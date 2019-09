Point marchés-Du rouge en vue en Europe sur fond d'incertitudes (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Tokyo) * Les Bourses européennes attendues en légère baisse * Les tensions géopolitiques pourraient peser * Washington et Pékin ont renoué le dialogue sur le commerce * La Chine baisse le coût du crédit par Patrick Vignal PARIS, 20 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en repli modéré vendredi à l'ouverture sur fond de tensions au Moyen-Orient et d'interrogations sur l'évolution de la politique monétaire aux Etats-Unis. Une certaine réserve de la part des investisseurs pourrait se justifier en outre par les incertitudes entourant l'évolution du conflit commercial qui oppose Pékin à Washington alors que les deux pays viennent de reprendre leurs négociations. D'après les contrats à terme sur les indices de référence, le CAC 40 parisien et le Dax à Francfort pourraient perdre chacun autour de 0,2% en début de séance. Le FTSE à Londres reculerait pour sa part de 0,6%. La Réserve fédérale américaine a baissé mercredi ses taux d'un quart de point mais la suite est plus floue. Quant à la Chine, elle a abaissé légèrement vendredi l'un des taux préférentiels qu'imposent les banques commerciales à leurs clients, la banque centrale chinoise cherchant à réduire le coût du crédit dans une économie frappée par les tensions commerciales avec les Etats-Unis. "L'impact direct et immédiat sur l'économie sera limité parce qu'il s'agit d'une petite baisse mais cela montre clairement que les autorités chinoises adoptent une posture accommodante, ce qui devrait rassurer les marchés d'actions chinois", commente Wang Shenshen, économiste au Tokai Tokyo Research Center. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini jeudi en légère baisse, les investisseurs continuant de digérer les annonces de la Fed, la banque centrale n'ayant pas répondu à leurs interrogations sur l'évolution de sa politique monétaire dans les prochains mois. L'indice Dow Jones a cédé 52,29 points à 27094,79 Le S&P-500, plus large, a pris 0,06 point, soit 0,001%, à 3006,79, après avoir flirté en séance avec ses plus hauts historiques. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 5,49 points (0,07%) à 8.182,88. Les indices restent très sensibles à la moindre annonce qui pourrait laisser entrevoir une amélioration des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. "Il y a eu du mieux récemment mais s'il y avait un accord, quel qu'il soit, ce serait un accord très léger, un mini-accord, parce que les positions des Etats-Unis et de la Chine sont encore très éloignées sur les principales questions", souligne Ben Philipps, directeur des investissements en chef chez EventShares. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini vendredi en hausse modérée, portée par des anticipations de prochaines mesures d'anticipation de la part de la Banque du Japon, et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,15%. Ce dernier indice ne s'en dirige pas moins vers un déclin sur l'ensemble de la semaine en raison de pertes importantes en Inde et à Hong Kong. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat américains de référence reculent légèrement, à 1,767% pour le 10 ans et 1,735% pour le 2 ans , avec une courbe des taux très plate qui menace de s'inverser de nouveau. Dans les premiers échanges en Europe, le Bund à 10 ans suit le mouvement pour se replier autour de -0,51%. CHANGES L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de devises de référence, recule légèrement et l'euro s'apprécie un peu, à 1,105 dollar. PÉTROLE Les cours du pétrole sont orientés à la hausse après l'annonce d'une opération lancée par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen, un incident qui pourrait aggraver les tensions dans le Golfe après les attaques contre des installations pétrolières saoudiennes. Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,8% à 58,62 dollars le baril et le Brent de mer du Nord pour livraison en novembre gagne 0,5% à 64,70 dollars. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Nikkei- 22068 +24,1 +0,11 +10,2 225 ,55 0 % 6% Topix 1616, +0,57 +0,04 +8,17 23 % % Hong 26481 +12,0 +0,05 +2,46 Kong ,01 6 % % Taiwan 10929 +34,9 +0,32 +2,04 ,69 9 % % Séoul 2091, +10,9 +0,52 +2,46 26 1 % % Singapo 3158, -0,38 -0,01 +2,92 ur 42 % % Shangha 3004, +5,15 +0,17 +20,4 ï 43 % 7% Sydney 6730, +13,3 +0,20 +19,2 80 0 % 1% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 27094 -52,2 -0,19 +16,1 Jones ,79 9 % 5% S&P-500 3006, +0,06 +0,00 +19,9 79 % 4% Nasdaq 8182, +37,6 +0,46 +23,3 88 4 % 2% Nasdaq 7901, +38,3 +0,49 +24,8 100 79 9 % 3% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1539, +9,72 +0,64 +15,6 st 300 38 % 2% <.FTEU3 > Eurosto 3552, -9,78 -0,27 +18,3 xx 50 65 % 7% <.STOXX 50E> CAC 40 5659, -49,8 -0,87 +19,6 08 4 % 2% Dax 30 12457 +25,0 +0,20 +17,9 <.GDAXI ,70 0 % 8% > FTSE 7356, +42,3 +0,58 +9,34 42 7 % % SMI 10064 +278, +2,85 +19,4 ,46 99 % 0% CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,105 1,104 +0,13 -3,62 r 4 0 % % Dlr/Yen 107,8 108,0 -0,14 -2,19 5 0 % % Euro/Ye 119,2 119,2 -0,03 -5,53 n 4 7 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,991 0,992 -0,13 +1,02 4 7 % % Euro/CH 1,095 1,096 -0,01 -2,62 F 9 0 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,257 1,252 +0,38 -1,45 2 4 % % Indice 98,21 98,27 -0,06 +2,12 $ 50 20 % % TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,51 -0,00 30 80 Bund 2 -0,71 -0,00 ans 80 70 <DE2YT= RR> OAT 10 -0,21 -0,00 +29,7 ans 55 40 5 <FR10YT =RR> Treasury 10 1,766 -0,00 ans 6 70 Treasury 2 ans 1,734 -0,00 6 50 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 58,68 58,13 +0,55 +0,95 léger % US Brent 64,74 64,40 +0,34 +0,53 % (Édité par)