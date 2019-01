Point marchés -Du rouge en vue pour commencer l'année, la Chine inquiète

* Les Bourses européennes attendues en repli à l'ouverture * Le secteur manufacturier se contracte en Chine * Les enquêtes PMI pour la zone euro dans le viseur * Les Bourses asiatiques reculent * Les futures de Wall Street orientés à la baisse par Patrick Vignal PARIS, 2 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture de leur première séance de l'année dans le sillage des marchés asiatiques, qui reculent après des nouvelles inquiétantes de l'économie chinoise. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre jusqu'à 1,3% à l'ouverture. Le Dax à Francfort et le FTSE à Londres abandonneraient chacun pour leur part environ 0,7% en début de séance. L'activité manufacturière chinoise s'est contractée en décembre pour la première fois en 19 mois, montrent les résultats publiés mercredi de l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats. Cette enquête souligne les difficultés de la deuxième économie du monde sur fond de conflit commercial entre Pékin et Washington. En Europe, où la croissance montre également des signes de tassement, la tendance pourrait évoluer avec la publication dans la matinée des résultats des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur manufacturier dans les économies de la zone euro au mois de décembre. LES VALEURS A SUIVRE : En Bourse, les valeurs automobiles pourraient réagir aux chiffres des immatriculations de décembre en France publiés mardi, qui montrent une chute de 14,47% du marché sur un an, l'année 2018 se soldant par une croissance de 2,97%. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices de Wall Street sont orientés nettement à la baisse. La Bourse de New York a fini lundi en hausse mais dans des volumes réduits pour la dernière séance de l'année 2018, la pire depuis dix ans pour les actions américaines. EN ASIE L'indice SSE composite de la Bourse de Shanghai recule de 1,3% à l'approche de la clôture tandis que l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) abandonne 1,6%. La Bourse de Tokyo est fermée en raison d'un jour férié. TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire, la tendance au repli des rendements des emprunts d'Etat se poursuit sur des anticipations d'un ralentissement du rythme du resserrement monétaire aux Etats-Unis. Le taux des Treasuries américains à 10 ans est ainsi repassé sous 2,7%.. Le dollar, qui souffre également de la perspective d'une pause de la Réserve fédérale dans le relèvement de ses taux d'intérêt, perd un peu de terrain face à un panier de référence.. PÉTROLE Les contrats de référence du brut perdent autour de 1%, pénalisés par les signes d'un ralentissement de l'économie mondiale et les craintes entourant la surabondance de l'offre. Le brut léger américain (WTI) et le Brent de mer du Nord ont perdu respectivement 25% et 19,5% en 2018. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI manufacturier déf. décembre 49,7 49,7* DE 08h55 Indice PMI manufacturier déf. décembre 51,5 51,5* EZ 09h00 Indice PMI manufacturier déf. décembre 51,4 51,4* GB 09h30 Indice PMI manufacturier décembre 52,5 53,1 (* : estimation "flash") LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Tokyo fermée Hong Kong 25142, -703,0 -2,72% -2,72% 61 9 Taiwan 9554,1 -173,2 -1,78% -10,80 4 7 % Séoul 2008,7 -32,29 -1,58% -1,58% 5 Singapour 3030,7 -37,97 -1,24% -1,24% 9 Shanghaï 2460,5 -33,31 -1,34% -1,34% 9 Sydney 5557,8 -88,60 -1,57% -1,57% 0 La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Dow Jones 23327, +265,0 +1,15% -5,63% 46 6 S&P-500 2506,8 +21,11 +0,85% -6,24% 5 Nasdaq 6635,2 +50,76 +0,77% +0,00% 8 Nasdaq 100 6329,9 +44,70 +0,71% +0,00% 7 Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Eurofirst 300 1331,3 +4,74 +0,36% -12,96 8 % Eurostoxx 50 3001,4 +14,89 +0,50% +0,00% 2 CAC 40 4730,6 +51,95 +1,11% +0,00% 9 Dax 30 10558, +177,4 +1,71% +0,00% 96 5 FTSE 6728,1 -5,84 -0,09% -12,48 3 % SMI 8429,3 +233,6 +2,85% +0,00% 0 6 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1484 1,1462 +0,19% +0,13% Dlr/Yen 109,25 109,71 -0,42% -0,92% Euro/Yen 125,51 125,79 -0,22% -0,56% Dlr/CHF 0,9806 0,9814 -0,08% -0,08% Euro/CHF 1,1266 1,1263 +0,03% +0,11% Stg/Dlr 1,2760 1,2751 +0,07% +0,02% Indice $ 95,976 96,173 -0,20% +4,18% 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Bund 10 ans 0,2420 -0,004 0 Bund 2 ans -0,609 -0,019 0 0 OAT 10 ans 0,7048 -0,005 +46,28 0 Treasury 10 ans 2,6860 -0,005 0 Treasury 2 ans 2,4959 -0,002 0 PETROLE (en dollars) Cours Précéd Var Var.% YTD ent Brut léger US 44,86 45,41 -0,55 -1,21% Brent 53,03 53,80 -0,77 -1,43% (Édité par Véronique Tison)