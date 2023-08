* Le CAC 40 attendu en hausse de 0,72%, le Stoxx 600 de 0,62%



* Nvidia a dépassé toutes les attentes, record en Bourse



* L'ensemble de la "tech" devrait en profiter



* L'Asie monte, les futures US aussi



par Blandine Henault



PARIS, 23 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, dans la foulée des résultats supérieurs aux attentes de Nvidia qui devraient soutenir le compartiment technologique.



Le reflux des rendements obligataires et la salve d'indicateurs PMI très faibles publiés mercredi - qui plaide pour un arrêt des politiques monétaires restrictives - devraient aussi contribuer à soutenir la tendance.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,72% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,58% pour le Dax à Francfort, de 0,5% pour le FTSE à Londres et de 0,62% pour le Stoxx 600.



Les futures sur les indices de Wall Street sont orientés dans le vert, notamment le Nasdaq (+1,3%), alors que le concepteur de puces Nvidia, en pointe dans l'essor de l'intelligence artificielle (IA), a fait état d'une prévision de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre d'environ 16 milliards de dollars alors que les analystes attendaient 12,61 milliards selon des données de Refinitiv.



En après-Bourse, l'action Nvidia grimpait de plus de 9%, touchant un plus haut historique.



Les regards vont se tourner désormais vers Jackson Hole aux Etats-Unis où s'ouvre ce jeudi le symposium de la Réserve fédérale avec notamment une intervention vendredi du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell.



LES VALEURS A SUIVRE :



Le compartiment de la technologie en Europe devrait profiter des annonces de Nvidia.



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi, dans le sillage de Nvidia qui a progressé en amont de la publication après-clôture de ses résultats trimestriels.



L'indice Dow Jones a gagné 0,54% à 34.472,98 points. Le S&P-500 a pris 1,10% à 4.436,01 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,59% à 13.721,03 points.



EN ASIE



La Bourse de Tokyo progresse de 0,77% à l'approche de la clôture et est en passe de signer sa quatrième séance consécutive de hausse - sa plus longue série depuis juin - tirée par le compartiment de la technologie après les annonces de Nvidia.



Les Bourses chinoises sont orientées dans le vert, profitant d'achats à bon compte et du sentiment positif généralisé sur les marchés d'actions. L'indice CSI 300 gagne 1,22% et le Hang Seng à Hong Kong prend 2,1%.



TAUX/CHANGES



Le rendement des Treasuries à dix ans évolue en petite hausse, à 4,207%, après avoir cédé 13 points de base la veille pour s'éloigner du pic de 16 ans atteint mercredi à 4,336%.



Le repli des taux américains met sous pression le dollar, qui pâtit également des données PMI faibles pour le mois d'août et d'un certain attentisme avant l'intervention de Jerome Powell à Jackson Hole.



L'euro avance de 0,1% face au billet vert, à 1,0873, et s'éloigne d'un plus bas depuis la mi-juin touché la veille.



PÉTROLE



Les cours du brut évoluent peu, dans l'attente du discours de Jerome Powell vendredi.



Le baril de Brent de la mer du Nord est stable à 83,19 dollars et celui du brut léger américain (WTI) recule de 0,08% à 78,83 dollars.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 24 AOUT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Enquêtes Insee sur le climat Août 99 100



des affaires USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 240.000 239.000



chômage 19 août (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)