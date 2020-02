Point marchés-Fort repli en vue en Europe, craintes accrues sur le coronavirus (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices européens, développement sur le coronavirus, ouverture du marché obligataire en Europe, évolution de l'or) * Inquiétudes grandissantes sur la propagation du coronavirus en dehors de Chine * Les indices européens pourraient perdre autour de 2% à l'ouverture * L'Asie chute, les futures US en nette baisse * Le pétrole perd plus de 2%, l'or s'envole par Blandine Henault PARIS, 24 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en forte baisse lundi dans le sillage des marchés asiatiques et des futures sur les indices américains, la propagation de l'épidémie de coronavirus hors de Chine faisant craindre aux investisseurs un impact plus prononcé de cette crise sanitaire sur l'économie mondiale. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait perdre 1,82% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 2,1% et le FTSE à Londres abandonnerait 1,56%. Les inquiétudes grandissent à travers le monde sur la propagation du coronavirus en dehors de Chine alors que les cas de contamination sont montés en flèche au cours du week-end en Corée du Sud, en Iran et en Italie. Dans la péninsule italienne, les autorités ont déclaré une troisième victime du virus et le nombre de cas confirmés est monté à plus de 150 personnes, une ampleur sans équivalent en Europe. A Milan, le FTSE MIB est attendu en baisse de 3,56%. La Corée du Sud a recensé 161 nouveaux cas de contamination au coronavirus, portant à 763 le nombre total de cas dans le pays, ont déclaré lundi les autorités sanitaires locales, au lendemain de l'état d'alerte sanitaire maximal déclaré par le gouvernement à Séoul. De son côté, l'Iran, qui a annoncé mercredi ses deux premiers cas, en recense désormais 43 et compte huit décès. Le Bahrein et le Koweït sont aussi touchés à leur tour, ont annoncé lundi les agences de presse officielles des deux pays du Golfe. "Étant donné que deux foyers majeurs se sont déclarés en Asie (Chine et Corée), un en Europe (Italie) et un en au Moyen-Orient (Iran), Covid-19 répond désormais à la définition de l'OMS d'une "Phase 6" mondiale de pandémie, bien qu'il reste à voir si l'OMS la qualifiera comme telle à l'heure actuelle", écrivent les analystes de Cowen. En Chine continentale, le coronavirus a causé 150 décès supplémentaires dimanche, ont rapporté lundi les autorités sanitaires chinoises, ce qui porte à 2.592 le nombre de cas mortels dans le pays depuis le début de l'épidémie. Dans son point quotidien, la Commission nationale de la santé a fait état de 409 nouveaux cas de contamination. Face à l'ampleur de la crise, les grands argentiers des pays du G20, réunis ce week-end à Ryad, se sont engagés à surveiller l'impact du coronavirus sur la croissance économique mondiale et à agir si nécessaire, estimant qu'un assouplissement monétaire et une baisse des tensions commerciales devraient entraîner une rebond en 2020 et 2021. "Tout cela semble bien beau mais il reste à voir ce que les banques centrales ou les gouvernements peuvent faire pour atténuer une telle menace", pointe Michael Hewson, responsable de l'analyse marchés chez CMC Markets UK. "Toutes les méthodes traditionnelles pour contenir un virus ont tendance à arrêter les économies dans leur élan sous forme d'isolement et de quarantaine, et bien que la technologie et le travail à distance puissent compenser une partie de ce phénomène, une pandémie mondiale pourrait bien durer des mois, et de modestes réductions des taux d'intérêt et des mesures de relance budgétaire ne changeront pas grand-chose à cela". EN ASIE L'indice Kospi à Séoul a accéléré sa chute des derniers jours et perdu lundi 3,87% après le déclenchement de l'état d'alerte sanitaire maximal dans le pays. En Australie, l'indice ASX 200 a clôturé en baisse de 2,25% tandis que la Bourse de Hong Kong recule de 1,58%. En Chine continentale, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations a perdu 0,4%. La Bourse de Tokyo est fermée en raison d'un jour férié. