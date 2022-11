Point marchés-Fin de semaine sans tendance pour les actions européennes

*



Le CAC 40 a pris 0,1% et le Stoxx a fini stable







*



Clôture anticipée pour Wall Street, à 18h00 GMT







*



Plus bas historique pour Credit Suisse







PARIS, 25 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini vendredi proches de l'équilibre, la séance n'ayant pas été à la prise de risques en l'absence de nombreux investisseurs américains en ce long week-end de Thanksgiving.



À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,08% à 6.712,48 points. Le Footsie britannique a gagné 0,27% et le Dax allemand a grappillé 0,01%.



L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,01%, le FTSEurofirst 300



de 0,06% et le Stoxx 600 a cédé 0,02%.



Au moment de la clôture en Europe, le S&P-500 était stable (+0,01%) à Wall Street tandis que le Dow Jones y prenait 0,5% et le Nasdaq perdait 0,5%.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a pris 1,02% et le Stoxx 600 1,71%. C'est la sixième performance hebdomadaire positive pour l'indice européen.



En début d'année, "la correction avait touché toutes les grandes classes d'actifs à l'exception du dollar et des ressources de base. Il y a maintenant un grand renversement de situation", a déclaré Olivier Marciot chez Unigestion.



"Le rythme du cycle de resserrement (des politiques monétaires des banques centrales) était sans précédent et a créé un choc. Maintenant que ce facteur spécifique se stabilise, cela crée un redressement pour toutes les classes d'actifs", a ajouté le stratège.



La publication des "minutes" de la Fed ont montré qu'une nette majorité des membres du comité de la Fed jugent qu'il sera "probablement bientôt" opportun de ralentir la hausse des taux.



VALEURS



Peu de valeurs se sont distinguées hormis Credit Suisse qui a chuté de 6,56% et inscrit un plus bas record. La banque helvétique a annoncé mercredi avoir placé 462 millions d'actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital et l'actionnaire Saudi National Bank, en en rachetant 307 millions, porte sa participation à 9,9%.



CHANGES/TAUX



Le dollar prend 0,25% face à un panier de devises de référence mais devrait reculer sur l'ensemble de la semaine avec la perspective d'un ralentissement du resserrement monétaire de la Fed.



L'euro se traite à 1,0403, en baisse de 0,05%.



Du côté des emprunts d'Etat, le dix ans allemand a fini en hausse à 1,97% et, dans son sillage, le rendement des Treasuries de même échéance gagne près de deux points de base à 3,722%.



LES INDICATEURS DU JOUR



Parmi les quelques indicateurs du jour, le PIB allemand a plus progressé au troisième trimestre qu'initialement annoncé (+0,4% et +1,3% sur un an).







PÉTROLE



Le marché pétrolier est en passe de finir la semaine dans le rouge à cause des craintes sur la demande chinoise et des débats sur le plafonnement du prix du pétrole russe.



Le Brent recule de 0,5% à 84,91 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,3% à 77,71 dollars.



A SUIVRE : (Laetitia Volga, édité par)