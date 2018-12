Point marchés-Clôture en ordre dispersé en Europe, le pétrole en forte hausse

* Le Stoxx a pris 0,62% et le CAC 0,68% * Wall Street évolue dans le rouge malgré le rapport sur l'emploi * Navarro ravive les inquiétudes sur le commerce, * Le Dax finit dans le rouge, le secteur auto délaissé * L'Opep et ses alliés s'accordent sur la baisse de la production par Laetitia Volga PARIS, 7 décembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, le regain d'inquiétudes sur le commerce ayant réduit les gains de la séance malgré la forte hausse des cours du pétrole et les perspectives de ralentissement du resserrement monétaire aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,68% à 4.813,13 points. Le Footsie britannique a pris 1,1% mais le Dax allemand a perdu 0,21%, affaibli par les déclarations de Peter Navarro, le conseiller au commerce de la Maison Blanche. L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,41% et le FTSEurofirst 300 0,82%. Le Stoxx 600 a gagné 0,62% mais perd près de 3,3% sur la semaine. La séance de jeudi a été particulièrement difficile pour les marchés mondiaux avec l'annonce de l'arrestation au Canada, sur requête des Etats-Unis, de la directrice financière de groupe chinois Huawei , la chute des cours pétroliers et les signes d'inversion des courbes de rendement obligataire aux Etats-Unis. Les principaux marchés actions européens, à l'exception du Dax, sont toutefois parvenus à finir sur une note positive grâce notamment au rebond des prix du pétrole après l'annonce d'un accord passé par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés, emmenés par la Russie, pour réduire leur production plus que ce que le marché anticipait. Le prix du baril de Brent évolue au-dessus des 63 dollars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est également en nette hausse, autour de 53,74 dollars le baril. "La réduction de 1,2 million de barils par jour, si elle est mise en oeuvre rapidement et intégralement, devrait suffire à atténuer, mais non à enrayer, les hausses des stocks mondiaux attendues au premier semestre 2019", a déclaré Harry Tchilinguirian, stratège de BNP Paribas. VALEURS Avec le rebond des cours du brut, l'indice Stoxx du pétrole et du gaz a enregistré la plus forte progression sectorielle, soit +2,19%. Dans ce contexte, Royal Dutch Shell et BP ont été les deux plus importants contributeurs à la hausse du FTSE 100 à Londres avec des gains de 2,3% et 3%. A Paris, Total a gagné 1,65%. ArcelorMittal a signé l'une des plus fortes hausses du CAC 40 avec un gain de 1,78% alors que le secteur des ressources naturelles a pris 1,3%. La hausse du secteur de la santé a été limitée (+0,06%) par la chute de 17,71% de Fresenius, et la baisse de 8,47% de sa filiale Fresenius Medical Care, après l'abaissement des objectifs de moyen terme du groupe allemand. Unique secteur à finir en baisse, l'indice Stoxx de l'automobile a perdu 0,18%, contribuant à la baisse du Dax allemand en raison d'un regain d'inquiétude sur le commerce à la suite des commentaires de Peter Navarro, qui a déclaré à CNN que si les Etats-Unis et la Chine ne parvenaient pas à un accord au terme de leur trêve de 90 jours, les autorités américaines poursuivraient la hausse des droits de douane sur les importations chinoises. A WALL STREET Bien orientés dans les premiers échanges, les indices de Wall Street sont repartis à la baisse après les commentaires de Navarro. A l'heure de clôture européennes, le Dow Jones perd environ 1,7%, le Nasdaq 1,5% et le S&P-500 cède plus de 1,6%. Le secteur lié à l'énergie parvient à se maintenir en hausse de 1,08% mais le secteur technologique, sensible aux questions commerciales, perd 2,56%. LES INDICATEURS DU JOUR L'annonce d'un ralentissement de la croissance de l'emploi aux Etats-Unis et les chiffres moins bons que prévu des hausses salariales en novembre pourraient contribuer à la bonne tenue de Wall Street à l'ouverture. La statistique, qui laisse supposer un tassement de l'activité économique dans son ensemble, plaide en effet pour une modération des hausses de taux de la Réserve fédérale l'an prochain. TAUX Sur le marché obligataire, les rendements sont en légère progression: le 10 ans américain monte à 2,883% tandis que son équivalent allemand a pris près de trois points de base à 0,251%. Échappant à nouveau à la tendance générale, le 10 ans italien est tombé à 3,14% alors que la coalition au pouvoir à Rome pourrait présenter à la Commission européenne mercredi, veille du Conseil européen de Bruxelles, son projet de budget amendé, selon une source gouvernementale. CHANGES Le dollar cède du terrain (-0,13%) face à un panier de devises de référence après la statistique sur l'emploi qui nourrit les anticipations de ralentissement du resserrement monétaire. Dans le même temps, l'euro avance de 0,12% à 1,1388 dollar. A SUIVRE lundi 10 décembre : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1365,04 +11,09 +0,82% -10,76% Eurostoxx 50 3058,53 +12,59 +0,41% -12,71% CAC 40 4813,13 +32,67 +0,68% -9,40% Dax 30 10788,09 -22,89 -0,21% -16,49% FTSE 6778,11 +74,06 +1,10% -11,83% SMI 8741,03 +81,00 +0,94% -6,83% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones 24599,53 -348,14 -1,40% -0,48% S&P-500 2659,79 -36,16 -1,34% -0,52% Nasdaq 7041,48 -146,78 -2,04% +2,00% Nasdaq 100 6680,49 -158,36 -2,32% +4,44% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1385 1,1374 +0,10% -5,09% Dlr/Yen 112,66 112,66 +0,00% -0,01% Euro/Yen 128,29 128,15 +0,11% -5,10% Dlr/CHF 0,9917 0,9926 -0,09% +1,79% Euro/CHF 1,1293 1,1296 -0,03% -3,39% Stg/Dlr 1,2735 1,2782 -0,37% -5,75% Indice $ 96,7060 96,8100 -0,11% +4,97% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1244,66 1237,61 +0,57% -4,44% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 163,22 -0,33 Bund 10 ans 0,25 -0,00 Bund 2 ans -0,59 +0,00 OAT 10 ans 0,69 +0,00 +43,54 Treasury 10 ans 2,89 +0,01 Treasury 2 ans 2,74 -0,02 PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 53,70 51,49 +2,21 +4,29% -11,12% Brent 62,75 60,06 +2,69 +4,48% -6,16% (Avec Julia Payne à Londres, édité par Wilfrid Exbrayat)

