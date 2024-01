* Le CAC 40 attendu en baisse de 0,19%, le Stoxx 600 de 0,35%



* Prudence de mise après une fin d'année euphorique



* Les "minutes" de la Fed au programme avec l'ISM et l'enquête JOLTS



* Les tensions géopolitiques au Proche-Orient toujours présentes



par Blandine Henault



PARIS, 2 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, les investisseurs optant en ce début d'année pour des prises de bénéfices après le fort rallye de la fin 2023.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,19% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent un repli de 0,25% pour le Dax à Francfort, de 0,19% pour le FTSE à Londres et de 0,35% pour le Stoxx 600.



La prudence a dominé la veille, pour la première séance de 2024, et la tendance s'annonce encore à la consolidation après une fin d'année 2023 euphorique sur les marchés boursiers. Les prises de bénéfices ont particulièrement impacté mardi les valeurs technologiques sur fond de remontée des rendements obligataires.



La prudence est en outre alimentée par les tensions accrues au Proche-Orient avec l'assassinat par Israël du numéro deux du bureau politique du Hamas palestinien, Saleh al Arouri, au Liban, ce qui accroît les risques d'une propagation du conflit au-delà de la bande de Gaza.



Les investisseurs suivront aussi avec attention la publication dans la soirée du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Avant cela seront publiés dans l'après-midi l'indice ISM manufacturier américain et l'enquête JOLTS sur les offres d'emploi.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Dow Jones s'inscrivant légèrement dans le vert lors de cette première séance de l'année, alors qu'Apple et d'autres grandes valeurs technologiques se sont repliées en parallèle à la hausse des rendements obligataires.



L'indice Dow Jones a gagné 0,07% à 37.715,04 points. De leur côté, le S&P-500 a perdu 0,57%, à 4.742,83 points, et le Nasdaq Composite a reculé de 1,63% à 14.765,94 points.



Côté valeurs, Apple a reculé de 3,6% après que Barclays a dégradé à "sous-performance" sa recommandation pour la firme à la pomme.



A l'inverse, Citigroup (+3,1%) a atteint un record depuis août 2022 après que Wells Fargo a relevé l'objectif de cours pour la banque.



EN ASIE



La Bourse de Tokyo reste fermée en raison d'un jour férié au Japon.



En Chine et à Hong Kong, les Bourses continuent de reculer après déjà une séance dans le rouge la veille, sur fond d'incertitudes sur la reprise économique chinoise.



L'indice CSI 300 recule de 0,57% et le Hang Seng abandonne 1,12%.







CHANGES/TAUX



Le retour de la prudence et la remontée des rendements obligataires favorisent le dollar qui évolue près d'un pic de deux semaines par rapport aux autres devises de référence.



L'euro se stabilise autour de 1,0950 après avoir perdu 0,95% la veille, son plus fort repli journalier depuis juin.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans évolue peu dans les échanges en Asie en l'absence des investisseurs japonais. Il est stable, à 3,9406% après avoir grimpé la veille jusqu'à 4,02% en séance.



PÉTROLE



Les cours du brut reculent un peu après leurs gains de la veille liés aux tensions en mer Rouge qui font craindre des perturbations dans l'approvisionnement.



Le baril de Brent perd 0,17% à 75,76 dollars et celui du brut léger américain (WTI) abandonne 0,21% à 70,23 dollars.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 JANVIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 08h55 Taux de chômage décembre 5,9% 5,9% USA 15h00 Indice ISM manufacturier décembre 47,1 46,7 USA 15h00 Offres d'emplois (Jolts) novembre 8,85 mlns 8,73 mlns (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)