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains signalent une ouverture lundi en repli de l'ordre de 1,5% à plus de 2%. La Bourse de New York a déjà fini en net repli vendredi dans la foulée d'indicateurs économiques américains jugés préoccupants et d'une réactivation des inquiétudes liées à l'épidémie de coronavirus. L'indice Dow Jones a cédé 0,78% à 28.992,41 points. Le S&P-500 a perdu 1,05% à 3.337,69 points et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,79% à 9.576,59 points. Outre les craintes sur le coronavirus, les investisseurs ont été incités à la prudence par l'annonce d'une contraction de l'activité dans le secteur privé en février au Etats-Unis. CHANGES Pénalisé vendredi par la déception sur le PMI américain, le dollar reprend quelques couleurs lundi, le billet vert faisant office de valeur refuge dans le contexte de crise sanitaire actuel. L'euro revient ainsi à 1,0809 après un pic à 1,0863 vendredi.. Le yen est quasi stable face au dollar, autour de 111,51. TAUX Les inquiétudes liées au coronavirus poussent les investisseurs sur la dette américaine, actif refuge par excellence. Le rendement des Treasuries à 30 ans a touché vendredi un plus bas historique à 1,886% et celui des emprunts à 10 ans évolue désormais bien en deçà du seuil de 1,5%, à 1,4224%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, abandonne près de cinq points de base pour tomber à -0,461%. PÉTROLE Les cours du brut chutent de plus de 2,5%, rattrapés par les craintes sur l'épidémie de coronavirus qui pourrait peser sur la demande en pétrole de la Chine, premier consommateur mondial de matières premières. Le baril de Brent revient à moins de 57 dollars et le brut léger américain à 52 dollars. MÉTAUX Le regain d'inquiétudes sur l'épidémie de coronavirus dope à nouveau l'or, qui se rapproche de la barre de 1.680 dollars l'once, à un plus haut depuis janvier 2013. LES VALEURS A SUIVRE : LES CHANGEMENTS de recommandation à Paris : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 février: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 09h00 Indice Ifo du climat des février 95,1 95,9 affaires LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Tokyo fermée Hong 26836 -472, -1,73 -4,80 Kong ,58 23 % % Taiwan 11534 -151, -1,30 -3,85 ,87 48 % % Séoul 2079, -83,8 -3,87 -5,40 04 0 % % Singapo 3144, -36,5 -1,15 -2,43 ur 45 8 % % Shangha 3031, -8,44 -0,28 -0,62 ï 23 % % Sydney 6978, -160, -2,25 +4,40 30 70 % % WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 28992 -227, -0,78 +1,59 Jones ,41 57 % % S&P-500 3337, -35,4 -1,05 +3,31 75 8 % % Nasdaq 9576, -174, -1,79 +6,73 59 38 % % Nasdaq 9446, -181, -1,88 +8,17 100 69 14 % % Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1667, -9,01 -0,54 +2,71 st 300 89 % % <.FTEU3 > Eurosto 3800, -22,6 -0,59 +1,47 xx 50 38 0 % % <.STOXX 50E> CAC 40 6029, -32,5 -0,54 +0,86 72 8 % % Dax 30 13579 -84,6 -0,62 +2,49 <.GDAXI ,33 7 % % > FTSE 7403, -32,7 -0,44 -1,84 92 2 % % SMI 11110 -43,7 -0,39 +4,65 ,78 5 % % CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,081 1,084 -0,28 -3,54 r 3 3 % % Dlr/Yen 111,5 111,5 -0,03 +2,46 4 7 % % Euro/Ye 120,6 120,9 -0,30 -1,10 n 1 7 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,981 0,978 +0,32 +1,37 1 0 % % Euro/CH 1,061 1,061 -0,01 -2,23 F 0 1 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,293 1,296 -0,23 -2,41 9 9 % % Indice 99,61 99,26 +0,36 +3,58 $ 70 20 % % TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,46 -0,02 20 90 Bund 2 -0,65 -0,01 ans 60 40 <DE2YT= RR> OAT 10 -0,22 -0,01 +24,0 ans 20 60 0 <FR10YT =RR> Treasury 10 1,420 -0,04 ans 7 90 Treasury 2 ans 1,305 -0,04 0 50 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 51,92 53,38 -1,46 -2,74 -15,1 léger % 8% US Brent 56,80 58,50 -1,70 -2,91 -13,9 % 8% (Édité par Patrick Vignal)