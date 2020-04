Point marchés-Hausse attendue en Europe avant une semaine chargée en résultats

* Les indices européens attendus en hausse de plus de 1% * La tendance est plus mitigée en Asie et sur les futures US * Beaucoup de résultats d'entreprises à venir cette semaine * Le cours du brut léger américain s'effondre par Blandine Henault PARIS, 20 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse lundi, toujours portées par un vent d'optimisme lié à la perspective d'un arrêt prochain des mesures de déconfinement, mais la tendance est plus mitigée en Asie et sur les futures américains. Les contrats à terme signalent une hausse de 1,2% pour l'EuroStoxx 50 , de 1,17% pour le Dax à Francfort et de 1,11% pour le FTSE à Londres. De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien en hausse de 1,16% à l'ouverture. La présentation jeudi par Donald Trump d'un plan de redémarrage progressif de l'économie américaine malgré l'épidémie de nouveau coronavirus a dopé les marchés d'actions en fin de semaine dernière. Les investisseurs devraient toutefois rester prudents à l'orée d'une semaine chargée en publications de résultats d'entreprises alors que les premières annonces ont confirmé un fort impact de la crise du coronavirus sur l'activité des sociétés. En Asie, les Bourses évoluent ainsi en ordre dispersé lundi et les contrats à terme sur les indices américains signalent un repli de 0,3% à 0,4% à l'ouverture de Wall Street. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini la semaine vendredi par une séance de nette progression au lendemain de la présentation par Donald Trump de son plan de redémarrage progressif de l'économie américaine. L'indice Dow Jones a gagné 2,99% à 24.242,49 points. Le S&P-500 a pris 2,68%, à 2.874,56 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté 1,38% à 8.650,14 points. Sur la semaine, le Dow a pris 2,2%, le S&P-500 3% et le Nasdaq 6,1%. Ce dernier affiche sa plus forte progression sur deux semaines depuis 2001. EN ASIE La Bourse de Tokyo se replie de 1,2% à l'approche de la clôture, s'éloignant d'un pic de près de six semaines atteint vendredi, la prudence dominant avant les publications attendues de résultats d'entreprises. Du côté de la macroéconomie, les exportations du Japon ont reculé de près de 12% en mars sur un an et les livraisons vers les Etats-Unis ont plongé de 16%. En Chine, la banque centrale a annoncé dimanche, comme attendu, la baisse de son taux préférentiel de prêt afin d'alléger les coûts de financement des entreprises sur fond de crise sanitaire et soutenir une économie qui s'est contractée au premier trimestre pour la première fois en plusieurs décennies. Cette mesure soutient les Bourses chinoises : l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale avance de 0,11% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai prend 0,17%. TAUX Signe de la prudence des investisseurs, le rendement des Treasuries à 10 ans recule de plus de deux points de base, à 0,6336%, après être monté vendredi jusqu'à 0,693%. CHANGES Autre signe de la retenue des investisseurs, le dollar, actif refuge, évolue en légère hausse face à un panier de devises de référence L'euro recule de 0,1% pour retomber à 1,0856 après avoir frôlé 1,09 vendredi. PÉTROLE Le prix du pétrole brut américain chute lundi, atteignant des niveaux jamais vus depuis 1999, toujours plombé par la faiblesse de la demande et les craintes que les installations américaines de stockage de brut soient bientôt saturées en raison de la pandémie de coronavirus. Le cours du brut léger américain (WTI) chute de 18% à 15 dollars tandis que le baril de Brent, qui est épargné par les problèmes de stockage, limite son repli à 1,9% pour coter à 27,55 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 19672,85 -224,41 -1,13% -16,84% Topix 1432,85 -9,69 -0,67% -16,76% Hong Kong 24376,19 -3,81 -0,02% -13,53% Taiwan 10586,45 -10,59 -0,10% -11,76% Séoul 1904,47 -10,06 -0,53% -13,34% Singapour 2612,75 -1,85 -0,07% -18,93% Shanghaï 2841,13 +2,64 +0,09% -6,85% Sydney 5389,50 -98,00 -1,79% -19,37% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24242,49 +704,81 +2,99% -15,05% S&P-500 2874,56 +75,01 +2,68% -11,03% Nasdaq 8650,14 +117,78 +1,38% -3,59% Nasdaq 100 8832,41 +74,58 +0,85% +1,14% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1308,13 +32,20 +2,52% -19,45% Eurostoxx 50 2888,30 +75,95 +2,70% -22,88% CAC 40 4499,01 +148,85 +3,42% -24,74% Dax 30 10625,78 +324,24 +3,15% -19,80% FTSE 5786,96 +158,53 +2,82% -23,27% SMI 9612,83 +172,92 +1,83% -9,46% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0853 1,0876 -0,21% -3,18% Dlr/Yen 107,85 107,51 +0,32% -0,93% Euro/Yen 117,04 116,93 +0,09% -4,03% Dlr/CHF 0,9688 0,9671 +0,18% +0,10% Euro/CHF 1,0517 1,0516 +0,01% -3,09% Stg/Dlr 1,2455 1,2499 -0,35% -6,06% Indice $ 99,8860 99,7820 +0,10% +3,86% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4740 +0,0060 Bund 2 ans -0,6920 +0,0140 OAT 10 ans 0,0290 +0,0050 +50,30 Treasury 10 ans 0,6305 -0,0250 Treasury 2 ans 0,2017 -0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 15,07 18,27 -3,20 -17,52% -75,38% Brent 27,54 28,08 -0,54 -1,92% -58,29% (édité par Patrick Vignal)