6475, -52,9 -0,81 -6,2 48 3 % 0% Nasdaq 100 6189, -54,1 -0,87 -3,2 09 1 % 4% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veill Var.% YTD e Euro/Dlr 1,140 1,144 -0,38 -4,9 1 4 % 6% Dlr/Yen 111,1 111,2 -0,13 -1,3 3 8 % 7% Euro/Yen 126,6 127,3 -0,53 -6,2 9 7 % 8% Dlr/CHF 0,991 0,987 +0,35 +1,7 3 8 % 7% Euro/CHF 1,130 1,130 -0,02 -3,3 3 5 % 0% Stg/Dlr 1,267 1,265 +0,17 -6,1 6 5 % 9% Indice $ 96,70 96,27 +0,44 -5,3 00 60 % 9% OR Cours Veill Var. YTD e % Or Spot 1257, 1259, -0,17 +9,2 62 76 % 2% TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Future Bund 163,3 -0,19 7 Bund 10 ans 0,25 -0,00 Bund 2 ans -0,61 +0,00 OAT 10 ans 0,70 -0,00 +44, 92 Treasury 10 2,80 +0,01 ans Treasury 2 2,65 -0,02 ans PETROLE Cours Précé Var Var. YTD dent % Brut léger 46,03 45,88 +0,15 +0,3 -14,5 US 3% 9% Brent 54,11 54,35 -0,24 -0,4 -4,65 4% % (Édité par Patrick Vignal)

