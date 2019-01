Point marchés-Hausse en vue en Europe, Chine et Brexit à l'agenda

* Les principales Bourses européennes attendues dans le vert * La croissance chinoise ralentit mais décembre moins dégradé qu'attendu * Theresa May doit présenter son "Plan B" pour le Brexit * Jour férié aux Etats-Unis, Wall Street restera fermée par Marc Angrand PARIS, 21 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse lundi à l'ouverture, dans le sillage des grands marchés asiatiques et de Wall Street vendredi, l'annonce sans surprise d'un ralentissement de la croissance chinoise au quatrième trimestre n'ayant pas suffi à remettre en question le regain d'appétit pour le risque qui a déjà dominé la fin de la semaine dernières. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 10 points, soit environ 0,2%, à l'ouverture, le Dax à Francfort 14 points (+0,13%) et le FTSE à Londres 15 points (+0,2%). Les chiffres de la croissance chinoise au quatrième trimestre montrent comme attendu un nouveau ralentissement de la deuxième économie mondiale avec une progression de 6,4% sur un an du produit intérieur brut (PIB). Sur l'ensemble de 2018, le PIB chinois a crû de 6,6%, le chiffre le plus faible enregistré depuis 1990. Les statistiques de décembre publiées parallèlement font ressortir une croissance de 5,7%, meilleure qu'attendue, de la production industrielle, et une progression de 8,2% des ventes au détail tandis que celle des investissements en actifs immobilisés, à 5,9% sur l'ensemble de 2018, est en retrait sur le consensus (+6%). Ces chiffres renforcent, aux yeux de beaucoup d'observateurs, la probabilité de nouvelles mesures de soutien à l'activité. Sur le front des tensions commerciales, le président américain, Donald Trump, a évoqué samedi des progrès dans les négociations entre Washington et Pékin mais a nié envisager de lever les droits de douane sur les produits chinois. Les investisseurs européens attendent aussi le discours que doit prononcer la Première ministre britannique, Theresa May, à la Chambre des communes pour tenter de convaincre les députés d'adopter enfin le projet de sortie de l'Union européenne. Selon le Daily Telegraph, ce "plan B" pourrait passer par une modification des accords de paix du Vendredi Saint qui ont mis fin au conflit nord-irlandais il y a 20 ans. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse pour la quatrième séance consécutive vendredi, toujours portée par les espoirs d'accord entre les Etats-Unis et la Chine sur les droits de douane, qui ont alimenté l'appétit pour le risque et bénéficié à tous les secteurs de la cote, industrie et énergie en tête. L'indice Dow Jones a gagné 336,25 points, soit 1,38%, à 24.706,35, le S&P-500 a pris 1,32%, à 2.670,71 et le Nasdaq Composite a progressé de 1,03%, à 7.157,23. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a progressé de 2,96%, le S&P-500 de 2,87% et le Nasdaq de 2,66%. Les marchés financiers américains sont fermés ce lundi pour le Martin Luther King Jr. Day, férié aux Etats-Unis. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,26%, tirée par Wall Street, le regain d'appétit pour le risque profitant aux valeurs cycliques tandis que les exportateurs restaient bien orientés après une baisse d'environ 1% du yen face au dollar sur l'ensemble de la semaine écoulée. L'indice Nikkei a atteint en séance son plus haut niveau depuis le 19 décembre. En Chine, à l'approche de la clôture, l'indice SSE Composite de Shanghai avance de 0,38% et le CSI 300, qui regroupe les principales capitalisations de Chine continentale, prend 0,33%. CHANGES Le dollar cède un peu de terrain face aux autres grandes devises mais conserve l'essentiel de ses gains de la semaine dernière (+0,7% pour l'indice dollar), le regain d'appétit pour le risque compensant l'impact de la confirmation du ralentissement chinois. L'euro se traite autour de 1,1375 dollar, en hausse de 0,13%. "La poursuite de la tendance 'risk-on' qui soutient le dollar dépendra probablement de l'évolution des résultats des entreprises américaines", estime Junichi Ishikawa, stratège devises senior d'IG Securities à Tokyo. "Les problèmes commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine et les incertitudes politiques aux Etats-Unis restent les principaux facteurs potentiels de risque." PÉTROLE Les cours du brut ont atteint leur plus haut niveau depuis le début du mois après l'annonce d'une activité record du secteur chinois du raffinage en 2018 à 12,12 millions de baril par jour (bpj), en hausse de 6,8% sur un an. Cette statistique contribue à un mouvement haussier déjà favorisé vendredi par de nouvelles précisions sur la réduction de la production de l'Opep. Le Brent a atteint 63,10 dollars en séance en Asie, franchissant la barre des 63 dollars pour la première fois depuis le 7 décembre. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a lui aussi touché un pic d'un mois et demi, à 54,17 dollars. La clôture à Tokyo : (Édité par Juliette Rouillon)