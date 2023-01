Point marchés-Détente sur les actions et les taux en Europe pour entamer 2023 02/01/2023 | 12:46 Envoyer par e-mail :

*



Le CAC 40 gagne 1,53%, le Stoxx 600 prend 0,82%







*



Nette détente sur les taux obligataires en Europe







*



L'inflation en zone euro pour décembre en ligne de mire







*



Les marchés au Japon, Chine et Etats-Unis sont fermés ce lundi







par Blandine Henault



PARIS, 2 janvier (Reuters) - Les Bourses en Europe évoluent en hausse et les rendements obligataires connaissent une nette détente lundi à la mi-journée, pour la première séance de l'année 2023, dans un marché relativement calme alors que de nombreuses places financières restent fermées pour la journée.



À Paris, le CAC 40 avance de 1,53% à 6.572,61 points vers 11h30 GMT et à Francfort, le Dax prend 0,95%.



L'indice paneuropéen EuroStoxx 50 de la zone euro gagne 1,36% et le Stoxx 600 s'adjuge 0,82%.



La Bourse de Londres reste fermée ce lundi, à l'instar des marchés au Japon, en Chine, à Hong Kong et aux Etats-Unis.



Les initiatives sont donc limitées et l'agenda est allégé, même si les investisseurs présents en Europe ont pris connaissance des indicateurs d'activité PMI en zone euro pour le secteur manufacturier en décembre, qui semblent montrer que le pire de la contraction est passé.



TAUX



Après une envolée sur la fin d'année 2022, les rendements obligataires en Europe évoluent en nette baisse, les investisseurs pariant sur un reflux de l'inflation en décembre en zone euro.



Les économistes interrogés par Reuters tablent sur une première estimation de l'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH), qui sera publiée vendredi, à 9,7% le mois dernier après 10,1% en novembre.



Le rendement du Bund allemand à dix ans , qui a touché vendredi un plus haut depuis 2011 à 2,57%, recule de près de 12 points de base, à 2,443%.



Le taux allemand à deux ans a brièvement touché un pic de 14 ans à 2,756% avant de reculer de six points de base, à 2,666%.



Cette nette détente s'observe aussi sur le taux de l'OAT française



, qui perd près de 13 points de base pour retomber sous le seuil de 3% ou encore sur les rendements à dix ans des obligations italiennes



et espagnoles .



VALEURS EN EUROPE



Après un plongeon de 75% en 2022, Atos entame l'année 2023 sur une meilleure note avec un bond de plus de 16%, porté par une information du quotidien Les Échos selon laquelle Airbus (+1,45%) envisage une prise de participation minoritaire au capital d'Evidian, la branche d'activités digitales et de cybersécurité que le groupe de services informatiques entend scinder.



Thales (-0,29%), pressenti pour la reprise des activités de cybersécurité, accuse le seul repli du CAC 40 après avoir signé la meilleure performance de l'indice parisien en 2022 (+59,49%).



Le compartiment automobile (+2,74%) signe la meilleure performance sectorielle en Europe, favorisé par des indices PMI encourageants pour le secteur manufacturier.



A Paris, Renault gagne 4,65%, Stellantis prend 2,86%, Faurecia 6,7% et Valeo 5,9%.



En Italie, la banque Monte dei Paschi s'envole de 9,58%, les investisseurs misant sur une privatisation de l'établissement en 2023.







CHANGES



L'euro recule de 0,2% à 1,0680 face au dollar après avoir cédé l'an dernier plus de 5% face au billet vert.



A noter que la Croatie est devenue dimanche le 20e membre de la zone euro, près de dix ans après son entrée dans l'Union européenne (UE). (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Sophie Louet)





© Reuters 2023 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE 1.93% 113.18 0.00% ATOS SE 17.07% 10.535 0.00% BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 8.85% 2.0915 0.00% CAC 40 1.64% 6578.92 0.00% DAX 1.02% 14065.23 0.00% EURO STOXX 50 1.45% 3848.76 0.00% FAURECIA SE 7.47% 15.18 0.00% FRANCE 10Y CASH -4.38% 2.97 0.00% RENAULT 5.24% 32.91 0.00% STELLANTIS N.V. 2.86% 13.65 0.00% STELLANTIS N.V. 2.73% 13.622 0.00% STOXX EUROPE 600 (EUR) 0.87% 428.59 0.00% STOXX EUROPE 600(EUR)(TR) 0.89% 990.46 0.00% THALES -0.42% 118.8 0.00% VALEO 7.01% 17.87 0.00%